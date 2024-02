El ministro de Cultura cree que sería “muy positivo” avanzar hacia la oficialidad del asturiano

El Centro Niemeyer, en Avilés, ha sido hoy escenario de la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, un encuentro que no se celebra presencialmente desde abril del año 2022, y en el que el ministro, Ernest Urtasun, ha subrayado que “la cooperación con el conjunto de las comunidades autónomas es una absoluta prioridad” de su cartera durante esta legislatura.

Por ello los acuerdos alcanzados van “encaminados a una misma dirección: el cumplimiento efectivo del derecho al acceso y a la creación cultural en todo el territorio español, independientemente del código postal”. Y para garantizar este acceso Urtasun ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa de inversiones, el Plan de Impulso Territorial a los Equipamientos Culturales (PITEC). Su objetivo, identificar y reforzar aquellos que sean estratégicos nacional o internacionalmente, con independencia de que sean o no de propiedad estatal.

En la primera fase se elaborará el mapa de estas infraestructuras, propiedad de las comunidades autónomas o ayuntamientos, en coordinación con todas las administraciones. En la segunda se planificarán las inversiones. “Algunas acciones ya están presupuestadas y se están llevando a cabo, ahora se trata de avanzar en la igualdad de todas las comunidades autónomas”, ha puntualizado el ministro.

La intención fundamental es garantizar el acceso de todos los territorios a la cultura y por ello se ha acordado dar continuidad al proyecto “Ecosistema Cultura Territorio”, que recoge ayudas para “ampliar y diversificar la oferta en áreas no urbanas”, todo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ya ha contemplado cuatro millones de euros los Presupuestos Generales 2024. Tres se destinarán a proyectos e iniciativas de carácter local y regional y una partida de un millón será gestionada por el Ministerio para proyectos con vocación vertebradora y estructurante a nivel nacional.

La oficialidad del asturiano

Entre las ayudas que ha anunciado el ministro también están las que se destinan a la creación literaria, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Son un total de 500.000 euros y pretenden apoyar la creación en cualquier lengua oficial de España y también en aquellas que tengan reconocimiento jurídico en los estatutos de autonomía, como es el asturiano.

Ha sido en este punto de su comparecencia en la que Urtasun ha tenido que responder a las preguntas de los medios sobre qué opina de la oficialidad o no del asturiano. “La pluralidad lingüística de España es una riqueza y este Ministerio está comprometido con ella”., ha afirmado. Pero ha ido más allá, el ministro cree que sería “muy positivo” avanzar hacia esa oficialidad, a la vez que ha expresado su compromiso político “claro e inequívoco” con el asturiano.

“En mi opinión, como ministro de Cultura, sería muy importante que avanzamos hacia la oficialidad. Eso sería muy positivo”, ha dicho antes de señalar, no obstante, que el hecho de que la lengua no lo sea no impide que se lleven a cabo actuaciones para promocionarla y ha dicho que están estudiando la posibilidad de ampliar también a las lenguas reconocidas estatutariamente las ayudas a la edición.

Urtasun, que este jueves pasa su segunda jornada en el Principado, visitó ayer la sede de la Academia de la Llingua Asturiana, siendo el primer ministro de Cultura que lo hace. Hoy ha comentado que allí le trasladaron varios planteamientos para avanzar en el reconocimiento del asturiano como lengua oficial y que ha tomado “buena nota de ellos” para, posteriormente, “analizarlos con detalle”.