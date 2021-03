PNV rechaza que apoye mociones contra recibimientos a presos de ETA para "desgastar" a Bildu, que lo vuelve a defender

La formación soberanista insiste en que son actos de "cariño", mientras PSE, Podemos y PP se suman al rechazo a estos "reconocimientos públicos"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El PNV ha asegurado este sábado que apoya las mociones promovidas en los ayuntamientos vascos de rechazo a los 'ongi etorris' a presos de ETA, no para "desgastar" a EH Bildu, como ha dicho la coalición soberanista, sino porque "causan muchísimo dolor a las víctimas".

La formación jeltzale y su socio en el Gobierno Vasco, el PSE-EE, han emplazado a EH Bildu a sumarse a estas mociones, que la coalición abertzale ha considerado que es una iniciativa política y ha insistido en que los recibimientos a reclusos son una muestra de "cariño". Los socialistas los han calificado de "absoluta aberración", el PP de "humillantes e inadmisibles", y Elkarrekin Podemos-IU ha apelado a no hacer "reconocimientos públicos a una actividad violenta".

En la tertulia 'El Parlamento en las ondas', recogida por Europa Press, representantes parlamentarios de estos cinco grupos han debatido sobre las mociones que han impulsado en los consistorios de Euskadi la asociación Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi, a través de Eudel, Asociación de Municipios Vascos, para rechazar los homenajes a presos de ETA cuando son excarcelados.

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha asegurado que no entiende "la polémica" generada por EH Bildu en torno a esta cuestión. "No es verdad que el PNV, como estrategia para perjudicarle o desgastarle, esté presentando esta moción en el Ayuntamiento", ha explicado, para subrayar que se ha hecho a instancia de los colectivos de víctimas que la han impulsado a través de Eudel, Asociación de Municipios Vascos.

En este sentido, ha recordado que este texto habla de "poner fin a los homenajes públicos a presos de ETA". "Lo que se está pidiendo es que se garantice que los espacios públicos sean un ámbito de convivencia, sin mensajes que idealicen a los miembros de ETA y que no estén tomados por la iconografía de sus presos", ha añadido.

Por ello, ha preguntado a la formación soberanista "dónde está el problema de apoyar esta moción". "Nosotros no se lo encontramos por ninguno de los lados. El problema lo tendrá, en cualquier caso, EH Bildu, pero no puedo entender que no pueda suscribir algo tan básico para la convivencia en este país, algo que estoy convencida de que la mayoría de nuestra sociedad lo respalda, incluidos muchísimos de los votantes de EH Bildu", ha aseverado.

Arrizabalaga ha afirmado que la bienvenida pública de ex miembros de ETA "causa muchísimo dolor a las víctimas y esto lo ha reconocido hasta el propio Otegi". "Es lo que nos han pedido las víctimas y nosotros, como PNV, por supuesto, lo apoyamos", ha reiterado.

INICIATIVA "POLÍTICA"

La representante de EH Bildu Nerea Kortajarena se ha mostrado convencida de que "esta es una iniciativa de carácter político que pretende ir más allá de la justicia española, algo que ya es mucho decir".

En este sentido, ha recordado que los tribunales han determinado que los recibimientos "no son punibles, en tanto no se hagan con ánimo de ofender a las víctimas y se limiten al recibimiento y muestras de cariño a la persona que sale de la cárcel tras cumplir su condena y con todos sus derechos intactos".

"Y un recibimiento no es incompatible con el respeto que debemos tener a las víctimas si no se lleva a otros terrenos y, que yo sepa, nadie lo está proponiendo. No son actos que busquen humillar a nadie ni generar más dolor. Se acude a estos actos porque uno se alegra de recibir a un amigo o una vecina que queda en libertad tras cumplir una condena", ha indicado.

A su juicio, si el objetivo fuera "la búsqueda de soluciones, el mejor antídoto sería la aplicación de una política penitenciaria que hiciera que la gente no tuviera que hacer miles de kilómetros para visitar a un presos, no tuviera limitadas sus visitas o que estos tuvieran permisos, pasaran a tercer grado y pudieran empezar a salir poquito a poco a salir de prisión". "Seguramente, sus allegados y vecinos les recibirían de forma más natural", ha indicado.

Tras pedir "el reconocimiento para todas las víctimas", ha asegurado que, "por responsabilidad", no alimentarán ni serán partícipes de "esquemas de vencedores y vencidos". "Son debates que nos llevan al pasado, que no sirven nada más que para embarrar el futuro y tienen un objetivo clarísimamente partidista", ha indicado.

"UNA BARBARIDAD"

El portavoz parlamentario Eneko Andueza ha preguntado a EH Bildu qué opinaría EH Bildu si, en lugar de hacerse recibimientos a los presos de ETA fuera a personas que han participado en los GAL. "¿Lo verían como algo natural?. A mí me resulta algo absolutamente antinatural recibir a una persona que tiene delitos de sangre, que ha asesinado a otra persona por pensar diferente, en nombre del pueblo vasco o de la construcción nacional. Me parece una absoluta barbaridad y una aberración", ha apuntado.

En todo caso, ha recordado que las mociones no son iniciativas políticas, sino que vienen "de la mano de las víctimas". Además, ha afirmado que hay a probarlas por respeto a las víctimas y porque "éticamente es lo correcto".

A su juicio, EH Bildu "tiene un problema serio" porque "no le gusta mirar al pasado". "Y, para construir el futuro, es muy necesario e imprescindible mirar al pasado", ha manifestado.

El dirigente socialista ha dicho que "todas las víctimas tienen que ser iguales, y hay que condenar absolutamente todas las violencias". "Hay que ir hasta el final con todos los casos, sean de la violencia que sean", ha indicado, para recordar que, "quien más deuda puede tener con esta sociedad y estas víctimas" de ETA es EH Bildu, "sin duda".

Por ello, le ha instado a que condene a ETA y "todas las aberraciones que, desde el punto de vista ideológico, han auspiciado, apoyado y alimentado en nombre del pueblo vasco".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha llamado a "superar las fracturas sociales que se derivan de la violencia" y ha indicado que los recibimientos a los preso de ETA deben realizarse en el ámbito privado, pero que no supongan "reconocimientos públicos, a una actividad violenta".

En su opinión, la clave es "empatizar para que no se conviertan estos 'ongi etorris' en elementos de división y en una dificultad añadida para construir la convivencia democrática". "Necesitamos reconstruir esta convivencia en Euskadi después de décadas de dolor injusto e injustificado, y este tipo de homenajes públicos no solo no suman, sino que restan a la convivencia", ha considerado.

Por último, la parlamentaria de PP+CS Laura Garrido ha subrayado que los reclusos de ETA han sido encarcelados por pertenecer a una organización terrorista, haber asesinado, extorsionado y amenazado, es decir, por sembrar el terror".

Por ello, cree que los actos de bienvenida son "humillantes e inadmisibles", y suponen una "ofensa a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad vasca que ha sufrido el terrorismo". "Se recibe a asesinos como héroes y la izquierda abertzale, con estos actos, avala su trayectoria", ha subrayado.

Garrido ha dicho que, al rechazar estas mociones, "la izquierda abertzale evidencia que está anclada en su pasado y no quiere avanzar". "Bildu tiene que ir más allá, renunciando a su pasado y condenando el terrorismo de ETA de una vez", ha concluido.