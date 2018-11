El cambio climático obliga a cambiar los avisos del tiempo para la población

En los últimos meses se han producido varios eventos meteorológicos extremos en diversos puntos del país que han terminado incluso con pérdidas humanas. ¿Esto es por el cambio climático? Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aseguran que este aumento de episodios violentos coincide con los efectos esperados. “No podemos decir que todo lo que ha ocurrido en los últimos dos meses sea cambio climático, porque ya ha pasado antes, pero encaja con las consecuencias previstas del cambio climático”, indica el meteorólogo Antonio Conesa, delegado de la Aemet en Cataluña.

Los efectos del calentamiento global van a obligar a adaptarse a muchos ámbitos y sectores del país, pero parece claro que el servicio meteorológico es de los que antes debe prepararse, dado que sus avisos resultan esenciales para que la población pueda anticiparse ante eventos extremos. En este sentido, Conesa explica que la Aemet está trabajando en dos áreas diferentes: la mejora de las predicciones y la adaptación de los avisos meteorológicos a los ciudadanos para que resulten más efectivos. En concreto, por recomendación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se está poniendo a punto un nuevo sistema de avisos que no solo incluya las predicciones del tiempo, sino también de los posibles impactos.

“Estamos dando un paso más para que la predicción incluya los impactos”, destaca el representante de la Aemet, que explica que lo que se busca es dar una mejor información a los ciudadanos para que sepan evaluar mejor los riesgos meteorológicos. La idea es que el color del aviso tenga en cuenta tanto el fenómeno (por ejemplo, una predicción de lluvias torrenciales), como el impacto que eso puede tener en la zona afectada (pues no es lo mismo que esto ocurra en un área deshabitada que en una ciudad).

“Esto es un campo que hasta ahora era de protección civil”, detalla el meteorólogo, que recalca que los fenómenos más violentos suelen ser los más difíciles de predecir. Para anticiparse a un evento que puede impactar con violencia en una zona muy determinada en un corto periodo de tiempo, resulta clave disponer de una información lo más actualizada y afinada posible. Para ello, se está tratando de acortar las actualizaciones de las predicciones realizadas con modelos meteorológicos (predicciones realizadas a través de modelizaciones de la atmósfera por ordenador). No obstante, para poder reaccionar ante este tipo de eventos y actualizar predicciones de forma inmediata (nowcasting) resulta más importante la observación mediante herramientas de teledetección como el radar, los satélites meteorológicos, las estaciones automáticas en tiempo real, la detección de descargas eléctricas... “Es tan importante la vigilancia intensiva como los modelos de muy alta resolución”, detalla Conesa.

Con todo, uno de los principales problemas ante este tipo de situaciones es que incluso teniendo predicciones afinadas sobre eventos extremos, luego hay ciudadanos que hacen oídos sordos de las advertencias. El incluir predicción de los impactos en los avisos meteorológicos es una de las formas en las que se busca llegar de forma más efectiva a la población, pero algunos estudios defienden ir todavía más lejos. Es el caso de la investigación Effects of Impact-Based Warnings and Behavioral Recommendations for Extreme Weather Events, realizada por el Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH), que analiza los efectos de incluir en los avisos meteorológicos directamente recomendaciones a la población de cómo debe actuar: “No realice senderismo en la montaña y renuncie a cualquier actividad exterior”, “busque refugio en un edificio o un coche”…

“Esto no se está trabajando en la Aemet, pero sí vamos hacia allí”, asegura Conesa, que insiste: “El desafío es que la población reciba la información y se la tome en serio”.

Esta nueva sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.