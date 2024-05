📩 BOLETÍN | Concretando

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Concretando

España, Irlanda y algunos países europeos más le están poniendo fecha a su reconocimiento oficial del Estado de Palestina: 21 de mayo. Esto es justo antes y no justo después de las elecciones europeas, lo que significa que los gobiernos de esos países consideran que es un gesto no solo justo sino que electoralmente será bien aceptado. En las universidades españolas, al menos, lo que se pide es eso y mucho más. Ante la proliferación de acampadas de protesta, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) ha anunciado que va a “revisar y en su caso suspender” los acuerdos con otras universidades y centros de investigación en Israel que no estén “comprometidos con la paz”. Ya veremos qué significa exactamente eso, si mucho o nada.

La presión va creciendo sobre EEUU. Y EEUU, que lleva siete meses sosteniendo con su apoyo la masacre, va soltando lastre con cuentagotas: Biden dice ahora que dejará de enviar armas si Israel invade la totalidad de Rafah, un territorio que ya ha bombardeado (con bombas americanas).

En fin, que ayer lo mejor fue escuchar a Vetusta Morla y a Ismael Serrano cantarse algo en la acampada de solidaridad con Palestina de Madrid. O escuchar a Juan Diego Botto entre la mirada atenta de los chavales. Y aplaudir a los compañeros de Carne Cruda, que se hicieron un podcast desde allí en directo.

Lo que fue mucho menos agradable de ver fue cómo Israel actuaba en las semifinales de Eurovisión, que sigue fingiendo que aquí no está pasando nada. Y ver cómo el voto popular le dio su respaldo a la canción israelí para llegar a la final, a pesar de las manifestaciones a las puertas del festival y los abucheos.

Hoy en el podcast, viajamos a Suecia para hablar de Eurovisión como termómetro de la impunidad de países en guerra y de una canción que parece que vale más que 34.000 muertos.

Opa banca style

El BBVA ha lanzado una opa hostil para hacerse con el Banco Sabadell. Ya hizo una oferta el otro día, a la que el consejo de administración del Sabadell dijo que no. Ahora lo que hace el BBVA es dirigirse directamente a los accionistas para comprarle sus acciones, puenteando al consejo de administración del Sabadell. Por eso se llama “hostil”. Tan hostil que el Banco Sabadell acusa al BBVA de vulnerar las normas para una operación así.

Como tú probablemente no seas directivo del BBVA ni del Santander (hola a los que sí), quizá creas que esta noticia no va contigo. El intento de compra del BBVA sobre el Banco Sabadell no solo incumbe a sus accionistas o a sus clientes sino que afecta a todos los que dependemos de un banco para gestionar nuestra vida. A todos, vaya. Porque en este sistema capitalista que Dios nos ha dado, si hay menos bancos, hay menos competencia y si hay menos competencia, hay peores ofertas y más riesgo de abusos al consumidor. Si el BBVA se ‘come’ al Sabadell, el 67% del mercado estaría en manos de tres bancos: el BBVA, el Santander y La Caixa. El Gobierno, los sindicatos y hasta el PP ya han dicho que no les gusta esta operación.

Llega el 12M

El domingo, elecciones en Catalunya. Cada partido va soltando sus consignas de última hora para intentar coger viento de cola y quedarse con los que dudan. Entrevistamos a Pere Aragonès y dice que Salvador Illa está en sus antípodas, nada menos. El PP sigue compitiendo con Vox a ver quién es más xenófobo. Y Puigdemont hace cuentas: sus opciones para ser president pasan por la fuerza electoral del independentismo en las provincias menos pobladas y por tanto más sobrerrepresentadas en el Parlament. Si te apetece saber cómo es el sistema electoral en Catalunya y cómo puede influir en lo que pase este domingo, aquí un completo reportaje con datos.

Que no se te pase

Trampa masiva . Más de 800.000 personas de Europa y Estados Unidos han sido engañadas para que entregaran información personal y datos bancarios a una red de estafas de origen chino que simulaban la venta por Internet de productos de Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace o Prada. Lo desvela una investigación internacional que puedes leer aquí en español .

. Más de 800.000 personas de Europa y Estados Unidos han sido engañadas para que entregaran información personal y datos bancarios a una red de estafas de origen chino que simulaban la venta por Internet de productos de Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace o Prada. Lo desvela una investigación internacional que . Primarias en IU . Están en marcha las votaciones para elegir candidato a la coordinación general de Izquierda Unida, que luego debe ratificar su asamblea la semana que viene. Hemos entrevistado a Sira Rego y a Antonio Maíllo , los dos candidatos con más posibilidades.

. Están en marcha las votaciones para elegir candidato a la coordinación general de Izquierda Unida, que luego debe ratificar su asamblea la semana que viene. Hemos entrevistado y , los dos candidatos con más posibilidades. ¿Dónde nació Miguel de Cervantes? Podría hacerte esa pregunta en el Trivial de aquí abajo y la respuesta que recordarías seguramente sería “en Alcalá de Henares”. En Madrid. Eso es lo que yo al menos estudié. Pues un documento judicial desaparecido hasta ahora le da un vuelco a la historia: Miguel de Cervantes, el escritor de El Quijote, dice que nació en Córdoba.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué ciudad española se ha instalado la primera acampada de solidaridad con Palestina?

Rosa - ¿Qué cantante, autora de himnos infantiles como “Me pongo de pie, me vuelto a sentar”, ha denunciado que el Ayuntamiento de Alpedrete (PP y Vox) ha retirado el nombre de su padre, mítico actor ya fallecido, de una plaza del pueblo?

Amarillo - ¿A qué partido pertenecía el canciller alemán de los 80 Helmut Kohl, al que yo el otro día describí erróneamente como socialdemócrata?

Marrón - ¿Qué significan las siglas OPA cuando hablamos del intento de una empresa de hacerse con las acciones de otra compañía?

Verde - ¿Qué enfermedad eres más propenso a desarrollar si tienes dos copias del gen APOE4?

Naranja - ¿Cómo se llama la canción que representa a España en Eurovisión?

----------

El lunes nos leemos ya con los resultados de Catalunya.

Un abrazo,

Juanlu.