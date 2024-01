Preacuerdo entre sindicatos y empresa que pone fin a la huelga de Orovalle

Tres de los cuatro sindicatos con representación en el Comité de Empresa de Orovalle, todos menos CCOO, han alcanzado un preacuerdo con la dirección de la empresa, que extrae oro, plata y cobre en Belmonte de Miranda y Salas, para la firma del III Convenio Colectivo y dar por finalizada la huelga iniciada a medidos de noviembre. El contenido del preacuerdo deberá ser ratificado entre hoy y mañana, jueves, por las distintas asambleas de trabajadores que se han convocado.

El documento firmado por UGT, USO y CSI tras la propuesta de la dirección en la reunión mantenida ayer en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), que se prolongó hasta las dos y media de la madrugada, establece un incremento salarial del 4 % (en formato de paga única) para el año 2023 y de un 3 % en 2024 y 2025.

La propuesta de la dirección de la empresa, que cuenta con 480 trabajadores, prevé una reducción de la jornada anual de trabajo en 2024 y 2025, tanto para los trabajadores del interior como del exterior de la mina, y la adaptación del artículo relativo a permisos en el convenio a la actual redacción del Estatuto de los Trabajadores, manteniendo las mejoras recogida en el II Convenio Colectivo.

También contempla un acuerdo en términos base del Plan Integral de Prevención y Actuación frente al consumo de alcohol y drogas y el compromiso de la empresa sobre el Plan de Igualdad y el Protocolo de Actuación frente al acoso y la violencia machista.

La dirección refleja en el texto que en caso de que los trabajadores ratifiquen este preacuerdo y se ponga fina al a huelga, “la empresa renunciará a personarse en aquellos procesos judiciales que, es su caso, pudieran derivarse de las acciones de amenazas y coacciones producidas en los accesos a las instalaciones de la compañía en el contexto de la huelga”.

Del mismo modo, el acuerdo contempla que “la representación de los trabajadores se compromete a racionalizar la cesión de horas sindicales a personal que no forma parte de la representación legal de los trabajadores”.

En declaraciones a EFE, representantes de CCOO ha argumentado su rechazo al preacuerdo alcanzado tras las “coacciones de la dirección de Orovalle, que anunció el cierre patronal si los sindicatos no aceptaban la propuesta de la compañía”. “No se han aceptado las pretensiones marcadas por los sindicatos tras 60 días de huelga. Los trabajadores no ganan derechos por lo que no hemos aceptado este preacuerdo”, han subrayado.

Además, han recalcado que, aunque la empresa ha retirado los expedientes internos disciplinarios iniciados contra algunos trabajadores ha llevado esta situación a la vía penal, hasta el punto, según han subrayado, que hoy ha habido trabajadores que han declarado ante el cuartel de la Guarida Civil en el Rubín, Oviedo, por las acciones realizadas durante los paros.

Por su parte, representante de UGT han apuntado que el desenlace final de las consultas para la aprobación o no del preacuerdo por parte de los trabajadores finalizará en la última asamblea, que se celebrará mañana a partir de la una de la tarde. UGT también ha reconocido que la empresa amenazó con un cierre patronal si no se alcanzaba un preacuerdo y que al final se avinieron al firmarlo para intentar “revertir” las denuncias a trabajadores impuestas ante la Guardia Civil. Por último, han apuntado que la propuesta de la empresa no llegaba a las peticiones de los sindicatos pero, han afirmado que la empresa “ha cedido” en alguna de las cuestiones, como en la subida lineal de los salarios.