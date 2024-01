Ruiz de la Peña: “Estamos en un momento difícil pero los momentos de crisis son momentos de oportunidades”

Diego Ruiz de la Peña se presenta para liderar Podemos Asturies con una candidatura que apoyan los cuatro concejales que aún mantiene el partido después de las últimas elecciones y, tal y como él mismo relata, en representación de las diferentes sensibilidades que la organización tiene. No todas, los denominados “críticos” cuentan con una candidatura alternativa afín a la la única diputada autonómica que la formación morada consiguió en el parlamento asturiano y sobre la que pesa un expediente de expulsión, Covadonga Tomé.

Pero a Ruiz de la Peña ese tema “no le preocupa mucho” porque “lo da por superado” y ya está en otra fase, la de retomar la ilusión de la militancia y su espectro electoral. Cree que las crisis generan oportunidades y pese a las dificultades, si se hace con la coordinación autonómica, se pondrá manos a la obra para diseñar el Podemos Asturies del futuro, siempre aferrado al territorio.

Su candidatura se presenta bajo el nombre 'Agora más que nunca, Podemos“ y usted la ha definido como una candidatura de renovación y unidad. ¿En qué consiste esa renovación?

La renovación viene determinada porque el 80% de las personas que la conforman es la primera vez que se presenta al Consejo Ciudadano Autonómico. Por lo tanto, la futura dirección va a ser una dirección renovada y de unidad, en el sentido de que representa a diferentes sensibilidades dentro de la organización de diferentes territorios.

La renovación viene por ahí, por personas que no tienen experiencia en la dirección, pero que sí tienen experiencia en la trayectoria del partido. Algunas personas con experiencia orgánica porque son portavoces de círculos o tienen responsabilidades en ellos. También hay personas con experiencia en cargos públicos, como Estefanía Torres, que fue eurodiputada, o Silvia Tárano y David García, que son concejales en Siero y en Avilés, David, además está gobernando. Por eso digo siempre que la candidatura tiene experiencia y renovación, experiencia por esa trayectoria y renovación porque para el Consejo Ciudadano autonómico la mayor parte de las personas son nuevas. Es la primera vez que dan el paso. También hay militantes que no ocuparon ninguna responsabilidad interna.

¿Y la unidad?

Unidad en el sentido de que siempre se ha dicho que en Podemos Asturies existen diferentes sensibilidades o familias o corrientes, lo cual es lógico porque en todos los partidos políticos de este país existen sensibilidades diversas. Pues la candidatura es de unidad porque acoge a esas diferentes sensibilidades que son las mayoritarias dentro del partido.

Además porque la idea que tenemos de aquí en adelante es iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa que yo creo que va a ser fundamentalmente de unidad dentro del partido.

¿Es posible unirse después de todo el conflicto que el partido lleva viviendo en Asturias los últimos dos años? ¿Dentro de esas corrientes de las que habla hay alguien del llamado sector crítico?

No, porque ellos tienen su propia candidatura. Quiero decir, hay dos candidaturas, hay unas personas que se han etiquetado como sector crítico y hay otra, de personas que forman parte de la militancia activa y de los círculos activos en Asturias. El día de mañana, cuando salgan los resultados, el Consejo Ciudadano autonómico seguramente sea mixto porque el resultado final suele ser de ambas candidaturas. Con lo cual, en ese sentido, la integración va a venir el día de mañana porque vamos a trabajar todos juntos en el Consejo Ciudadano Autonómico.

Hablemos de la diputada que Podemos logró en la Junta General del Principado y que ahora tiene un expediente de expulsión del partido, Covadonga Tomé. Usted ya ha dicho que cuando llegue el momento, si sale elegido y se ejecuta el expediente le pedirá el acta de diputada.

Lo dije porque es una obviedad. Cuando una persona abandona una formación política por el motivo que sea la lógica y la ética nos dice que debe entregar el acta porque es del proyecto político con el que se presentó. Pero la experiencia, por desgracia, también nos dice que normalmente las personas que se encuentran en este tipo de situaciones no suelen actuar por lógica y por ética, sino por interés personal. Por lo tanto, es un tema que sinceramente no nos preocupa mucho. No esperamos que entregue el acta o lo deje entregar. Es un tema que damos por superado, nosotros estamos en otra cosa.

¿Otra cosa?

Sí, sí, claro. Nosotros vamos a trabajar con los cargos públicos que tenemos, con los ayuntamientos. Dentro de la candidatura hay dos concejales y luego tenemos a Olalla Suárez en Gijón, a Sara Retuerto también en Avilés, todos nuestros concejales apoyan la candidatura. Hay que asumir la situación, es la que es. Hay un expediente que tiene una resolución de expulsión y hay que asumirlo y acatarlo, con lo cual lo que nos queda es avanzar y trabajar con la militancia nuestra y con los cargos públicos, que son nuestros. No hay más opciones.

¿No hay ninguna posibilidad de reconciliación con la diputada?

La militancia lo que quiere es que se cumplan las normas. Yo no sé si a Adrián Barbón le preguntarían si quiere reintegrar a un diputado o una diputada expulsada de su partido. Seguramente no. Quiero decir, los partidos tienen unos estatutos, unos documentos que además, en nuestro caso son elegidos democráticamente. Los elegimos en procesos como el que nos ocupa de primarias, y las normas solo nos queda acatarlas como a cualquier otra formación política.

Si se producen infracciones, faltas graves de manera reiterada, pues es lógico que haya algún proceso disciplinario. Y esa resolución lo único que podemos hacer es acatarla. Lanzar mensajes diciendo que se pueden revisar es engañar a la militancia

Si se producen infracciones o vulneración de los estatutos, faltas graves de manera reiterada, pues es lógico que en algún momento haya algún proceso disciplinario o sancionador. Y esa resolución yo como coordinador, o la futura dirección, lo único que podemos hacer es acatarla. Lanzar mensajes diciendo que se pueden revisar es engañar a la militancia. Lo que le corresponde a una dirección política es acatar las resoluciones de la Comisión de Garantías, que es un órgano independiente y democrático. Y decir algo en sentido contrario es suponer una injerencia, una injerencia de la dirección política en cuestiones disciplinarias cuando no tienen ninguna competencia. Por lo tanto sería una actuación irregular.

Usted viene del círculo de Llanes, los últimos resultados de Podemos Asturies no fueron los mejores, la pérdida de representación municipal fue grande ¿A qué lo achacas fundamentalmente?

Yo creo que hay dos planos, uno que es el contexto general, el estatal, donde Podemos perdió fuerza en muchísimas instituciones públicas, en muchos parlamentos, con lo cual Podemos Asturies no fue ajeno al contexto general. Aún así, yo también resalto y pongo en valor que nos votaron más de 20.000 personas que nos permitieron una representación parlamentaria. Eso quiere decir que hay espacio electoral, que hay un proyecto sólido, unas bases ideológicas que lo representan y que hay militancia que tira, con lo cual hay futuro para la organización en Asturias. Eso lo tengo claro.

Luego tampoco hay que obviar que la crisis interna nos afectó negativamente. O sea, llevar dos años desde 2021, cuando ganó Sofía Castañón con un grupo de personas que no aceptan esa victoria y que bueno, pues ponen palos en las en las ruedas durante todo este proceso, pues evidentemente a la gente le afecta, a la militancia le afecta y la imagen que da el partido no es una imagen de solvencia y de seriedad, con lo cual es importante solucionar los problemas internos para poder solucionar los problemas de la sociedad asturiana.

Pero bueno, como digo, hay situaciones que no teníamos que haber vivido. Escraches en una rueda de prensa de compañeros, un encierro y una ocupación de una sede o un acoso a unas compañeras cuando estaban registrando la lista electoral en las anteriores primarias. Son cosas que no tenemos que haber vivido y que nos afectaron, lógicamente.

Pero yo creo que ahora mismo estamos ya en la fase final de ese proceso. Hay una serie de expedientes que están resueltos, con lo cual nosotros ahí no entramos. Nosotros empezamos a funcionar a partir del momento en el que se terminan estas primarias, con unos objetivos claros y como decía antes, trabajando con la militancia, con nuestros cargos públicos y con la hoja de ruta que nos estamos poniendo en este proyecto de partido que estamos presentando en estas primarias.

¿Y cuáles son las líneas generales que Diego Ruiz de la Peña pone sobre la mesa para ilusionar de nuevo al electorado de Podemos?

Yo creo que ahora es el momento de parar un poco y reflexionar, y aunque suene un poco manido y suene un poco a emprendimiento, yo creo que los momentos de crisis son momentos de oportunidades y yo creo que ahora mismo que estamos en situación difícil, es una oportunidad para mirar hacia adentro y ver qué tipo de partido tenemos y qué modelo de organización queremos para los próximos años.

El objetivo es trabajar fundamentalmente la interna, con la militancia, reforzar su papel, recuperar aquellas personas que hayan podido quedar desencantadas o cansadas en estos últimos años y fortalecer los círculos con el objetivo de hacer acción política en los concejos y recuperar el peso en 2027. Y además creo en ese sentido que la experiencia que yo tuve en Llanes, fuera del Ayuntamiento, durante cinco años, pues es muy interesante en este momento, precisamente por la pérdida de peso en las instituciones que tuvimos.

Hay que ser conscientes de que hay que hacer política, pero claro, no estamos en las instituciones y cuando un partido está fuera no existe. No existe porque los propios partidos políticos asumen que no existen, no hacen nada hasta que quedan seis meses antes de las elecciones y eso hace que la ciudadanía perciba que no hay utilidad.

Así que el objetivo nuestro ahora es trasladar, en cierto sentido, el modelo que tuvimos en Llanes, de trabajo permanente y constante y con protagonismo en los medios y además consiguiendo cosas. Trasladar eso a otros ayuntamientos y trabajar, trabajar en la acción política en los próximos años.

Pese al desencanto existente, ¿cree que puede renacer de nuevo la ilusión que Podemos levantó hace diez años en la gente joven?

La verdad es que yo creo que el desencanto es un poco generalizado, todos los partidos políticos tienen dificultad para captar la atención de la gente joven. No sabría decir exactamente cuáles son los motivos, pero nos cuesta. Aunque también es cierto que en Podemos la media de edad es más joven que en otros partidos.

Nosotros tenemos algunas personas recién incorporadas a la organización, gente muy joven que se sigue acercando y que nos ilusiona ver. Aunque también yo pongo en valor la gente militante que lleva toda la vida luchando y peleando y que aguantan ahí. Contamos con personas que llevan desde el principio en la organización no se han ido, por eso a veces digo que esta es un poco la candidatura representativa de la gente de Podemos en Asturies.

Usted iba de número tres en la candidatura de Sumar en las últimas elecciones generales, junto al ahora diputado nacional Rafael Cofiño. ¿Qué ha pasado?

Hay una decisión en el contexto estatal que yo comparto. Podemos se va al Grupo Mixto porque considera que las decisiones que fue tomando Sumar desde su constitución, por desgracia, fueron encaminadas hacia una invisibilización y hacia una merma de la acción política de Podemos. Así lo percibe la militancia y lo reconoció.

Podemos es un partido autónomo, con voz propia y a la vista de las últimas decisiones en el Congreso, donde Podemos es excluida de comisiones y no se le dejaba tener voz, pues se consideró que lo mejor para poder recuperar esa voz y la acción política era estar en el Grupo Mixto. Una decisión para tener también poder de influencia y asegurar una mayor capacidad de negociación con un gobierno de coalición donde el PSOE no sea el único que tira.

Podemos está, como siempre, por la unidad de acción de la izquierda y puede, desde fuera, resultar un poco contradictorio. Eso siempre lo vamos a fomentar, siempre, pero respetando la autonomía de cada fuerza política

En el caso de Asturias, Sumar no existe, no hay una implantación de esta alianza de partidos aquí, tal vez dentro de un tiempo...Yo hice la campaña con mucha ilusión, en política hay que estar donde te toca estar. Para mí fue una experiencia personal muy gratificante. Conocí a personas que están defendiendo también ideas progresistas en otras formaciones políticas y eso me parece interesante y me quedo con las experiencias. Y con Rafael Cofiño tengo muy buena relación y hablamos de vez en cuando.

Mirando a futuro, ¿Puede volver esa unidad o Podemos intentará gestionar en solitario ese amplio espacio de la izquierda para contrarrestar la ola conservadora que existe no sólo en el ámbito nacional si no también en el internacional?

Podemos está, como siempre, por la unidad de acción de la izquierda y puede, desde fuera, resultar un poco contradictorio en el momento en el que te vas de una coalición de izquierdas. Pero eso no significa que no sigamos buscando pactos o colaboración con Sumar o con la coalición o con otras fuerzas de izquierda,

Eso se va a seguir haciendo. Lo que pasa es que nosotros decimos que los partidos, cada uno tiene su autonomía y el nuestro también la tiene, con lo cual, respetando la autonomía, apostamos siempre por espacios de coalición y de colaboración. Y de hecho estamos gobernando en Avilés con el PSOE, Izquierda Unida. Eso siempre lo vamos a fomentar, siempre, pero respetando la autonomía de cada fuerza política.