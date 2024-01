📩 BOLETÍN | Los documentos de la policía política

Hola.

Atento, que amanecemos con exclusiva. Agarra un café y vamos al lío.

Los documentos de la policía política

Compartimos contigo hoy una investigación que afecta a los cimientos de nuestra democracia. Compartimos contigo documentos que muestran cómo el Gobierno de Rajoy y varias unidades de la Policía trabajaron conjuntamente para realizar operaciones al margen de ley que derivaban en informes no oficiales llenos de mentiras para manipular a la opinión pública.

No solo era Villarejo; el PP orquestó una red que implicaba a varias unidades policiales, a altos cargos del Ministerio, y que contaba con recursos públicos y dinero de fondos reservados. Aquí puedes ver las notas íntegras de diferentes misiones, que no se tramitaban por los cauces oficiales, y que terminaban sobre la mesa del ministro, entonces Jorge Fernández Díaz. Buena parte de ese información era falsa. Según las fuentes de mi compañero José Precedo, que firma esta investigación, algunos de estos documentos se reenviaron en sobre cerrado, sin remitente ni destinatario, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de los escoltas (también policías). Ese material luego aparecía, misteriosamente, publicado en distintos medios de comunicación. Todo aquí.

Partido o paraguas

El proyecto político de Yolanda Díaz, Sumar, va tomando forma orgánica poco a poco. Este fin de semana le han puesto fecha a su asamblea fundacional: 23 de marzo. Y han anunciado nuevos nombres: los de la Ejecutiva provisional hasta las primarias de esa asamblea y los de un “grupo promotor” de 100 personas. Y hay algo llamativo: entre los nombres, además de gente del propio entorno de Yolanda Díaz o que procede de Podemos, encontramos a líderes de otras formaciones políticas, como Sira Rego (IU), Mónica García, Rita Maestre y Errejón (Más Madrid), Florent Marcellesi (Equo) y varias personas de la confianza orgánica de Ada Colau en los comuns. Es decir, que aunque a Sumar lo vayamos llamando “partido” para simplificar, es cierto que esto lo coloca más bien como un ‘paraguas’ o plataforma que incluye a otros partidos, cuyos dirigentes tienen responsabilidades en la génesis del proyecto común. A ver cómo evoluciona.

Si eres un friki de la nueva izquierda de la última década, échale un ojo al listado completo de nombres, que quizá reconozcas alguno que hace tiempo que no ves. A mí por ejemplo me saltan a la vista algunos ligados a los movimientos post-15M, como Lara Hernández o Guillermo Zapata. También está la anterior candidata de Podemos a las elecciones europeas, María Eugenia Rodríguez Palop.

Pasa la vida. Anoche me di cuenta de una cosa. Hace 10 años que publiqué esta noticia en elDiario.es, junto a mi compañero Andrés Gil: ‘Pablo Iglesias prepara su candidatura a las elecciones europeas’. Anda que no han pasado cosas desde entonces. Me he acordado al leer este artículo sobre los 10 años de la formación morada, que tiene precisamente en las próximas elecciones europeas un reto casi refundacional.

Antes de enfrentarse por separado en junio, Sumar y Podemos tendrán que ponerse de acuerdo en algo: la reforma del subsidio de desempleo. Precisamente en junio debería entrar en vigor el decreto que supone un aumento en las prestaciones para parados de larga duración. Es el decreto al que Podemos votó que no. En su último boletín del director, Ignacio Escolar te explica detenidamente el detalle de la cuestión, y se moja.

Quién hace algo contra Israel

Llevamos ya meses diciendo: ¿es que nadie va a hacer nada para pararle los pies a Israel en Gaza? ¿Es que nadie con capacidad ejecutiva real va a moverse para detener la masacre? Hoy en el podcast, hablamos de una vía que puede complicarle a Israel sus planes de futuro. Ha tenido que ser un país africano el que se atreva a lo que Occidente parece querer evitar.

Que no se te pase

La huella de Vox . Hemos dado un repaso a los presupuestos aprobados en comunidades y ayuntamientos donde Vox gobierna con el PP. Y se nota la presencia de la ultraderecha. Principales víctimas: políticas de Igualdad o Memoria, y subvenciones a sindicatos o cultura. Consúltalo aquí .

. Hemos dado un repaso a los presupuestos aprobados en comunidades y ayuntamientos donde Vox gobierna con el PP. Y se nota la presencia de la ultraderecha. Principales víctimas: políticas de Igualdad o Memoria, y subvenciones a sindicatos o cultura. . Riqueza y pobreza . Los cinco hombres más ricos han duplicado su fortuna desde 2020. Su fortuna engorda 14 millones de dólares por hora, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido. Aquí los datos , del informe anual de Oxfam Intermón.

. Los cinco hombres más ricos han duplicado su fortuna desde 2020. Su fortuna engorda 14 millones de dólares por hora, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido. , del informe anual de Oxfam Intermón. Ha muerto Miguel Barroso, uno de esos hombres que la gente en general no suele saber quiénes son pero que los periodistas y los políticos conocen perfectamente. Siempre a la sombra, con Zapatero, con Chacón o en el Grupo Prisa, fue determinante en los manejos del poder.

Cosas que no sabía

No sabía que hay comunidades judías en Nueva York que hacen tests genéticos antes de autorizar un matrimonio concertado para comprobar si los emparejados son portadores de una mutación genética que causa una enfermedad mortal en los hijos. Es la Tay-Sachs, un trastorno hereditario que ha afectado históricamente sobre todo a grupos judíos muy endogámicos. Aquí se cuenta mejor.

que hay comunidades judías en Nueva York que hacen tests genéticos antes de autorizar un matrimonio concertado para comprobar si los emparejados son portadores de una mutación genética que causa una enfermedad mortal en los hijos. Es la Tay-Sachs, un trastorno hereditario que ha afectado históricamente sobre todo a grupos judíos muy endogámicos. Aquí se cuenta mejor. No conocía la historia del ‘puerto negrero’ de Maó, en Menorca, que se convirtió en centro de operaciones del esclavismo en España durante el siglo XIX, a pesar de que la esclavitud y el tráfico de indígenas latinoamericanos estaba prohibido desde 400 años antes.

la historia del ‘puerto negrero’ de Maó, en Menorca, que se convirtió en centro de operaciones del esclavismo en España durante el siglo XIX, a pesar de que la esclavitud y el tráfico de indígenas latinoamericanos estaba prohibido desde 400 años antes. No conocía la historia de Bobby, Eddy y David, tres hermanos trillizos que se hicieron famosos en EEUU en la década de los 80. Fueron separados al nacer, adoptados por diferentes familias y no sabían de la existencia del otro. Descubrieron con el tiempo que habían sido parte de un experimento psicológico para dilucidar hasta qué punto hermanos iguales genéticamente serían iguales si eran criados en diferentes entornos.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.