La comunidad educativa volverá a concentrarse para denunciar los recortes de cupo del Gobierno de Aragón

La comunidad educativa volverá a concentrarse este miércoles y el 30 de octubre para denunciar los recortes de cupo por parte del Gobierno de Aragón, según ha dado a conocer este lunes Comisiones Obreras. Los paros parciales han sido convocados por este sindicato junto con CGT, STEA y UGT y apoyados por Adiaragón, AEDIPA, Aragón Existe, CHA, la FABZ, Fadea, Fademur, Fapar, IU, Podemos, PSOE, Sumar y ZeC, entre otros

Estas protestas se suman a las movilizaciones que se iniciaron a finales del curso pasado y que han tenido continuidad a principios del presente curso, “dada la desorganización y caos que el departamento de educación ha propiciado, con la consiguiente dificultad tanto para el profesorado y los equipos directivos de los centros como para el alumnado. Toda la comunidad educativa está en contra del caos, la improvisación y los recortes de esta administración”. Los paros recientes del día 16 tuvieron un seguimiento masivo tanto de docentes como de familias que se ven muy afectadas.

Para el sindicato, este es un caos generado en los centros y en los equipos directivos como “consecuencia de unas instrucciones de inicio de curso que aún deben rectificar y con disminución de horas lectivas de profesorado congeladas por la Administración porque considera que no son necesarias cuando se evidencia dicha necesidad. Caos organizativo en los centros que no disponen de personal administrativo. Caos organizativo en los Servicios Provinciales cuyas plantillas, de por sí ya infradotadas, no cuentan siquiera con el personal mínimo necesario”.

CCOO Aragón convoca a toda la comunidad educativa a parar, el próximo miércoles 23 de octubre, en todos los centros educativos de la comunidad autónoma aragonesa. En los colegios de primaria e infantil y el personal de primaria de los centros integrados tienen convocatoria para parar a primera hora, a la entrada del colegio, en los institutos de secundaria y el personal de secundaria de centros integrados y en centros de FP su horario de paro es de 10:30 a 11:30 en el resto de enseñanzas, y en vespertino de 17h a 18H.

“La fuerza de Toda la Comunidad es indispensable para conseguir mejoras en nuestra profesión docente, avanzar en derechos y conseguir una enseñanza Pública de Calidad para el alumnado y sobre todo para el más vulnerable, que se ve afectado por todos estos recortes”, aseguran desde la Federación de Enseñanza .