El jurado declara culpable de homicidio al joven acusado de matar a su novio de 60 años en San Juan de la Arena

Los nueve miembros del jurado han declarado este viernes por unanimidad culpable de un delito de homicidio al joven Doru Robert Diditel, de 26 años, por la muerte de su novio, de 60 años, al que infligió una puñalada con un arma blanca en la localidad de San Juan de la Arena, en Soto del Barco, en noviembre de 2020. El tribunal popular ha estimado que la agresión no fue premeditada y no ha podido precisar qué tipo de arma fue utilizada ya que no ha aparecido.

En torno a las ocho de la tarde, la Audiencia Provincial de Asturias acogía la lectura del veredicto a cargo del portavoz del tribunal popular. Sus integrantes han asumido íntegramente las tesis de la acusación pública que en la sesión de ayer modificó sus conclusiones y rebajó su calificación inicial de asesinato a homicidio, según ha confirmado a eldiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público, que solicitaba inicialmente una pena de 20 años por asesinato, redujo finalmente su petición a 12 años de cárcel al calificar los hechos como un delito de homicidio.

La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, ha mantenido su solicitud de 15 años de prisión, mientras que la defensa ha pedido 10 años de cárcel tras conocer el veredicto del jurado.

Los hechos probados

El crimen ocurrió el 4 de noviembre de 2020. Esa noche, la víctima se encontraba en la localidad de Lugones (Siero) cuando se trasladó a la vivienda de San Juan de la Arena, en el concejo de Soto del Barco, donde residía el acusado, un joven rumano, con el que había iniciado una relación sentimental cuatro meses antes. Y lo hizo “requerido por las numerosas llamadas que éste le había hecho”, como se pudo constatar a través del informe del tráfico de llamadas elaborado por la Guardia Civil.

Robert Diditel se encontraba en un estado de gran nerviosismo porque, según expuso la Fiscalía, quería que su novio le llevara hasta Avilés para adquirir droga, una petición a la que éste se negaba. Este pudo haber sido el desencadenante de la discusión que ambos mantuvieron en el domicilio y donde el acusado “actuó con violencia”.

El veredicto recoge igualmente que la herida fue causada por un arma blanca que nunca fue hallada, pero que no fue ocasionada con premeditación ya que el acusado “no dispuso de tiempo para planearla”.

La víctima trató de desplazarse por sus propios medios hasta el hospital de San Agustín en Avilés para ser atendido de la herida infligida y aunque pudo subirse a su vehículo sólo pudo conducir unos metros. Los agentes de la Guardia Civil localizaron su cadáver dentro del mismo turismo.

El jurado también se ha mostrado desfavorable por unanimidad a la concesión de un indulto al acusado y ha rechazado la posible suspensión de la condena.

En los próximos días, la magistrada-presidenta Ana María Álvarez, adscrita a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que ha presidido la vista oral a lo largo de esta semana, fijará la pena que se moverá en una horquilla entre 10 y 15 años de prisión por el delito de homicidio.