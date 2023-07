📩 BOLETÍN | Dudando

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Con dudas

¿Cómo llamarías tú a que el candidato de un partido de pronto pida su apoyo al rival al que lleva tres años tachando de radical, ilegítimo, felón, traidor e indigno de confianza? Ellos lo llaman altura de Estado. Yo lo llamaría estar un poco desesperado. Feijóo ya sabe que las cuentas no le salen para su investidura y prueba con el plan C: pedirle al PSOE que le facilite el gobierno, que se sienten a negociar.

Hacen como que no se acuerdan de que este mismo Pedro Sánchez se jugó su carrera política por votar en contra de Rajoy cuando su propio partido, el PSOE, cedió a presiones parecidas en 2016. “No es no”. No va a pasar.

De hecho, hoy te contamos que Feijóo empieza a dudar de si tiene sentido pedirle al rey que le proponga para la investidura. Lo mismo ese ridículo se lo puede ahorrar. Como escribe hoy Ignacio Escolar: “Aunque estos días parezca lo contrario, Feijóo sabe sumar”.

Todos vimos aquella imagen en la noche electoral:

Todos de blanco. Ayuso de rojo. Todos pendientes de fingir la victoria, y la calle Génova coreando su nombre: “Ayuso, Ayuso, Ayuso”.

¿Cuál es el futuro de Feijóo? Hoy en el podcast, tratamos de responder a esa pregunta. No parece que sus barones estén preparando una muerte rápida e indolora, aunque Esperanza Aguirre meta prisa. Quieren dejar que se cueza en su propia salsa y que no salpique a los demás. Te contamos los detalles.

La izquierda, por su parte, sigue dando pasos de hormiguita. EH Bildu ya ha anunciado que la investidura de Pedro Sánchez puede contar con su sí. Junts le dijo que no a Sánchez pero todos los que conocen a Junts también hablan de que “no tiene prisa para negociar”. O sea, que no, pero que ya veremos. Hay que tener en cuenta igualmente la debilidad momentánea de ERC y lo que tengan que decir las organizaciones sociales independentistas. Todo cuenta.

También Yolanda Díaz dice que ya tiene preparado su equipo de negociadores para lo que sea menester. Tanto la líder de Sumar como Alberto Garzón han contestado a las críticas de Podemos por no haber mejorado sus resultados de 2019: recuerdan que en el 28M “Unidas Podemos obtuvo 1 millón de votos” y que “Sumar es la primera vez que se presenta y en dos meses obtiene más de 3 millones de votos”. Continuará.

En funciones. Ayer se reunió el primer Consejo de Ministros en funciones, con ambiente de satisfacción y sonrisas en casi todos los miembros del Gobierno.

Seguimos rascando en los datos del recuento del domingo. Hoy te traemos unos gráficos especialmente llamativos: el detalle del voto según la renta de cada zona electoral. Porque sí: el dinero influye en el voto y también en el grado de participación. Pero mucho, además. La derecha solo ha ganado las elecciones en el 10% más rico de España. Aquí lo tienes todo.

Y mientras tanto, la economía española sigue funcionando. El FMI eleva un punto su previsión de crecimiento para España en 2023, del 1,5% al 2,5%. Hemos crecido cuatro veces más que la media de la UE en el primer trimestre y en el año completo parece que creceremos el triple que la media de la eurozona.

Otro que ha perdido era Juan Carlos I, que se decía que iba a volver a España a vivir si ganaba la derecha, aunque luego “su entorno” (o sea: él) lo negó. La derecha no ha ganado pero el emérito viene hoy de visita para unas regatas.

¿Y sabes quiénes más están flipando con los resultados electorales? Los obispos. Por lo ideológico, por la separación entre Iglesia y Estado, la educación y todo eso, sí. Pero sobre todo por “una situación endiablada”: que “si hay repetición electoral, acabaremos votando en Navidad”.

Hasta aquí llegamos por hoy. Mañana te cuento más.

Un abrazo,

Juanlu.