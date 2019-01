“Cuando mis amigas se iban a jugar a las muñecas, yo prefería jugar al fútbol con los chicos"

Hablar de Salma Paralluelo (Zaragoza, 2003) como joven promesa del deporte se queda corto. En fútbol, ya es campeona del mundo sub 17. Puede jugar de lateral, extremo, mediapunta e interior. Es zurda y también juega por la derecha. En atletismo, es campeona de España sub 18 en 300 metros y subcampeona en triple salto. Se le da bien el medio fondo, la velocidad, las vallas y el triple salto. Reconoce que hace tiempo que le presionan para que elija entre una de las dos disciplinas. Y, con 15 años recién cumplidos, responde tranquilamente que tomará sus propias decisiones cuando lo tenga claro, no antes.

¿Cuántas veces te han preguntado si te gusta más el fútbol o el atletismo?

Buff... llevan ya muchos años preguntándomelo, sí. Siempre respondo que los dos deportes me gustan mucho, no sé decidir. Empecé con atletismo y sí que es verdad que, de pequeña, me gustaba más. Después, cuando empecé con el fútbol también me gustó muchísimo. Y ahí sigo desde entonces.

¿Qué es lo que te atrae de cada uno de estos deportes?

De fútbol, me gusta que es un juego, que es muy divertido, que lo paso muy bien. También, por las amigas y compañeras que tengo, porque vamos todas juntas a por un objetivo, me gustan los entrenamientos… El atletismo es un deporte muy sacrificado. Todos los entrenamientos suponen mucho trabajo, se sufren. Pero después, da muchas satisfacciones; me encanta, me llena muchísimo. Es, además, un deporte que me hace sentir muy bien porque yo soy muy competitiva. Cuando corro o cuando compito me gusta mucho.

¿Cuándo empezaste a practicar cada deporte y por qué empezaste?

De pequeña, siempre me gustaba mucho correr y competir. Un día, estaba paseando con mi padre por el Parque Grande de Zaragoza, vi una carrera y le pregunté si podía hacer eso. Mi padre me dejó probar con una amiga que también hacía atletismo. Se me daba muy bien desde pequeña. Cuando empecé tenía seis o siete años.

¿Y el fútbol?

Desde pequeña, jugaba bastante con el equipo del colegio. Cuando entré en mi primer equipo, que fue el Intersala, tenía 8 años.

¿También lo pediste tú?

Sí, yo estaba entrenando atletismo y vi cómo jugaban las chicas a fútbol, así que le pregunté a mi padre si podía apuntarme y también me gustó. Después, jugando en el Intersala, vi por primera vez un campo de fútbol 11, el San José, y quise jugar en campo grande.

Por tanto, ¿tu padre y tu familia te han apoyado siempre que has pedido hacer deporte?

Sí, siempre me han dejado hacer lo que he sentido y he querido, tanto a mí como a mis hermanos. Siempre hemos tenido esa libertad.

Con seis u ocho años, ¿tus amigas en el colegio solían interesarse tanto por el deporte como tú?

No, en el colegio no había ninguna que hiciese ningún deporte. Cuando mis amigas se iban a jugar a las muñecas, yo prefería irme a jugar al fútbol con los chicos.

¿Qué te parece esto de que los chicos hiciesen más deportes?

No sé, quizá influye la sociedad. Es verdad que algunas chicas pueden sentirse limitadas a la hora de hacer deporte o que, a veces, no les dejan. Pero, en realidad, todo el mundo tiene libertad para hacer lo que quiera. Ninguna chica se tiene que cortar.

¿Te gusta que las niñas más pequeñas te puedan ver a ti como un referente de mujer deportista?

Sí, a mí me enorgullece muchísimo. Sí me gusta que las chicas jueguen, que se vea que somos buenas y que se impulse el deporte femenino.

¿Qué referentes deportistas tienes tú? ¿Cuáles son tus favoritos en cualquier disciplina?

En fútbol, mi favorito es Messi. Y de chicas, Alex Morgan. En atletismo, Usain Bolt y Allyson Felix, aunque ahora ella ya lo ha dejado.

Salma Paralluelo, en un entrenamiento con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino Juan Manzanara / Zaragoza

Tú, con sólo 15 años, ya puedes presumir de haber ganado un mundial, el sub 17 de fútbol, ¿qué te parecieron los homenajes que te hicieron en la Sociedad Deportiva Huesca y en el Real Zaragoza?

Estuvo bien. Me llegó la noticia de que me querían homenajear justo después del Mundial y yo fui encantada. Es verdad que cuando tuve el homenaje con el Huesca, hubo un poco de revuelo porque no lo tenían muy bien organizado. Aun así, yo me sentí bien porque nunca había visto un partido de primera división en el campo y menos con un rival tan grande como el Real Madrid. Estuve en el palco y me lo pasé bien, aunque sí es cierto que tuvieron un problema de organización, nada más. La segunda vez, me trataron muy bien, me gustó mucho. Con el Real Zaragoza, lo mismo: estuve en el palco, hablando con la directiva del Real Zaragoza, muy bien.

¿No podían haberlo hecho un poco mejor? ¿Habría sido distinto si hubieses sido un chico?

Sinceramente, no quiero pensar eso. Espero que haya sido sólo un problema de organización.

A todo esto, ¿cómo te organizas en tu día a día para estar a un nivel tan alto en los dos deportes?

Cuesta un poco más porque no tengo mucho tiempo libre. Llego del colegio hacia las 14:30, acabo de comer sobre las 15:30 y tengo muy poco tiempo para estudiar porque a las 16 o 16:30 ya tengo que empezar a prepararme para salir de casa para entrenar, o bien fútbol, o bien atletismo. Entonces, sí, tengo menos tiempo; además, necesito bastante para estudiar. A veces, me tengo que levantar a las cuatro o cuatro y media de la mañana para sacarlo adelante.

Hace falta fuerza de voluntad para eso, ¿lo consigues?

Sí, lo bueno es que ya llevo desde el año pasado levantándome pronto y ya me cuesta menos. Los primeros días me costó muchísimo, pero ahora lo llevo ya bastante bien; intento echarme a dormir antes.

Además, algunas competiciones te obligarán a faltar a clase...

Sí, con el Mundial estuve un mes y una semana sin ir. En cuanto llego, los profesores me dejan algo de libertad para ponerme cuando quiera los exámenes que no he hecho.

¿Qué te gustaría estudiar más adelante?

Ahora estoy en 4º de la ESO. Cuando pase a Bachillerato, me gustaría elegir asignaturas de letras y, de momento, pienso en estudiar interpretación. Aún no lo tengo claro, porque no conozco todas las opciones, pero de momento, lo que más me llama la atención es la interpretación.

También podrías llegar a dedicarte al deporte de forma profesional...

Sí, claro, me gustaría hacer las dos cosas: deporte y tener otra salida profesional.

¿Te han marcado algún plazo para decidirte entre el fútbol y el atletismo?

Ahora, que me voy profesionalizando un poco más, se hace muy duro seguir con los dos deportes. Por eso, me dicen que es aconsejable que me decida ya, para formarme del todo en una disciplina. Sin embargo, yo no quiero tomar una decisión forzada y creo que puedo seguir con los dos deportes un año o dos. En cuanto el cuerpo me diga "basta", pararé. Pero me gustaría tomar la decisión cuando lo tenga claro, no hacerlo forzada.