Los médicos de atención primaria exigen al Gobierno de Azcón más presupuesto y que reforme el mapa sanitario aragonés

Los sindicatos médicos de Atención Primaria de Aragón -FASAMET y CESMAragón- exigen al Ejecutivo autonómico el cumplimiento de los compromisos asumidos por el anterior Gobierno, que pasan fundamentalmente por la reforma del mapa sanitario y elevar el presupuesto de atención primaria de forma gradual del actual 13% al 25% hasta 2026. Esas mejoras, incluidas junto a otras en el 'Acuerdo para la mejora de la Atención Primaria' que se firmó en enero de 2023, sobrevolarán el ánimo de los 300 médicos que del jueves al sábado se reúnen en Zaragoza en el XXVII Congreso Aragonés de Atención Primaria.

La cita abordará, entre otras cuestiones, los últimos avances en el cáncer de mama, las novedades en la prevención de infecciones respiratorias y sus vacunas, las recomendaciones sobre reproducción asistida, la actualización de los objetivos de los pacientes con riesgo cardiovascular, el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica o la prescripción de activos en salud mental.

'Cuidar de quienes cuidan' es el lema de esta edición, cuya jornada inaugural contará con la presencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y en la que se presentará el resultado de la encuesta de 'burn out' o síndrome del trabajador 'quemado' por la sobrecarga de trabajo entre los profesionales de la atención primaria.

En ese sentido, el acto central de la cita congresual será la mesa de debate programada el viernes a las 12.30 horas, en la que se analizará la situación de la atención primaria desde el mencionado acuerdo sindical de enero de 2023. En ella intervendrán la secretaria general de AMYTS Madrid, Ángela Hernández; la gerente de AP de Aragón, Pilar Borraz; y la directora del Congreso y médico de familia en el EAP Parque Goya, Sara Sastre.

Los sindicatos FASAMET y CESMAragón tienen claro que la situación actual no responde a lo acordado hace ya más de un año y avanzan que volverán a movilizarse antes de que acabe el año si no ven movimientos inequívocos por parte del Gobierno de Aragón, principalmente con la presentación de la reforma del mapa sanitario. “El acuerdo recogía que a lo largo de 2023 la Administración presentaría un documento, pero no lo hemos visto y nosotros le hicimos entrega de nuestra propuesta en la que establecíamos unos criterios de reordenación de puestos que nos parece importante”, ha recordado el presidente del Sindicato de Médicos de AP, Leandro Catalán.

Para los sindicatos, este compromiso es “fundamental”: “Si no contamos con recursos y no sabemos aprovechar los que tenemos para dar el servicio que hemos de dar, desde luego no sé por dónde saldremos”, ha advertido.

También reclaman un incremento del presupuesto de la especialidad, ahora mismo “por debajo del de 2001, cuando se produjeron las transferencias del Insalud”, según ha apuntado Catalán. “No se incrementa el presupuesto en atención primaria porque además se desconoce cuál es porque está dentro de la gerencia de cada sector y hay un acuerdo comprometido de incrementarlo hasta 2026 para llegar al 25%. ¿Cómo se puede saber que este presupuesto se incrementa? Pues, sin duda alguna, si no se desarrolla la gerencia única de atención primaria, como tiene recogido el acuerdo, tiene que tener una autonomía de gestión administrativa, presupuesto propio y salirnos de la estructura de la gerencia de área o sector”, ha reclamado.

“Hastío” y “cansancio”

La reclamación llega en un ambiente de “hastío” y “cansancio”, según ha reconocido la secretaria general de CESMAragón, Mercedes Ortín, por la falta de interlocución del Gobierno de Aragón y sus medidas al margen de la opinión de los sindicatos: “Entendemos que no se están tomando las medidas adecuadas ni en la Primaria ni en los hospitales. Faltan profesionales y ahí va toda la sobrecarga. Creemos que el Gobierno tiene que ir de la mano de los representantes de los médicos, pero si empiezan a hacer una serie de planes, como la orden de fidelización de los residentes en Aragón, que realmente no ha venido a solucionar nada, y lo hacen a nuestras espaldas, aún sabiendo y avisando de que esto no va a dar resultados, como así ha sido. Como tampoco pasa la solución por contratar a médicos que no tienen la especialidad de medicina familiar y comunitaria”, ha criticado Ortín.

Los médicos y pediatras de familia han recalcado que estos incumplimientos muestran cómo su actividad está “gravemente amenazada por la sobrecarga asistencial y el desamparo de tantos años por las autoridades sanitarias” y han reclamado al Gobierno de Jorge Azcón que “por fin aborde de forma completa los problemas principales de falta de recursos y escasez de personal, siempre contando con los profesionales”.

Los sindicatos médicos resaltan la importancia de que se cuente con su conocimiento y experiencia para abordar los problemas de la atención primaria. Así, han destacado que solo las medidas de gestión para mejorar las cargas de trabajo del Acuerdo, como la creación de consultas de apoyo para garantizar la atención a los pacientes en 72 horas, han demostrado ser una herramienta efectiva, que ya ha permitido atender a más de 179.788 pacientes en todo Aragón.

Igualmente han reiterado la necesidad de mejorar las condiciones laborales para atraer los profesionales que se necesitan. Con contratos de calidad, un tratamiento específico del medio rural con incentivos económicos, el fin del bloqueo en la carrera profesional e implantando la jornada de 35 horas semanales, como ya se aplica en 14 comunidades autónomas.