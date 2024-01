📩 BOLETÍN | Amnostía

Hola.

Amnostía

La misma ley que hace dos meses permitió la investidura de Pedro Sánchez coloca ahora la investidura al borde del precipicio. Junts ha votado ‘no’ a la ley de amnistía en el Congreso. Es tal cual lo lees: dicen los de Puigdemont que el texto que pactaron y que luego retocaron con el PSOE tampoco vale ahora.

La primera pregunta es por qué. Por qué Junts ha preferido votar que no, sumar sus votos a los de PP y Vox para rechazar una ley que exigía hasta hace cinco minutos, una ley a la que ERC o EH Bildu han votado que sí. Pues primero porque Puigdemont quiere seguir siendo protagonista del debate político, apurando todos los plazos posibles, y segundo porque quiere seguir metiendo delitos amnistiados en la ley; no se fía de que le acaben juzgando, como decíamos ayer, por intento de homicidio, por alta traición o por robar gallinas en alguna granja de Waterloo. Conforme el PSOE ha ido aceptando más delitos amnistiados, algunos jueces se han ido sacando otros nuevos de la manga, y entonces Junts vuelve a dudar. Pide más. El PSOE dice que ya no puede meter más, se planta, y Junts dice que entonces no vota a favor. Hoy los magistrados García Castellón y Joaquín Aguirre tienen que estar brindando. Les está saliendo bien el boicot. Su jaque a Puigdemont ha forzado en Junts un repliegue defensivo.

La segunda pregunta es ¿y ahora qué? Tienen un mes para volver a pactar un texto antes de que la ley se descarte. O cede el PSOE o cede Junts. Digo yo que el que tendrá más prisa para la amnistía será Puigdemont, que además no se puede arriesgar a unas elecciones anticipadas porque como gobierne el PP puede olvidarse de ninguna amnistía, ni perfecta ni imperfecta. Así que la lógica nos dice que el PSOE tiene incentivos para aguantar y poder ganar el pulso. Pero a estas alturas uno ya no sabe. De entrada, la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno se queda congelada.

En una dimensión paralela, el mismo ministro encargado de defender la ley de amnistía, Félix Bolaños, se reúne hoy mismo con un interlocutor del PP, Esteban González Pons, en Bruselas, en presencia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Es el inicio de la mediación de la UE para que España renueve el Poder Judicial bloqueado por la derecha irregularmente desde 2018. Se han dado algo más de un mes (también) para conseguirlo.

Vox: poder, purga e implosión

Nos solemos fijar en Vox por sus excentricidades, pero más nos vale conocerles algo mejor. Hoy en el podcast, hablamos de la vida interna de un partido que rozó la vicepresidencia del Gobierno y ocupa poder autonómico y local, pero que está metido en una enorme crisis de identidad interna y liderazgo.

Día de la Paz 2024 . El año pasado noté que en colegios y ayuntamientos el Día de la Paz era importante porque había una guerra en Ucrania y había que mostrar solidaridad. Este año… por lo que sea, no tanto. Una pista: el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha prohibido un concierto por la paz en Gaza por su “connotación política” . Si te parece, la paz va a tener connotación culinaria.

. El año pasado noté que en colegios y ayuntamientos el Día de la Paz era importante porque había una guerra en Ucrania y había que mostrar solidaridad. Este año… por lo que sea, no tanto. Una pista: el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha prohibido un concierto por la paz en Gaza . Si te parece, la paz va a tener connotación culinaria. Hay sequía porque llueve poco , pero también porque España tiene zonas con redes de tuberías muy antiguas, con fugas. Como nos dicen en este reportaje desde una localidad de Barcelona que ya sufre restricciones: cuando sobraba agua, todo daba igual. Ahora habrá que arreglarlo .

, pero también porque España tiene zonas con redes de tuberías muy antiguas, con fugas. desde una localidad de Barcelona que ya sufre restricciones: cuando sobraba agua, todo daba igual. Ahora . Neuralink. Dice Elon Musk que tiene (también) una empresa que se dedica a diseñar chips cerebrales para ‘leer’ la actividad cerebral y restaurar áreas del cerebro que no funcionen bien en determinadas personas. Y dice que han conseguido implantar uno con éxito y primeros resultados “prometedores”. La ciencia tiene dudas.

Newsreader . Estoy disfrutando mucho viendo una serie australiana que acaba de estrenar sus segunda temporada, The Newsreader. Va de periodistas de televisión, pero es exactamente la versión contraria a The Newsroom o aquella mítica ‘Periodistas’. Aquí se ve una versión mucho más realista de cómo funciona, aunque está ambientada en los 80, una redacción de programas de actualidad.

. Estoy disfrutando mucho viendo una serie australiana que acaba de estrenar sus segunda temporada, The Newsreader. Va de periodistas de televisión, pero es exactamente la versión contraria a The Newsroom o aquella mítica ‘Periodistas’. Aquí se ve una versión mucho más realista de cómo funciona, aunque está ambientada en los 80, una redacción de programas de actualidad. Mariúpol . Eso sí, para realista de verdad, mejor un documental. Mis compañeros hablan bien de ’20 días en Mariúpol’, donde muestran su trabajo los últimos periodistas en abandonar una ciudad ucraniana arrasada por bombardeos rusos el año pasado. Está nominada a los Oscar, aunque eso tampoco me dice mucho. También estuvo ‘Winter on Fire’ en 2016 y era un documental bastante espectacular pero también muy parcial.

. Eso sí, para realista de verdad, mejor un documental. Mis compañeros hablan bien de ’20 días en Mariúpol’, donde muestran su trabajo los últimos periodistas en abandonar una ciudad ucraniana arrasada por bombardeos rusos el año pasado. Está nominada a los Oscar, aunque eso tampoco me dice mucho. También estuvo ‘Winter on Fire’ en 2016 y era un documental bastante espectacular pero también muy parcial. La sociedad de la nieve derretida. Un dato científico sobre el cambio climático y sobre una de las películas del momento: si el avión accidentado en los Andes de Chile en 1972 se hubiera estrellado en 2024, los supervivientes lo habrían tenido algo más fácil para salir de allí. La zona hoy tiene mucha menos nieve.

