El padre de las gemelas que se suicidaron en Oviedo rechaza un pacto e irá a juicio penal por coaccionar a su exmujer

Igor Zuev, el padre de las gemelas Aleksandra y Anastasiia, de 12 años, fallecidas el pasado 19 de mayo, tras precipitarse por la ventana del sexto piso en el edificio donde residían, en el barrio de La Ería, en Oviedo, será juzgado el 4 de abril de 2024 en un juzgado de lo penal por un delito de coacciones por su presunta autoría en los episodios de maltrato psicológico por los que fue acusado por su exmujer, Olga Glebova.

Olga denunció a Igor en el Juzgado de Violencia de Oviedo tras el suicidio de las menores y logró refugiarse en Rusia, junto a su otro hijo de diez años, gracias a la ayuda consular que le facilitó la documentación para poder abandonar el país, ya que, según sostiene, su exmarido tiene retenidos sus pasaportes.

Esta mañana, Igor comparecía aparentemente muy tranquilo en la sede del Juzgado de Violencia de Oviedo junto a su abogado, Manuel Belinchón, y a una intérprete de ruso como acusado por un delito de coacciones en un juicio rápido.

Su negativa a aceptar los hechos imputados por las acusaciones

Desde el primer momento negó los hechos imputados por la Fiscalía y el abogado Francisco Zapico Fernández, que ejerce la acusación particular en nombre de Olga, y descartó cualquier acuerdo de conformidad.

Las acusaciones le pedían una pena de 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad y privación del derecho a tenencia y porte de armas durante dos años, así como la prohibición de acercarse a su exmujer a menos de 200 metros y comunicarse con ella, ambas medidas cautelares durante dos años.

A la vista de su negativa a aceptar esta condena, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha decretado la suspensión del juicio rápido y ha derivado la causa al Juzgado de lo Penal 4 de Oviedo que ha señalado la vista oral para el próximo 4 de abril.

Olga denunció con un ánimo espúreo. Lo que se intentó fue sacar del país a un niño sin consentimiento del padre y la madre lo consiguió presentando una denuncia penal en un juzgado de violencia Manuel Belinchón — Abogado defensor de Igor Zuev

Ni a la entrada, ni a la salida del juzgado Igor ha querido hacer declaraciones a la prensa. Su abogado, Manuel Belinchón, ha asegurado que toda la acusación que había inicialmente contra él se ha reducido a que su cliente impidió a su exmujer acceder a un cajón de la vivienda que carecía de llave.

“La pena es nimia, son 60 días de servicios comunitarios. Ya no queda casi nada. Parece ser que el que ella no viniera hoy no ha afectado. Se realizó un acta de comparecencia, sin que el juicio se llegara a celebrar”, ha indicado.

El letrado ha asegurado que la denuncia de Olga fue presentada “con un ánimo espúreo. Lo que se intentó fue sacar del país a un niño sin consentimiento del padre y la madre lo consiguió -ha añadido- presentando una denuncia penal en un juzgado de violencia”.

El letrado mantiene que aún desconoce las razones por las que se le concedió una orden de protección a la madre.

“La instrucción ya se ha finalizado y no se aportó ninguna prueba. Lo que la madre quería ya lo tiene”, ha reiterado.

El letrado ha advertido que aunque su cliente podría plantearse presentar una denuncia contra su exesposa por la retención del menor, de momento no lo ha hecho.

“A Igor sólo le preocupa el bienestar de su hijo y lo pondera sobre otras cosas. No sabe nada de él prácticamente desde que se fue con su madre y lo único que sabemos es que está en algún lugar de Rusia, pero sin ubicación concreta”, ha concluido.

El exmarido lo manejaba absolutamente todo y a Olga no le permitía hacer nada sin su autorización Francisco Zapico Fernández — Abogado. Ejerce la acusación particular en nombre de la exmujer

Por su parte, Francisco Zapico ha explicado que la denuncia de la madre no se limitaba a las coacciones por impedirle acceder a su documentación personal y la de sus hijos para poder desplazarse a Rusia, como dice la defensa, sino que va más allá.

“Su exmarido tampoco le dejaba dinero. Él lo manejaba absolutamente todo y a ella no le permitía hacer nada sin su autorización”.

La acusación particular ha confirmado que Igor tenía retenidos los pasaportes de la madre y sus hijos que siguen actualmente en su poder, lo que obligó a Olga a solicitar la protección consular para disponer de una documentación que se le facilitó al efecto para facilitar su salida del país.

“El problema se plantearía si Olga quisiera entrar de nuevo porque en teoría los pasaportes siguen en casa, pero ella ni siquiera sabía dónde los tenía guardados su exmarido”, ha señalado.

Un relato de vejaciones, aislamiento y control psicológico

Olga ya había denunciado a su exmarido por presuntos malos tratos y vejaciones previamente al suicidio de sus hijas. Había acudido a la Policía para denunciar que sufría desde hacía años aislamiento familiar pero, según comentó, no le hicieron caso.

Al parecer, en comisaría había relatado episodios de vejaciones, aislamiento y control psicológico continuado en todo el tiempo a toda la familia.

Apenas un mes después de la muerte de las gemelas, un juzgado Oviedo decretó contra Igor una orden de alejamiento a su exmujer y le privó de la patria potestad del menor.

Olga presentó una demanda de divorcio cuando llegó a Rusia con su hijo y, según fuentes jurídicas, el procedimiento se verá esta misma semana.