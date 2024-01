De los grafitis clandestinos a optar al mejor mural innovador del mundo: la evolución vital del artista Da2.0

De pintar grafitis en plan clandestino a estar nominado al premio al mejor mural innovador del mundo 2023 que concede la plataforma digital 'Street Art Cities'. Así ha sido la evolución vital del artista leonés David Esteban, conocido como Da2.0.

Su mural 'Cobertura 2G' ha transformado la pared exterior de dos edificios de la localidad de La Felguera, en el concejo minero de Langreo, del original gris al color , todo con una original obra donde además de contemplar a simple vista a dos niños que se comunican a través de dos recipientes de yogur hace un guiño a la época en que él era “un chavalín” y al reciclaje.

No es el único galardón al que opta. La organización ha seleccionado también otro mural suyo para el premio al mejor mural del año que pintó en Guardo, el municipio de la provincia de Palencia, donde a través de la figura de un niño de dos años busca visibilizar la Acidemia Metilmalónica, un trastorno que le fue diagnosticado hace apenas un año por el cual el cuerpo no puede descomponer ciertas proteínas y grasas.

David tardó tres semanas en realizar 'Cobertura 2 G', un mural situado en la calle Melquiades Álvarez, en La Felguera. El Ayuntamiento de Langreo, gobernado por Convocatoria por Langreo (IU-MÁS PAÍS-IAS), contó con varios artistas, entre los que le incluyó a él, para llevar adelante un proyecto de intervención en una docena de fachadas del municipio.

Cables de la luz integrados en la obra

Da2.0 relata a elDiario.es Asturias que no conocía el concejo minero y tras desplazarse a La Felguera para ver el espacio de que disponía y su entorno, le surgió la idea. Hizo fotografías a un niño y a una niña y los pintó a cada uno en una fachada -de 20 metros de altura- rodeados de personajes Pokémon.

Los dos menores hablan entre sí utilizando para comunicarse dos vasitos de yogur, a la vieja usanza. Y destaca un detalle original, el autor ha integrado en los murales unos cables de la luz como si fuera el hilo conductor entre los dos niños.

El propio autor explica que con esta obra estaba haciendo un guiño a la época en que él era un “chavalín” y no había la tecnología actual: “Pienso que antes estábamos como mejor comunicados o más conectados”, asegura. Una vez que ya tenía la idea pergeñada en su cabeza quiso hacer otro guiño al reciclaje, una de las características que se mantiene en casi toda su obra.

“Quería darle un poco de vidilla a aquel rincón gris. A la gente le gustó mucho la idea y fue muy bien aceptada. Tuve suerte porque fue de los pocos sitios donde respetaron la idea como artista y luego su desarrollo. La verdad que estuve muy bien atendido y encantado con los vecinos y con el entorno”, subraya.

El mural lo empezó en abril de 2023 y, tras un parón técnico porque le 'pilló' algún día de lluvia, en unos 20 días ya lo tenía terminado. Explica que ya estuvo nominado en su momento como mejor mural del mes de mayo y aunque no recuerda exactamente en qué posición quedó, sí se acuerda de que “quedó bastante bien” posicionado.

La plataforma de 'Street Art Cities' todos los meses hace una selección de los murales y por medio de las votaciones que se recogen en internet se establece un ránking. 'Cobertura 2G' compite en esta ocasión contra más de una veintena de murales y es el único asturiano seleccionado.

Estar nominado es un honor, un reconocimiento y una ayuda porque da a conocer la obra en muchos sitios. Acerca el 'Street Art' a la gente de la calle, incluso a personas que al ver que el mural de su pueblo está nominado empieza a moverse en la aplicación David Esteban — Artista leonés, conocido como 'Da2.0'

“Al final estar nominado es un honor, un reconocimiento y una ayuda porque también sirve para dar a conocer nuestra obra en muchos sitios. Sobre todo -añade- lo que he visto es que acerca el 'Street Art' a la gente de la calle, incluso hay gente que a lo mejor no había mostrado interés en el momento que vio el mural y que a partir de que conoce que el mural de su pueblo está nominado empieza a moverse en la aplicación o se interesa por ver cómo funciona esto y ve otros murales”.

El arte es libre y las interpretaciones de las obras también, aunque para los artistas también es un acicate comprobar las sensaciones y emociones que despiertan en los espectadores. “Cada persona ve lo que quiere, pero es muy bonito el ver cómo cada uno interpreta o lo lleva a su terreno y te nutres de esa visión que tiene la gente y de cómo ellos ven tu obra”, reconoce Da2.

Cuando estaba en Asturias, al artista le hacía gracia oír algunos de los comentarios de los vecinos sobre el mensaje que quería transmitir con 'Cobertura 2G'. Comenta que, mientras algunos adultos creían que se trataba de un anuncio de yogures, los niños sólo se fijaban en los Pokémon, los dibujos infantiles que rodean a los protagonistas. No faltó, sin embargo, quien cuando vio la conexión a través de los mismos cables que unen una fachada con otra consiguió ver el enfoque del mural y todo cobró sentido.

La inspiración del muralista

Su forma de trabajar, en su opinión, es poco peculiar. Hace fotografías para trasladar al muro la imagen más realista posible y muchas veces, como ocurrió en el caso de los edificios de La Felguera, hace unas maquetas de las casas.

“Suelo ir con todo bastante claro, porque muchas veces cuando hago un mural para un evento como este me piden ver el boceto, para conocer cómo va a quedar y al final el trabajar con fotografías me permite intentar ceñirme bastante a la realidad, porque es la forma que la gente tiene de verlo”, expone. Cuando vio por primera vez los dos edificios de la calle Melquiades Álvarez y el entorno tuvo la sensación de que “era un rincón degradado” por lo que su idea fue recuperarlo.

Da2 es consciente de que el estado de ánimo y las condiciones climatológicas también le influyen a la hora de pintar. “No es lo mismo estar pintando en un día soleado, con un cielo azul que te inspira y te da otra vidilla que un día triste y grisáceo. A mí me gusta pintar con luz natural por el hecho de que el color lo aprecio de otra manera y le doy importancia. Incluso a veces que estoy pintando y me está dando el sol, no consigo ver bien los colores. Es como que no consigo ver la sutileza entre unos tonos y otros”, corrobora.

A él le gusta trabajar en sombra y en La Felguera tuvo la oportunidad de que, al tratarse de dos fachadas, se iba moviendo de una a otra.

De los grafitis a la profesionalidad de los murales

Se autodefine como muralista. Cuenta que él de joven empezó como grafitero y como el grafiti se basa sobre todo en la condición de que es ilegal y no hay acuerdo entre ambas partes -el grafitero y el propietario de la pared donde quiere pintar- la clandestinidad convierte el proceso en menos elaborado. Por el contario, el muralismo fue el que le abrió las puertas y le enseñó lo que quería ser.

Lleva 24 años pintando, o lo que es lo mismo, transformando espacios y entornos, la mitad de ellos “en plan profesional”, asegura. Dice que su obra son “manchas de color”, donde hay detalles. Luego el efecto sí que coge un realismo o naturalismo, aunque no sabe muy bien cómo definirlo.

El mural dedicado a Alex

A sus dos años, Alex ya sabe lo que es estar enfermo. Padece Acidemia Metilmalónica, un trastorno por el cual el cuerpo no puede descomponer ciertas proteínas y grasas. El artista, amigo de sus padres, quiso retratarle en un mural para visibilizar la enfermedad y apoyar la investigación.

“La familia está pasando una situación bastante compleja y forma parte de una asociación que les da visibilidad y apoyo en la medida de lo posible”, señala.

Es la aportación de su granito de arena para reivindicar la necesidad de que, aunque se trate de una enfermedad rara que afecta a muy pocos pacientes, se investigue para ofrecerles una mejor calidad de vida.

“A Alex le detectaron esta enfermedad con un año y pico de vida y sólo tiene dos años. Hasta que consiguieron saber lo que tenía, lo pasó mal, estuvo mucho tiempo deshidratado, lo achacaban a que podía ser una gastroenteritis, eran todo problemas por la imposibilidad de metabolizar las proteínas y se estaba envenenando él mismo con su comida”, lamenta.

La unión hace la fuerza y siempre hay alguien con una enfermedad rara a la que ayudar para visibilizarla y que se invierta en investigación. Es importante que entre todos pongamos nuestro granito de arena

El artista quiere dar todo su apoyo a sus padres porque admite que para ellos todo este camino es un calvario y actualmente están luchando para seguir adelante, esperando a ver si surge la oportunidad de algún tipo de ensayo o algo que les abra la luz.

“La unión hace la fuerza y siempre hay alguien con una enfermedad rara a la que ayudar para visibilizarla y que se invierta en investigación. Es importante que entre todos pongamos nuestro granito de arena. He visto que a raíz del mural han surgido iniciativas como una gente que está organizando una carrera solidaria y creo que entre todos poco a poco conseguiremos reclamar el apoyo necesario”, incide.

El impacto internacional y la proyección de Langreo

La nominación de Da2.0 ha sido todo un revulsivo para el Ayuntamiento de Langreo que ha resaltado la gran proyección y promoción que supone para el concejo. El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, ha explicado que el año pasado se puso en marcha un plan de rehabilitación de fachadas en el municipio que, por otro lado, estaba bastante afectado por impactos paisajísticos de todo tipo.

Este plan de fachadas contemplaba la actuación sobre diez paredes medianeras de importante tamaño e impacto en el municipio que consistía en la rehabilitación y pintura por parte de artistas urbanos, que contaran con una destacada trayectoria y reconocimiento en este ámbito.

Nos llena de orgullo la actuación realizada por David Esteban con una obra magnífica que ha tenido un gran impacto internacional y que está incluido dentro de la plataforma 'Street Art', donde se están mapeando los murales más destacados a nivel mundial José Antonio Cases — Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo

“En este caso concreto -afirma el edil- nos llena de orgullo la actuación realizada por David Esteban con una obra magnífica que ha tenido un gran impacto internacional y que en este momento está incluido o integrado dentro de la plataforma 'Street Art', donde se están mapeando los murales más destacados a nivel mundial”.

“Para nosotros, para el municipio de Langreo y para el artista, es un motivo de orgullo especial, ya que se está compitiendo con ciudades de primer nivel a nivel internacional y la actuación hace que la proyección de Langreo, un pequeño municipio de Asturias, en este momento esté siendo valorada y reconocida en este tipo de ámbitos, lo cual para nosotros es muy importante”, ha indicado.

Una dura competencia en los 'Street Art'

La competencia es dura para alzarse con los premios que concede la plataforma. El artista leonés ha visto los otros trabajos y entre ellos están nominados varios amigos. “A todo el mundo nos gusta buscar una buena posición. Con el nivel que hay, sólo con estar ahí nominado ya para mí es un premio”, recalca.

Pero para conseguir ganar, tiene que recibir muchos votos a través de la web o por la aplicación. Las personas que quieran que Da2 se alce con el premio al “Mejor Mural del Mundo de 2023” pueden votar hasta el próximo 31 de enero en este enlace: https://streetartcities.com/awards/2023

Como ya hemos contado el reciclaje es un tema que preocupa al artista y del que casi siempre deja constancia de su importancia a través de sus obras. En 2020, dejó su impronta en la localidad de Lugones, en el concejo asturiano de Siero, donde pintó un mural de 15 metros de altura por 10 metros de ancho en uno de los edificios de la calle Antonio Machado. La imagen representa a una niña que reutiliza un brick de leche y lo convierte en un avión de juguete, una obra en la que invirtió tres semanas.