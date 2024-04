📩 BOLETÍN | Irán, atacado

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Irán, atacado

Esperábamos una represalia militar de Israel contra Irán y parece haber llegado esta madrugada. La información que tenemos a esta hora es todavía muy confusa, pero EEUU asegura que el Ejército de Israel ha atacado con drones y misiles una provincia iraní. Desde Irán aseguran que sus defensas aéreas han derribado varios drones. Lo que vayamos sabiendo, lo actualizamos aquí.

El mundo había pedido “contención” a Israel después del ataque de Irán de hace una semana, que a su vez era una respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco. Veremos las consecuencias de este nuevo episodio, y si Irán considera de nuevo que tiene que responder.

Esta madrugada también ha ocurrido otra cosa. El Gobierno de Joe Biden ha votado en contra de que Naciones Unidas reconozca el Estado de Palestina, que defiende en la teoría pero boicotea en la práctica. De hecho lo que ha anunciado Joe Biden es nuevas sanciones contra Irán por haber atacado Israel el pasado fin de semana. De sanciones a Israel por haber masacrado a decenas de miles de civiles, no hay noticia.

La foto del año, según el prestigioso premio de fotoperiodismo World Press Photo es la imagen de una madre abrazando a su hija de 5 años en una morgue de Gaza.

Ver esta foto y seguir como si nada es difícil. Para ti y para mí, al menos. Pero ya sabemos la pelota del pueblo palestino ya no depende de cuántas fotos, de cuántos vídeos, de cuántos reportajes o artículos se hagan. Es una cuestión de la voluntad política de un puñado muy reducido de personas. Porque todo se ha visto ya. Todo se ha escrito. El que no entienda es porque no quiere entender. El que no haga, es porque no quiere hacer.

Y Estados Unidos no quiere. Mucho decir que hay muertes intolerables, mucho defender “la solución de los dos Estados” (es decir, uno para Israel, otro para Palestina), pero cuando llega la hora de la verdad EEUU siempre del lado de Israel. Todo esto, claro, da alas a Netanyahu.

En la misma reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores español ha reafirmado que nuestro país reconocerá al Estado palestino porque “el pueblo palestino no puede estar condenado a ser un pueblo de refugiados” y ha pedido al resto de países que hagan lo mismo. Nada servirá si EEUU no se mueve.

EH Bildu y el perdón

Y llegó, ya está aquí, el fin de semana de las elecciones en Euskadi. A EH Bildu se le ha torcido un poco el final de la campaña. Al candidato, Pello Otxandiano, le preguntaron el lunes si ETA fue un grupo terrorista. Y como si nunca un líder abertzale hubiera contestado a esa pregunta, como si el propio Arnaldo Otegi no hubiera salido ya varias veces de ese charco, Otxandiano respondió titubeando para no mojarse. El momento le lleva persiguiendo toda la semana. Ayer intentó cortar la polémica: “Si con mis palabras pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón”. También ha reconocido que una de la ramas de EH Bildu, Sortu, sí que fue “agente de dolor” pero que ha dado “pasos” en la reparación de las víctimas, y recuerda que en su candidatura hay gente amenazada por ETA en su momento. Obviamente sus adversarios no van a parar y aprovecharán la polémica hasta el último minuto para rascar votos. También Pedro Sánchez, tantas veces víctima vicaria de los ataques a Bildu, que dice que las disculpas no le valen.

Si más allá de las contradicciones y los equilibrios, si te interesa entender mejor qué es exactamente EH Bildu antes de las elecciones del domingo, este artículo de Iker Rioja.

Micromachismos

Hoy en el podcast, celebramos los diez años de un concepto que nos ha ayudado a entender mejor nuestro machismo y a visibilizar mejor al feminismo que lo señala. Hace una década, lanzamos en elDiario.es un blog que llamamos ‘Micromachismos’ y que rápidamente se llenó de testimonios. De machismo cotidiano, que es lo que buscábamos, pero de mucho más. Era una pista de lo que estaba por venir. Con mi compañera Ana Requena Aguilar, sacamos la lupa para hacer repaso histórico y contar alguna batallita.

Que no se te pase

Un Taqa de dinero . Primero fue Qatar con Ibedrola, luego Arabia Saudi con Telefónica y ahora la que quiere meterse en una de nuestras empresas estratégicas es Emiratos Árabes. Su compañía nacional, Taqa, quiere lanzar una OPA multimillonaria sobre Naturgy. Las claves .

. Primero fue Qatar con Ibedrola, luego Arabia Saudi con Telefónica y ahora la que quiere meterse en una de nuestras empresas estratégicas es Emiratos Árabes. Su compañía nacional, Taqa, quiere lanzar una OPA multimillonaria sobre Naturgy. . Francisco de Regis Saz López . Queda su nombre escrito. Le llamaban Patxi. Murió el viernes . Tenía 59 años, una discapacidad del 65% tras sufrir un ictus y llevaba casi un año viviendo en la calle junto a 60 personas. Murió esperando una vivienda pública tras ser desahuciado sin tener a dónde ir. Otro fracaso .

. Queda su nombre escrito. Le llamaban Patxi. . Tenía 59 años, una discapacidad del 65% tras sufrir un ictus y llevaba casi un año viviendo en la calle junto a 60 personas. Murió esperando una vivienda pública tras ser desahuciado sin tener a dónde ir. . Todo el mundo lo sabía, nadie lo publicaba. Recordarás que contamos hace unos días la historia de cómo el primer disco de La Oreja de Van Gogh se grabó con otros músicos que no eran los del grupo. Hubo gente del mundillo de la música que nos dijo: pero si esto es normal, se hacía mucho. Y hemos dicho: ¿Ah sí? A ver, contadnos más.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país tenía la alcaldesa de Marbella una hipoteca de tres millones de euros que acaba de amortizar?

Rosa - ¿Cómo murió John Wayne?

Amarillo - ¿Cuántos son los principios del judaísmo que inspiran la expresión de quien no quiere cambiar de opinión?

Marrón - ¿Cuántos pacientes de media al día ingresan en el hospital Zendal de Madrid: 1, 100 o 137?

Verde - ¿A qué corresponden las iniciales DIU: Declaración de Independencia Unilateral o Dispositivo Intrauterino?

Naranja - ¿Qué icónico jugador de fútbol americano, absuelto en “el juicio del siglo” por el asesinato de su ex mujer, ha fallecido esta semana?

----------

Hasta el lunes, que te despierto con los resultados electorales en la mano.

Un abrazo,

Juanlu.