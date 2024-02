📩 BOLETÍN | Ábalos se tira al monte

Hola,

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Ábalos se tira al monte

El que hasta hace dos años era secretario de Organización del PSOE es a partir de ahora un diputado del Grupo Mixto. José Luis Ábalos no dejará su escaño e irá por libre tras desafiar a su propio partido, que le pedía su dimisión inmediata. Ha decidido aguantarle el pulso a Pedro Sánchez, del que fue valedor y escudero. El PSOE ahora le abre expediente y le suspende cautelarmente de militancia.

Ábalos niega cualquier responsabilidad, tampoco política o de supervisión, en la trama de las mascarillas urdida por su asistente personal cuando él era ministro. “Si yo renuncio se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Solo provocaría mi estigmatización. Sé lo que es un apestado político”, ha dicho en un discurso largo, plagado de reproches a Pedro Sánchez por no ayudarle y en el que se presenta como alguien “solo” ante el mundo. “Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo”. El PSOE ha decidido no parecerse al PP y cortar amarras con el primer gran escándalo de corrupción de la legislatura. El actual titular de su Ministerio, Óscar Puente, anuncia una auditoría interna sobre el caso.

Ignacio Escolar hace un análisis, casi frase a frase, del discurso de Ábalos, que también está lleno de referencias veladas y avisos a navegantes. “En todo el discurso con el que Ábalos anunció su paso al Grupo Mixto no hay un solo nombre propio. Ni uno. Pero eso no significa que no haya mensajes con destinatarios muy claros”.

Con la salida de Ábalos al Grupo Mixto, fraguada en menos de una semana, ahora el PSOE tendrá un diputado menos bajo control. Por sus palabras está bastante claro que su intención no es votar en contra de su partido. Habrá que darle tiempo al tiempo. Porque ese escaño, además de darle el privilegio del aforamiento ante una posible imputación, es también una moneda de cambio para seguir negociando una salida digna. Con Ábalos enfadado y tirado al monte, todo es más imprevisible.

En el Grupo Mixto van a coincidir dos personas que eran compañeros de Consejo de Ministros hasta hace poco. Hay gobierno de coalición de izquierdas pero José Luis Ábalos e Ione Belarra están en el Grupo Mixto. Nos lo dicen hace dos años y no te lo crees. Por lo pronto, este terremoto implica consecuencias logísticas para Podemos o BNG, que tendrán que repartirse recursos y tiempo con su nuevo compañero.

Está claro que esta legislatura is different.

Mapa del precio del alquiler

Dice la teoría que, para evitar riesgos y apreturas, no deberíamos gastar más del 30% de nuestros ingresos en el alquiler. La práctica dice que uno de cada tres inquilinos no cumple con esa recomendación. Gasta más.

El mapa que te traemos hoy es una herramienta muy útil para saber dónde mirar si estás buscando piso. O dónde te podrías permitir vivir en función de tus ingresos. Calle a calle.

Por ejemplo, si en tu casa entran 2.300 euros al mes, esta es la pinta que tiene el mapa en Madrid. El rojo es mal.

El Gobierno acaba de publicar un nuevo Índice de Precios de Referencia que permitirá limitar estos precios del alquileres según la nueva Ley de Vivienda. Aquí se puede consultar. Pero solo se podrá hacer en en aquellas comunidades que declaren zonas tensionadas y, de momento, sólo Catalunya quiere dar formalmente ese paso. Y encima dice el Govern que tal y como está planteado no servirá de nada. Todo mal.

Que el turismo te acompañe. Uno de los factores que encarecen el precio de los alquileres es el turismo. Hoy en el podcast, hablamos de esa criatura que nos da de comer y a la vez nos devora. Se está tragando partes completas de nuestras ciudades, por las que ya no pasamos, a las que ya no vamos. Porque ya es como si no existieran. Nos hacemos preguntas a partir de la polémica en Sevilla por la intención del Ayuntamiento de convertir la icónica Plaza de España en un recinto para turistas en el que solo puedan entrar pagando.

Que no se te pase

Baja para cuidar a la embarazada . La nueva Ley de Familias, que Podemos dejó encarrilada y ahora el ministro Bustinduy está retocando, incluirá una baja para que el segundo progenitor (los padres o las madres en el caso de parejas de lesbianas) puedan adelantar su baja a 10 días antes de la fecha prevista de parto para cuidar y acompañar a la embarazada.

. La nueva Ley de Familias, que Podemos dejó encarrilada y ahora el ministro Bustinduy está retocando, incluirá una baja para que el segundo progenitor (los padres o las madres en el caso de parejas de lesbianas) puedan adelantar su baja a para cuidar y acompañar a la embarazada. ¿Qué rehenes? Si Israel realmente hubiera invadido Gaza como respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre y para rescatar a los secuestrados, habría buscado un acuerdo hace tiempo. Pero lo que quiere es otra cosa. Lo explica Olga Rodríguez en este análisis .

Si Israel realmente hubiera invadido Gaza como respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre y para rescatar a los secuestrados, habría buscado un acuerdo hace tiempo. Pero lo que quiere es otra cosa. Lo explica . Fair play. El anuncio de que el Mundial de Fútbol 2030 se celebrará parcialmente en España ya trae las primeras decepciones. Los ayuntamientos que se postulan a ser sedes de los partidos denuncian que la FIFA les obligaría a gastar una millonada imposible para adaptar su ciudad y los estadios. Y que no compensa.

En el capítulo de hoy

Pom pom . Hace ya semanas que compartí mi fascinación por un momento concreto de la serie ‘La Mesías’, la de los Javis. Es una secuencia casi alucinógena en la que se canta la canción más pegadiza de Stella Maris. Es una escena realizada con Inteligencia Artificial y aquí se reflexiona sobre ese ejemplo como indicador de hacia dónde puede ir el cine.

. Hace ya semanas que compartí mi fascinación por un momento concreto de la serie ‘La Mesías’, la de los Javis. Es una secuencia casi alucinógena en la que se canta la canción más pegadiza de Stella Maris. Es una escena realizada con Inteligencia Artificial y aquí se reflexiona sobre ese ejemplo como indicador de hacia dónde puede ir el cine. The Ministry of Time . La BBC ha anunciado una nueva serie en su programación: “The Ministry of time”. Sí, “El Ministerio del tiempo”. ¿Una adaptación de la serie española? Pues eso parece, pero no pagan los derechos por la idea. Dice la BBC que es “coincidencia” que el nombre y el argumento sea el mismo que el de la serie de TVE. TVE no se lo cree.

. La BBC ha anunciado una nueva serie en su programación: “The Ministry of time”. Sí, “El Ministerio del tiempo”. ¿Una adaptación de la serie española? Pues eso parece, pero no pagan los derechos por la idea. Dice la BBC que es “coincidencia” que el nombre y el argumento sea el mismo que el de la serie de TVE. TVE no se lo cree. Cancelado por el nazismo. Acabo de empezarme un libro de Stefan Zweig, ‘Momentos estelares de la humanidad’, que me regalaron hace poco por mi cumpleaños. Y justo ahora me cruzo con este perfil de Zweig, el escritor y novelista más popular y traducido del mundo desde finales del siglo XIX hasta 1933, cuando fue “cancelado por el nazismo”. Era judío. Los expertos en su figura aseguran que Zweig hoy se opondría a Putin y “daría un rotundo no a la respuesta de Netanyahu en Gaza”.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu