📩 BOLETÍN | En la calle

En la calle

Con el aroma de las citas históricas, una generación de jóvenes hartos de los precios del alquiler y de no tener dinero para la entrada de una hipoteca y de caseros tiranos y de inmobiliarias piratas y de gente que acumula casas para especular y de fondos buitres y de hacer castings para entrar a vivir y de que les echen porque necesita el piso un sobrino llamado AirBnb y de correr con el dinero de la fianza para que no se les adelanten y de entregar las nóminas, el contrato y hasta información familiar y de gastar la mitad del sueldo en vivir en 50 metros y de compartir piso con 30 y de no poder pensar en hijos, ni en viajes, de tener que pedir dinero a la familia otra vez, de leer la Constitución y sentir rabia, esa generación se ha convocado en la calle.

Con la certeza de que ya no lo pueden posponer, de que ya pasó la época de esperar a ver qué hace la política, hemos visto esa mezcla entre contundencia y humor que te dice que se puede estar fraguando algo. Hemos visto movimiento y no solo protesta.

Esta manifestación ha tenido lugar en Madrid, y también en Barcelona, pero los gráficos y los datos que resumen el problema de la vivienda nos dan la pista clara de que si el fenómeno acaba de fraguarse, otras ciudades también llegarán al punto de ebullición, como vimos hace unos meses en Málaga o Baleares.

Más en nuestro especial ‘Vivienda: errores de un fracaso anunciado’.

Engaño y límites

Hizbulá ha conseguido engañar al sistema de defensa aérea de Israel. Un dron ha conseguido impactar en el centro del país y lo que sabemos ahora mismo es que hay cuatro soldados muertos y decenas de heridos. Israel tiene un potente sistema para derribar todo lo que se acerque pero la milicia libanesa ha lanzado una serie de misiles para cubrir el avance del dron hasta su objetivo.

Lo que para Hizbulá es un éxito también supone otro peldaño más en la escalada, por la que Israel parece más que interesada: la última locura del Gobierno de Benjamin Netanyahu es atacar a las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Cinco cascos azules han resultado heridos desde el jueves en tres incidentes diferentes atribuidos a Israel en el Líbano. En uno de ellos, un tanque israelí irrumpía en una base militar de la ONU y destruía el acceso principal. ¿Con qué argumento? Dice Netanyahu que la ONU está haciendo de “escudo humano” de milicianos de Hizbulá, que es básicamente su argumento para llevarse por delante a quien sea.

La financiación opaca

La actualidad va muy rápido y habíamos dejado pasar por alto un asunto que tiene su miga. Hoy en el podcast, hablamos de las vías de financiación de la nueva extrema derecha española. Desde Vox y desde lo de Alvise llevan 10 años acusando a la izquierda de financiarse con dinero de Venezuela, de Cuba, de Marruecos, de las FARC… todo eso se ha dicho, se han lanzado bulos, incluso se han fabricado pruebas que luego iban a juicio. Más de diez demandas que terminaron en absolutamente nada.

Y, sin embargo, en paralelo, ahora sabemos (con pruebas que no están fabricadas) que esa misma extrema derecha ha recibido durante este tiempo dinero de Hungría, de Irán y de fondos opacos con pinta de estafa piramidal. Y no parece haber mucho escándalo. Hoy en el podcast, hacemos un repaso.

Que no se te pase

Exclusiva . El presidente de Galicia es del PP y se llama Alfonso Rueda. La persona de máxima confianza de Alfonso Rueda desde 2009 es Beatriz Cuíña, secretaria general de Presidencia. La empresa del hermano de Beatriz Cuíña ha recibido, durante los gobiernos de Feijóo y Rueda, 782.666 euros en 272 contratos públicos designados a dedo. Toda la información .

A la luz . En elDiario.es hemos conseguido el informe del Ejército sobre su colaboración con las administraciones durante el confinamiento. Se relata una gran implicación logística para montar hospitales de urgencia, desinfectar instalaciones, etc. Todo cambia cuando la letalidad en las residencias de mayores obligó a modificar el rumbo de la operación en el caso de la Comunidad de Madrid. Leer .

Mezcla explosiva . A José Luis Ábalos se le ha puesto cara de imputación tras el demoledor informe de la Guardia Civil que constata que se benefició de un piso y un chalet pagados por la trama de Koldo García. Con eso y con el caso contra Begoña Gómez, mezclado y agitado, el PP anuncia una querella contra el PSOE por "financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias".

Y hasta aquí puedo leer. Ha muerto Mayra Gómez Kemp, mítica presentadora del 'Un, dos, tres', a los 76 años.

Cosas que no sabía

No sabía que en los años 50 y 60 se llevó a cabo el “Proyecto Mohole”, un ambicioso intento por perforar la corteza terrestre y llegar al manto, algo que nunca se había conseguido. Y que tampoco se consiguió esa vez. La intención era llegar hasta la discontinuidad de Mohorovičić, que tampoco sabía lo que era: la franja entre la corteza terrestre y el manto, a unos 30 kilómetros de profundidad. El proyecto se canceló en 1966. Esa misma década el ser humano conseguiría llegar a la Luna, pero no pudo profundizar en la Tierra. Más aquí.

No sabía que el término "píxel", que usamos para referirnos a los pequeños puntos que forman una imagen digital, proviene de la contracción de las palabras "picture element" en inglés, que significa algo así como "elemento de imagen". Su origen se remonta a los primeros días de la informática gráfica en la década de 1960. La primera imagen digital fue creada en 1957 al escanear la foto de un bebé de tres meses, el hijo de un investigador en tecnología de EEUU.

No sabía, y estoy fascinado, que la canción de Luis Eduardo Aute 'Al alba', que ha pasado a la historia como un himno contra el franquismo por tratar veladamente sobre la pena de muerte, fue en realidad compuesta como una canción de amor para incluir en un disco de otra cantante, Rosa León. Y fue Rosa León la que justo antes de las últimas ejecuciones del franquismo, en 1975, comentó en un concierto que la historia parecía también la de unos fusilados al amanecer. Y a partir de ahí, el tema tuvo vida propia. "Presiento que tras la noche…".

