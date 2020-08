Las máquinas de Aramón retoman la ampliación de la pista de esquí de Cerler hacia Castanesa de forma “ilegal” según los grupos ecologistas

Las máquinas de Aramón han retomado los trabajos en Castanesa, las obras se centran en finalizar la adecuación de las vías de servicio que se iniciaron el año pasado para la instalación de un nuevo remonte y en las pistas que partirán desde el collado de Basibé, así como en la obra civil para la colocación en 2021 del primer telesilla de este proyecto.

El pasado mes de junio, el holding de la nieve comunicó que, este verano, invertirá 9 millones de euros de cara a la nueva temporada, continuando con las obras de ampliación de la estación de Cerler hacia Castanesa y colocando un nuevo telesilla en Formigal, en el valle de Izas.

Para esta ampliación, la empresa prevé una inversión de 40 millones de euros para aumentar la superficie esquiable de los 77 actuales a 105 o 110 kilómetros, lo que, según Aramón, "proporcionará al valle un nuevo atractivo turístico compatible con la ganadería".

El grupo de la nieve señaló que ha alcanzado acuerdos para tener a su disposición "el 61,45 % de la superficie de ocupación definitiva y el 89,66 % del área de cesión de uso sobre el total necesario para la primera parte de las obras", que recoge el documento de ampliación presentado en enero.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón considera este proyecto “muy conflictivo” y contrario a los estudios sobre cambio climático, “produciendo un tremendo daño ambiental y cultural en un paisaje de alta montaña de gran valor patrimonial. Máxime cuando dicho daño se realiza sufragado por las arcas públicas del Gobierno de Aragón en estos tiempos en que se debería estar pensando en otros fines sociales”.

Inicio de las obras de forma “ilegal”

Desde la Plataforma aseguran que el inicio de las obras se ha hecho de forma “ilegal”, contraviniendo la resolución del 24 de junio de 2020 del Director General de Ordenación del Territorio dirigido a Aramón, por la que se establece que antes de proceder al inicio de las obras es necesario “justificar adecuadamente por parte de esa entidad, las cuestiones técnicas que se solicitaron en el escrito de la Dirección General de 6 de junio de 2020”.

En un comunicado la plataforma asegura que estas cuestiones aún no están resueltas y que Aramón “sigue sin contar con el necesario permiso de Vertebración y que por lo tanto hacen inviable legalmente el inicio de las obras ni la entrada de máquinas de la empresa en el valle de Castanesa”. Ante esta situación, solicitan “la paralización inmediata de las obras, así como la apertura del correspondiente expediente sancionador a la empresa”. También han anunciado que se va a llevar a cabo una denuncia ante Vertebración del Territorio, Medio Ambiente, los Agentes de Protección de la Naturaleza y el SEPRONA de la Guardia Civil “para que procedan a la detención de las máquinas y tramitar las correspondientes sanciones”.

Aramón se ha defendido de estas acusaciones y asegura que las obras "se están ejecutando con arreglo al acuerdo adoptado el 11 de septiembre de 2012 por el Gobierno de Aragón por el que se aprobó el Plan de Interés General Autonómico (PIGA) de la Ampliación de la Estación de Esquí de Cerler".

Asimismo, la empresa ha señalado que las obras están teniendo lugar en terrenos propios de Aramón para los que no ha sido necesaria la expropiación. Asegura además que se aportó a los técnicos de Ordenación del Territorio la justificación necesaria y que "no se realizó la menor objeción". Además, el 14 de julio presentó un escrito aclaratorio sobre el que no se ha dicho nada en contra.

Aramón resalta que las obras en ejecución "están validadas por el Inaga" y avisa de que se reserva "ejercer acciones oportunas en defensa de sus derechos".