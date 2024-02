El Ayuntamiento de Oviedo califica de obra “efímera” un mural de Tino Casal y se niega a rehabilitarlo pese a su deterioro

El Ayuntamiento de Oviedo se niega a rehabilitar el mural dedicado al cantante ya fallecido Tino Casal en su pueblo natal de Tudela Veguín porque alega que se trata de “una obra efímera”.

Ni su evidente deterioro, ni las reiteradas peticiones de la asociación de vecinos San Julián en defensa de la conservación de la pintura con la imagen hiperrealista del artista, hijo predilecto de la ciudad a título póstumo, han conseguido que el gobierno local del PP dé marcha atrás en su negativa y apueste por su restauración.

El mural es obra del artista urbano y tatuador gijonés Javier Robledo, conocido como Xav, y formó parte de la segunda edición del Festival de Intervención Mural de Oviedo Parees. un evento cultural, social y artístico en el que se involucra a la ciudadanía y artistas para ofrecer a la ciudad una nueva mirada a través de sus paredes.

Costó aproximadamente unos 5.000 euros, lo que supuso cuatro veces menos que la escultura que en su memoria se levantó en la calle Palacio Valdés, en pleno centro de la ciudad, con el dinero recaudado en una suscripción popular.

Xav gastó más de setenta botes de 'spray' para decorar una pared de diez metros de alto por nueve de ancho en la fachada de uno de los edificios situados a escasos metros de la casa donde nació Tino Casal, en la buhardilla del número 36 de la calle Paulino García, y muy cerca del cementerio en donde reposan sus restos mortales.

La imagen del artista, conocido como el 'Rey del Glam', quedó plasmada en este mural que se inauguró en 2018, el año en el que fue nombrado por unanimidad como hijo predilecto de la ciudad a título póstumo, coincidiendo con el 27 aniversario de su muerte. Casal murió el 22 de septiembre de 1991, a los 41 años, en un accidente de tráfico en Madrid.

No obstante, en aquel momento estaba al frente del consistorio el socialista Wenceslao López y el gobierno local estaba dirigido por el tripartito que conformaban PSOE, IU y Somos (marca local de Podemos). El autor de la célebre canción Eloise y Embrujada fue definido en su reconocimiento público como “un icono de la modernidad, vanguardista e inconformista, cuyo nombre es sinónimo de música, pintura, creación, moda y sobre todo de talento”.

Seis años después de este reconocimiento público, las tornas han cambiado con el nuevo gobierno local, que preside Alfredo Canteli, independiente en la lista del PP. La asociación de vecinos ha dirigido al Consistorio varios escritos advirtiendo que el mural necesita ser restaurado debido a un progresivo deterioro por estar al intemperie, con defectos visibles en la frente, nariz y cabello del retrato.

Sin embargo, desde el ayuntamiento sólo han respondido a la solicitud dirigida a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. A continuación reproducimos la respuesta ofrecida por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, en su calidad de presidente de la comisión.

Mario Arias justifica el rechazo a incorporar una partida presupuestaria destinada en exclusiva a la reparación del mural en el hecho de que la obra se circunscribía al festival de arte urbano “Parees” que, según explica, se concibe como una manifestación “única de arte efímero, destacándose por su enfoque transitorio y no permanente”.

En su contestación incide en varias ocasiones en ese carácter temporal y en ligarlo exclusivamente al festival: “Parees se erige como una manifestación de la creatividad efímera, donde la ciudad se convierte en un lienzo en constante evolución, sin ataduras a la permanencia y sin necesidad de intervenciones posteriores para su restauración”.

Por tanto, argumenta que una vez que concluye el festival ya no hay intervenciones municipales posteriores y no se asignan partidas económicas específicas. “La ausencia de esta previsión responde a la intención deliberada de permitir que las obras de arte sigan su curso natural, evolucionando y transformándose con el tiempo, reflejando así -añade- la dinámica cambiante del entorno urbano”.

La falta de compromiso municipal ha indignado a la asociación de vecinos. Uno de sus portavoces es Ramón Palicio, que presidió la entidad durante diez años, fue amigo íntimo, vecino y compañero de clase de Tino Casal y uno de los principales promotores de la iniciativa de homenajear al artista en su pueblo natal junto al entonces concejal de Cultura por Izquierda Unida (IU) en el gobierno tripartito, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi'.

En su opinión, el gobierno local actual está discriminando al pueblo al rechazar la restauración de “todo un icono que está trayendo turismo a la localidad”. Él particularmente está muy molesto por el silencio municipal a dos de sus tres escritos enviados entre mayo y octubre pasados.

“A Tudela Veguín viene gente de toda España a ver la obra de Xav. No es lógico que el ayuntamiento invirtiera un millón de euros en las luces de las pasadas navidades y no sea capaz de dar una partida económica para reparar el mural de Tino. ¿Es que las luces navideñas no son efímeras?”, inquiere.

Palicio resalta el hecho de que la concesión del nombramiento a título póstumo de Tino Casal como hijo predilecto de Oviedo fue adoptada por unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el PP, que ahora se desentiende de la restauración.

“En 2018, cuando hicieron el reconocimiento público había seis grupos políticos, no sólo el tripartito. Además de PSOE, IU y Somos estaban también representados PP, Ciudadanos y Foro y no es lógico que ahora el PP todo lo resuma a que era una obra efímera”, lamenta.

La asociación de vecinos envió un nuevo escrito, el pasado mes de diciembre, dirigido esta vez al alcalde donde muestra su disconformidad con la “interpretación como obra efímera” transmitida por el presidente de la comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento ovetense.

Reitera su solicitud para que el consistorio se “implique” en la conservación y reparación del mural y sugiere que sea el propio autor Xav quien lleve a cabo estos trabajos,.

La asociación de vecinos advierte que esta obra ha sido “adoptada ya como icono característico de nuestro pueblo” y pide que se incluya esta pintura mural “como un elemento municipal más, tal como lo son todas las estatuas instaladas en Oviedo y municipio”. Su petición aún espera la respuesta del alcalde.