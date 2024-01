📩 BOLETÍN | Blindaje

Hola.

La madrugada nos trae una noticia de última hora: Donald Trump ha ganado las primarias de New Hampshire. Este estado representaba la última amenaza significativa para Trump y todo parece encaminado a que sea el candidato presidencial republicano.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Blindaje

La derecha dirá que en España no existe la guerra judicial ni el ‘lawfare’ ni nada de eso, pero fíjate de lo que estamos hablando hoy. El Gobierno y los partidos catalanes han incluido el terrorismo en el catálogo de delitos perdonados por la ley de amnistía. ¿Hacen esto porque quieren absolver a los autores de algún atentado sangriento durante los años de procés? No, y de hecho no los ha habido. ¿Porque quieran salvar de juicio a algún líder independentista que haya incurrido extorsión, amenazas, para financiar organizaciones criminales? No, porque además eso no ha sucedido. Lo hacen porque hay (al menos) un juez que está dispuesto a acusar de terrorismo a los independentistas como último recurso para impedir la aplicación de la ley. En la anterior versión, el texto no cubría delitos de terrorismo que implicaran daños personales. Y esa excepción es la rendija por la que el juez García Castellón está intentando meter su caso contra Puigdemont y un grupo de activistas, a los que acusa de terrorismo con víctimas por una protesta en el aeropuerto de Barcelona en la que murió un turista por un infarto. Con una Justicia coherente, ese caso nunca sería tramitado como terrorismo, pero aquí el objetivo está claro: boicotear la ley de amnistía.

Ignacio Escolar escribe hoy: “El escándalo no está en que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados decida amnistiar unos delitos de terrorismo que nunca ocurrieron. El verdadero escándalo es otro: que haya jueces en España que lleven su oposición a este Gobierno a unos extremos así. Retorciendo el derecho a su favor”.

Así que el Gobierno, Junts y ERC han blindado la aplicación de la ley incluyendo delitos de supuesto terrorismo siempre que no incurran en “violaciones graves de derechos humanos”, que en realidad es un matiz técnico que busca la compatibilidad con la legislación europea. Pero ya veremos, porque obviamente todo esto es delicado y es polémico y hasta hace 48 horas el PSOE no lo quería hacer así. Más claves aquí.

El juez García Castellón es el mismo que se niega a investigar la guerra sucia policial contra el independentismo y es el mismo que ha intentando por todos los medios imputar a Podemos por financiación irregular, sin éxito. El partido de Ione Belarra le ha denunciado por prevaricación y ha vuelto a recurrir al Supremo para que se le investigue.

Las puertas del campo, dígame

Hace unos meses un grupo de padres y madres crearon un grupo de WhatsApp que se llama “Adolescencia libre de móvil” y pactaron conjuntamente retrasar el momento de dar el teléfono móvil a sus hijos y a sus hijas. Que no lo tuvieran hasta los 16 años y convencer a otras familias de que lo hicieran igual. El gobierno de Aragón acaba de anunciar que limitará el uso de móviles y dispositivos electrónicos en los centros educativos públicos y concertados. Hay debate. Yo antes de ser padre era un gran defensor de las pantallas para aprender; ahora tengo mis dudas. Hoy en el podcast, lo analizamos con matices.

Que no se te pase

Los funcionarios del futuro . Hay 43.600 funcionarios que se jubilan de aquí a cinco años. Más del 60% del personal de la Administración General del Estado tienen más de 50 años. Llegan momentos cruciales: ¿habrá relevo generacional o recorte masivo de plazas? Todos los datos .

. Hay 43.600 funcionarios que se jubilan de aquí a cinco años. Más del 60% del personal de la Administración General del Estado tienen más de 50 años. Llegan momentos cruciales: ¿habrá relevo generacional o recorte masivo de plazas? . Pinta tripartito . La posibilidad de que el gobierno municipal de Barcelona se reconfigure en un tripartito con PSC, ERC y los comuns está cada vez más cerca. El alcalde Collboni ha roto negociaciones con Junts y Colau da por hecha la alternativa. Detalles .

. La posibilidad de que el gobierno municipal de Barcelona se reconfigure en un tripartito con PSC, ERC y los comuns está cada vez más cerca. El alcalde Collboni ha roto negociaciones con Junts y Colau da por hecha la alternativa. . Contra Milei. Hoy veremos hasta dónde llega el grado de contestación social contra el nuevo presidente argentino, Javier Milei, y sus medidas de austeridad ultraliberales. Hay manifestaciones convocadas y hay una amenaza oficial de que serán duramente reprimidas.

En el capítulo de hoy

Los Oscar . Las películas españolas ‘La sociedad de la nieve' y 'Robot dreams' (de animación) han sido nominadas a los premios Oscar 2024. En el caso de la gran producción de Bayona sobre la historia de los supervivientes de un accidente de avión en la nieve, está entre las elegidas como mejor film internacional y mejor maquillaje. Oppenheimer, gran favorito. Barbie se desinfla. Todo aquí.

. Las películas españolas ‘La sociedad de la nieve' y 'Robot dreams' (de animación) han sido nominadas a los premios Oscar 2024. En el caso de la gran producción de Bayona sobre la historia de los supervivientes de un accidente de avión en la nieve, está entre las elegidas como mejor film internacional y mejor maquillaje. Oppenheimer, gran favorito. Barbie se desinfla. Todo aquí. True Detective . He visto los primeros capítulos de la nueva temporada de True Detective, una serie que en su momento fue pionera en el tratamiento oscuro, denso y narrativo del thriller policíaco. Luego pegó un bajón. La nueva temporada está recibiendo acoso de fans de ultraderecha. Gran indicador de que hay que verla. Me está gustando.

. He visto los primeros capítulos de la nueva temporada de True Detective, una serie que en su momento fue pionera en el tratamiento oscuro, denso y narrativo del thriller policíaco. Luego pegó un bajón. La nueva temporada está recibiendo acoso de fans de ultraderecha. Gran indicador de que hay que verla. Me está gustando. Spiderman. Tuve un rato de avión el otro día y me puse la nueva película animada sobre el mundo ‘multiverso’ de Spiderman. Si no sabes de qué hablo y tienes adolescentes en casa, anota: han sacado dos películas de animación muy artísticas, trepidantes, divertidas y llenas de valores positivos que también molestarán mucho a los espectadores anti-progres.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.