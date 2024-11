📩 BOLETÍN | Dos meses

Hola,

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Dos meses

Ucrania atacará Rusia con misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos. No hay una confirmación oficial, pero los medios de todo el mundo están dando por buenas las fuentes del New York Times que aseguran que Joe Biden ha aprobado un permiso especial para el uso de esos misiles en la región de Kursk, donde hay también desplegadas tropas de Corea del Norte en apoyo a Rusia.

Es la primera vez que esto pasa y a nadie se le escapa que la luz verde de la Casa Blanca llega dos meses antes del relevo presidencial: Biden es un presidente en funciones que será sustituido en enero por otro presidente que puede forzar a Ucrania a llegar un acuerdo de paz con Rusia que implique las cesiones correspondientes. Da la sensación de que vienen semanas decisivas en esa guerra. De hecho, este domingo Rusia ha lanzado un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, con 120 misiles y 90 drones.

Con Ucrania, a tope. Con Gaza, lo que Israel diga. El Ejército de Netanyahu ha vuelto a bombardear edificios residenciales en el norte de Gaza con el argumento de siempre: escondites de Hamás. Han muerto decenas de personas.

Desinformazón

Acuérdate que el viernes por la mañana te dejé con la duda de si Mazón iba a tomar alguna decisión medianamente drástica en su comparecencia parlamentaria para hablar de la DANA. Si tenías alguna fe en su dimisión, bienvenido, bienvenida, al ateísmo. En su último boletín semanal, Ignacio Escolar explicaba las razones por las que la dimisión no era una opción para el PP. “Feijóo no quiere que Mazón dimita porque eso sería tanto como aceptar la realidad”.

En vez de aceptar la realidad, Mazón se dedicó a tejer durante horas un relato lleno de mentiras y omisiones en el que la Confederación Hidrográfica del Júcar (que depende indirectamente del Gobierno central) lo hizo todo mal y él lo hizo todo bien. Lo que pasa es que “falló el sistema entero”, dice Mazón. Sin embargo los que fueron testigos directos de aquella tarde no piensan lo mismo. El alcalde de Cullera desvela el contenido de una llamada que recibió de Mazón a las 18.28h, en algún momento entre su famosa sobremesa y su llegada al centro de emergencias: “Cuando me llamó no sé en qué estado estaba… en estado de emergencia no”.

Nueva cifra oficial de muertes por la DANA: 219 personas.

Como no va a dimitir, lo que Mazón va a hacer, poco a poco, para ir dosificando la presión, es cortar cabezas y remodelar el gobierno. Empezará con el nombramiento de una nueva portavoz. Veremos si a continuación vienen los ceses de las conselleras más señaladas.

Emergencia en confianza. La Generalitat ha adjudicado uno de los primeros contratos por la vía de emergencia para la gestión de las consecuencias de la DANA a una empresa vinculada al jefe de gabinete de Mazón.

Ojalá la única desinformación fuera la de Mazón y el PP. La ultraderecha sin gobierno está desatada y la proliferación de héroes en redes sociales que utilizan bulos para llamar la atención (o a la donación) está convirtiendo en dogma de fe lo que son bulos descarados. Prueba a preguntar a los adolescentes que tengas cerca. Intenta que al menos les quede claro que, como dicen aquí, “los monetizadores de odio están ahí más por el negocio que por el odio”.

Por cierto, durante el fin de semana ha seguido el éxodo de usuarios desde Twitter a Bluesky. La verdad es que allí somos menos pero estamos a gusto. Sin embargo el debate no es si se está mejor o peor: la pregunta es si abandonar Twitter es darse por vencido y cederle un espacio relevante a los ultras, o si por el contrario es un paso necesario para darle la espalda a una red tóxica. Se han publicado artículos muy interesantes sobre este dilema: por ejemplo este de María Ramírez o este de Maldita, expertos en desinformación.

Su título, gracias

Hoy en el podcast, nos fijamos en un proceso radical de transformación que se está dando en nuestro país sin que apenas lo notemos. Acuérdate de que se pasaron años diciéndonos que había demasiados universitarios y que se había perdido la meritocracia. Resulta que esos mantras, que tanto han calado, solo buscaban congelar el progreso de la universidad pública para poder llenar el espacio con centros privados: en 26 años no se ha creado ninguna universidad pública en España. En ese mismo tiempo se han lanzado 27 universidades privadas.

Que no se te pase

¿Quién paga al contado? Acabo de quedarme boquiabierto al leer en este reportaje sobre vivienda este detalle: en 2023, el 56% de las compras de vivienda se hicieron sin hipoteca. Al contado. ¿Perdón? ¿Tanta gente hay con tanto dinero como para eso? No, son solo unos cuantos. Pero se están comprando (o heredando) muchas casas.

Presupuestos . El plan fiscal del Gobierno para los Presupuestos de 2025 tiene tensiones a izquierda y derecha. El PP anda haciendo palanca ahí para intentar tumbar los impuestos a la banca y a las rentas más altas. Es lo que tiene depender de PNV y Junts y no solo de ERC, Bildu y Podemos. Detalles .

Gente de fiar. ¿Te acuerdas de aquel informe de la Guardia Civil que intentaba acusar al Gobierno de la propagación de la Covid-19 por autorizar la manifestación del 8M? El mismo grupo que se prestó a aquel texto lleno de falsedades y suposiciones está ahora imputado por usar métodos ilegales en una investigación de narcotráfico.

Cosas que no sabía

No conocía muchos de los detalles que se cuentan aquí sobre la amistad de Manuel Fraga con Fidel Castro, que salen de un libro que juega a provocar a izquierda y derecha con paralelismos biográficos entre Fraga y Castro y con la idea de que el franquismo nunca rompió relaciones diplomáticas con la Cuba revolucionaria. Poco se le recuerda al PP cuando habla de Venezuela lo amigo que era su fundador del Castro más autoritario.

No conocía la historia de las inundaciones vascas de 1983, que dejaron más de 30 muertos y destrozos en Bilbao parecidos a los que hemos visto en algunas zonas de Valencia. Felipe González anda estos días presumiendo de que él sí tomó todo el control de la crisis, no como Pedro Sánchez. Es mentira. Fue el lehendakari Garaikoetxea. Aquí se cuenta toda la historia.

No sabía que hay ejércitos entrenando a delfines y ballenas para la vigilancia y detección de explosivos. La BBC acaba de publicar un documental sobre un caso concreto, muy llamativo: una ballena blanca que apareció en Noruega en 2019 con un arnés ruso y de la que se dijo que podía ser una ballena-espía. Espía no, pero la versión submarina de un perro policía, sí. Y desertora: acabó en Noruega porque se escapó.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.