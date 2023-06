📩 BOLETÍN | Censura ideológica

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Censura ideológica

Ya no tenemos más margen para eufemismos. Si un partido político impone la retirada de los colegios de determinados contenidos que encajan perfectamente no solo con el programa educativo diseñado por los docentes sino con los derechos humanos y hasta con los valores de la Constitución, habrá que dejar de llamarle “veto parental” o “PIN parental” o “libertad de los padres” para señalarlo como lo que es: censura ideológica. Y no tenemos más margen porque el PP está abriéndole a Vox de par en par las puertas de las clases de nuestros hijos: las competencias de Educación en ayuntamientos y comunidades son una de las monedas de cambio más habituales con las que el PP está negociando gobiernos tras el 28M.

En Extremadura toman hoy posesión los nuevos diputados. Todavía quedan días para negociar gobierno, pero el PP ya le ofrece a Vox un “pacto por una educación sin sesgo ideológico”. En Valladolid, Educación dependerá de la ultraderecha. El acuerdo PP-Vox de la Comunitat Valenciana, ya más cerrado, dice: “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas”. Por aclararlo: lo de la ‘educación sin ideología’ no significa que vayan a retirar las lecturas de escritores machistas en clase de literatura. No precisamente. Se refieren a promover la retirada de contenidos sobre cambio climático, diversidad sexual, memoria histórica o igualdad de género, y dar capacidad a los padres para boicotear actividades extracurriculares que no serán precisamente los belenes vivientes.

Hoy, por lo pronto, veremos cómo el PP le da a Vox la presidencia de los parlamentos en Extremadura y en Balears, algo que ya hizo en Comunitat Valenciana. En Gijón, vuelven los toros a las plazas y los coches al paseo marítimo. Leo todo esto y hasta se me quitan las ganas de reírme del último lapsus de Feijóo, que ya no sabe si está a favor o en contra de estar en contra de la violencia machista.

“Un divorcio duro”. La normalización de todo esto genera un clima en el que cada día es más complicado defender determinadas cosas. En Onda Cero, con tal de marcar distancias con Irene Montero, Pedro Sánchez acabó diciendo que a lo mejor cierto feminismo se ha pasado de frenada porque tiene “amigos de 40 o 50 años” que se sienten “incómodos”. Pero es que Núñez Feijóo, en la SER, se ha referido a la condena por violencia machista del número 1 de Vox por Valencia como “un divorcio duro”. Al menos Zapatero ha dicho en TVE, en otra entrevista en la que se le ve muy en forma, que “abrazar el feminismo te hace mejor persona”. Por cierto, el otro día dije por aquí que Zapatero presumía mucho del Ministerio de Igualdad pero bien que lo eliminó en 2010, al poco de crearlo. “Lo hice, con la crisis, por aquello del ahorro. Ahora no lo haría”, ha lamentado en esa misma entrevista sin que nadie le preguntara.

¿Qué ha pasado en Barcelona? Con todo este panorama, no está de más regodearse un poco en lo que ha pasado en Barcelona. Literalmente a última hora, la derecha independentista y conservadora de Xavier Trias perdió la alcaldía en una frenética operación a tres bandas sorprendentes: PP, PSC y Comuns. Hoy en el podcast, te contamos la intrahistoria de cómo la izquierda de Collboni (y quizá también Colau) ha podido acabar gobernando de nuevo Barcelona.

La importancia de Álvarez. Hay una noticia de este lunes que no acapara grandes titulares pero que tiene mucha carga para quienes conocen los entresijos de la izquierda, de Podemos, de Sumar y todos sus líos. Nacho Álvarez será el portavoz económico de Sumar. Álvarez es el economista de cabecera en Podemos y es secretario de Estado en el Ministerio de Ione Belarra.

Que no se te pase

EEUU en China . El acontecimiento internacional de las últimas horas es la visita del secretario de Estado de EEUU a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Han hablado durante 30 minutos, lo que ya es un hito para destensar unas relaciones complicadas. Aquí las claves .

. El acontecimiento internacional de las últimas horas es la visita del secretario de Estado de EEUU a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Han hablado durante 30 minutos, lo que ya es un hito para destensar unas relaciones complicadas. . ¿Dejarías de tener hijos por el cambio climático? Hay gente que realmente está tomando decisiones vitales muy importantes teniendo en cuenta la variable de que tendremos un mundo cada vez más irrespirable. Un reportaje .

por el cambio climático? Hay gente que realmente está tomando decisiones vitales muy importantes teniendo en cuenta la variable de que tendremos un mundo cada vez más irrespirable. . No pararon. El martes se murió una teleoperadora en su puesto de trabajo en una gran empresa especializada en hacer atención al cliente para otras empresas. Se murió y esa gran empresa, según denuncia UGT, no permitió que sus compañeras dejaran de trabajar. “El servicio siguió funcionando en presencia del cuerpo de la compañera”. Aquí se cuenta.

Todo es política

Con filtro, sin filtro . La proliferación de redes sociales como Instagram o TikTok, donde la imagen tiene más peso que la palabra (que era la protagonista en Twitter, Facebook o los antiguos foros y blogs), trae consigo una presión estética de la que ya hemos hablado varias veces. Hay intentos de crear redes más sanas donde podamos ser “más reales”. No tienen tanto tirón. Felipe G. Gil indaga en las razones de esa paradoja.

. La proliferación de redes sociales como Instagram o TikTok, donde la imagen tiene más peso que la palabra (que era la protagonista en Twitter, Facebook o los antiguos foros y blogs), trae consigo una presión estética de la que ya hemos hablado varias veces. Hay intentos de crear redes más sanas donde podamos ser “más reales”. No tienen tanto tirón. Felipe G. Gil indaga en las razones de esa paradoja. Los juegos del hambre . La actriz Jennifer Lawrence nos ha dado una entrevista y, como somos como somos, hemos hablado con ella de política. “La disparidad de sueldos y la diferencia entre el precio de la vivienda que sube y el sueldo mínimo y la mayoría de los sueldos es un tema importantísimo”, nos dice.

. La actriz Jennifer Lawrence nos ha dado una entrevista y, como somos como somos, hemos hablado con ella de política. “La disparidad de sueldos y la diferencia entre el precio de la vivienda que sube y el sueldo mínimo y la mayoría de los sueldos es un tema importantísimo”, nos dice. “Un problema”. La presunción de inocencia es sagrada. Alguna vez, sí, algún futbolista que había sido denunciado por agresión sexual con el tiempo fue absuelto. Pero lo que está haciendo el Celta de Vigo con Santi Mina es otra cosa: está condenado y el club hace de cómplice para enviarle, a la espera de que se resuelva el recurso, a un país sin acuerdo de extradición. Y se justifican: “Ha tenido un problema, pero no deja de ser un canterano”.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.