El Día Internacional del Orgullo Rural aspira a romper el imaginario colectivo de los pueblos vacíos

En el medio rural están orgullosos de vivir donde viven. Orgullosos pero cansados de que les pregunten constantemente si no se aburren en el pueblo, si no tienen nada que hacer o que por qué se han quedado a vivir allí. “Es un imaginario colectivo que está representado por el corral vacío, una calle sin gente y un gato pasando”, dice Elisa Gómez, de la plataforma ciudadana Rural Mineras de Teruel.

Para ella, es ese imaginario por el que la gente “se siente impulsada a salir corriendo” y por el que “quién pudiera tener ganas de venir, se eche para atrás”. Por este motivo, han impulsado el Día Internacional del Orgullo Rural. Quieren reivindicar la calidad de vida en el medio y mostrar a quienes viven en las ciudades todo lo que les aporta vivir allí.

“Si revertimos esa idea, si potenciamos la autoestima y la transmitimos a todo el mundo, podemos demostrar que en los pueblos hay vida, se vive bien”, asegura Elena Ezquerro, otra integrante de la plataforma, durante la presentación del evento. A quienes se preguntan si no se aburre en el pueblo les responde: “Yo no paro, me levanto a las siete de la mañana y me acuesto a las doce o la una de la noche por la cantidad de actividades que tenemos y que hacemos”.

Reconoce Ezquerro que durante un tiempo en el medio rural tenían la “autoestima baja” y que incluso ellos se cuestionaban “¿aquí quién va a venir a vivir?”. Sin embargo, empezaron a reflexionar y analizar cuál es la situación de los pueblos, de la gente que los habita y cómo podían abordar el problema de la despoblación. Y comenzaron a trabajar.

"Podemos crecer y seguir viviendo aquí"

“Empezamos a soñar que juntos podríamos reivindicar cosas a favor de nuestros pueblos, cosas que a veces no se escuchaban”, afirma Lola Oriol, también integrante de Rural Minera. Así consiguieron desfibriladores para Palomar de Arroyo y para Castel de Cabra. “Nos dimos cuenta de que los movimientos ciudadanos eran posibles, que podíamos crecer, seguir viviendo aquí y apostar por nuestro territorio desde la unión y desde la fuerza en la calle”, continua.

El Día Internacional del Orgullo Rural se celebrará el 16 de noviembre en Cuevas de Almudén, coincidiendo con el Día Internacional de la Tolerancia. La jornada contará con varios espacios en los que habrá exposiciones de artistas rurales, exhibiciones, talleres y muestras rurales, además de un mercadillo.

También habrá un micro abierto para que quién quiera pueda leer sus reivindicaciones, relatos, cuentos o poesías, incluso microrelatos. La temática de estas actividades girará en torno a porqué están orgullosos y felices de vivir en un pueblo. Igualmente, la jornada contará con una comida popular y una cabalgata orgullosa, que finalizará con la lectura de un manifiesto y el concierto del grupo turolense Ni Zorra.

Ya habido otros municipios que se han sumado a esta celebración, como Fuentes Claras. Allí también tendrán una jornada festiva con juegos tradicionales, talleres, pasacalles y batucadas. Reivindicarán su orgullo como habitantes del medio rural con conciertos y exposiciones, y contarán también con un mercadillo durante todo el día.