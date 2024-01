Ione Belarra apoya públicamente la candidatura de Diego Ruiz de la Peña para dirigir Podemos Asturies

Este miércoles arranca la campaña para las primarias de Podemos a la coordinación general de la formación en Asturias. Dos candidatos se miden en el proceso, Diego Ruiz de la Peña y Olga Blanco. De la Peña, que afronta el reto reivindicando el legado de los diez años de historia del partido, ha recibido el apoyo expreso de la secretaria general Ione Belarra.

“Asturies es una tierra que siempre ha significado lucha, conciencia y movilización social”, ha dicho Belarra. “Los asturianos y las asturianas saben, como seguramente no sabe ningún otro pueblo de nuestro país, que los derechos no se regalan si no que se conquistan”, ha elogiado.

Para la líder de Podemos lo que la formación necesita en Asturias son “caras nuevas para seguir avanzando en los derechos sociales”, algo que aúna la candidatura de De la Peña que según Belarra es “diversa y representativa de los distintos concejos asturianos”. Además junta “experiencia y frescura” algo que permitirá a la militancia “volver a tener el espacio para la acción política que se merece”.

Belarra recuerda también que “militar no es una etiqueta” si no que conlleva “trabajar siempre mirando hacia fuera, pensando en conquistar derechos para la gente”.

Gracias @IoneBelarra por tu apoyo, es un honor y estamos deseando trabajar cntigo para hacer política valiente y útil en Asturies.💜

Para ello, las inscritas en @PodemosAsturies ya tenéis la opción de votar nuestra candidatura #AgoraMásQueNuncaPodemos en https://t.co/lDS0eAMKgp pic.twitter.com/bm7tXwGyEq — Diego Ruiz de la Peña Ruiz (@DiegoRuizdelaP) 24 de enero de 2024

En este mensaje difundido por Belarra no hay ninguna mención a la otra candidatura que compite en estas primarias y que encabeza la abogada Olga Blanco. Blanco se ha mostrado, desde que presentase públicamente a su equipo, muy crítica con la dirección nacional por los expedientes abiertos dentro de la organización,

Bajo la marca “Somos mayoría” Blanco ha reivindicado estos días la independencia que cree que Podemos Asturies debe tener respecto a la dirección nacional y se ha mostrado partidaria de tender puentes con la actual diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre la que pesa un expediente de expulsión de la formación aprobado por el Comité de Garantías