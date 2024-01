📩 BOLETÍN | Nada que decir

Hola.

Nada de nada. El Partido Popular no ha encontrado nada que decir sobre la exclusiva publicada en elDiario.es que acredita con documentos que el Gobierno de Rajoy investigó al margen de la ley a líderes catalanes durante al menos cinco años. El propio presidente Rajoy queda señalado por nuestra información, pero Feijóo no sale a defenderle. No puede.

Nosotros seguimos. Hoy, nueva entrega. La trama utilizó a la Policía para buscar trapos sucios del fiscal catalán que abrió una investigación cuando aparecieron en medios afines al PP los primeros informes supuestamente policiales con acusaciones totalmente falsas sobre Artur Mas. El Fiscal Superior de Catalunya en aquel momento intentó saber de dónde salía todo aquello y la consecuencia es que su nombre fue incluido en la lista de objetivos que se le pasó a Asuntos Internos. Sí, Asuntos Internos, los que investigan irregularidades, al servicio de una operación absolutamente irregular.

Hoy en el podcast, explicamos las claves de este asunto. Y hacemos un poco de memoria: lo que publicamos en 2014 en elDiario.es y lo que nos respondió entonces Jorge Fernández Díaz. Lo que implica la nueva información de la que disponemos hoy sobre esta mafia político-policial.

Balanza a la derecha

Para qué va a decir nada el PP sobre sus asuntos internos (nunca mejor dicho), si estando callados pueden surfear las encuestas. Tenemos nuevo sondeo: el PP comienza 2024 con una ventaja ya considerable de 7 puntos respecto al PSOE, que acumula un desgaste paulatino desde el acuerdo de investidura y amnistía con Junts. Feijóo sube a costa de Vox, pero no solo: el bloque conservador ganaría claramente las elecciones.







Discriminados. La otra encuesta de las últimas horas, aunque esta es del CIS, quizá tampoco te haga mucha gracia: el 44% de los hombres cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos y que son ellos los discriminados. Por edades, tiene aún más miga la cosa: son los jóvenes de entre 16 y 24 años los que más expresan esa sensación, y no los hombres de cierta edad amigos de Pedro Sánchez. Por quedarnos con un dato algo más matizado, son los hombres votantes de derechas (88% de Vox, 66% del PP) los que inclinan esa balanza. Aquí todo.







Que no se te pase

Un pequeño cambio . El 80% de las sicavs españolas ha desaparecido en dos años. Las grandes fortunas han usado masivamente esa fórmula financiera, en teoría pensada para la inversión, para pagar menos impuestos por su dinero. ¿Qué ha cambiado? La ley contra el fraude fiscal .

. El 80% de las sicavs españolas ha desaparecido en dos años. Las grandes fortunas han usado masivamente esa fórmula financiera, en teoría pensada para la inversión, para pagar menos impuestos por su dinero. ¿Qué ha cambiado? . Castigos en el Ejército . Lo que parecía un accidente se está complicando. Dos militares murieron el 21 de diciembre, ahogados en un lago de Cerro Muriano mientras realizaban un ejercicio habitual. Ahora ha trascendido que llevaban un ‘lastre’ en sus mochilas como castigo . Eso está prohibido en el Ejército.

. Lo que parecía un accidente se está complicando. Dos militares murieron el 21 de diciembre, ahogados en un lago de Cerro Muriano mientras realizaban un ejercicio habitual. Ahora ha trascendido que . Eso está prohibido en el Ejército. Lo próximo. Las empresas tienen un truco para no tener que subirle la nómina a algunos trabajadores aunque suba el salario mínimo. Descontarle la subida de los pluses de nocturnidad o algún complemento parecido. Aquí cómo lo hacen, por si te está pasando.

Todo es política

Los ídolos son política. El mejor tenista español de todos los tiempos, símbolo nacional, reverenciado por sus valores, encarnación del patriotismo deportivo, ha decidido que su futuro también pasa por una dictadura árabe. Rafa Nadal usará todo ese capital simbólico para blanquear a Arabia Saudí en el papel de embajador deportivo. El rey emérito del tenis.

son política. El mejor tenista español de todos los tiempos, símbolo nacional, reverenciado por sus valores, encarnación del patriotismo deportivo, ha decidido que su futuro también pasa por una dictadura árabe. Rafa Nadal usará todo ese capital simbólico para blanquear a Arabia Saudí en el papel de embajador deportivo. El rey emérito del tenis. La fachada de los edificios son política. Hay una batalla vecinal, arquitectónica y urbanística que recorre España: se enfrentan el balcón, la terraza de salir a asomarse y el cerramiento. Este artículo nos zambulle en el apasionante mundo de las fachadas, que como tantos otros prometió cambiar después de la pandemia.

son política. Hay una batalla vecinal, arquitectónica y urbanística que recorre España: se enfrentan el balcón, la terraza de salir a asomarse y el cerramiento. Este artículo nos zambulle en el apasionante mundo de las fachadas, que como tantos otros prometió cambiar después de la pandemia. El porno es política y por eso la política (perdón por la metáfora pero ya llego espeso al final) quiere meterle mano al porno. El Gobierno quiere regular el acceso a la pornografía de niños y niñas. Las organizaciones expertas dicen que eso no será suficiente. Aquí las claves.

