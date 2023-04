📩 BOLETÍN | No fallan

Hola.

Agarra un café con hielo en abril y vamos al lío.

No fallan

Su familia no lo quería allí. La mayoría parlamentaria no lo quería allí. El traslado del cadáver de Primo de Rivera iba a ser discreto, pactado, sin mucho ruido político. Pero el fascismo no iba a perdonar. Cientos de falangistas, más franquistas que José Antonio, han protestado durante el traslado de los restos desde el Valle de los Caídos hasta su nueva ubicación en un cementerio de Madrid. Perdón que yo le llame Valle de los Caídos, no me sale todavía llamarlo Cuelgamuros, creo que lo conseguiré cuando salgan de allí los cuerpos de las víctimas republicanas.

La jornada de protesta falangista se ha saldado con tres detenidos a los que se le aplicará la ley mordaza por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por enfrentamientos con la Policía.

Bienvenidos al show

Se les presupone que son gente seria que quiere transmitir sobriedad, eficacia y sentido común. Pero cuando las elecciones aprietan, algunos políticos locales hacen piruetas de todo tipo para arañar votos como sea. Hoy en el podcast, te cuento ejemplos excéntricos y grandes clásicos de la política municipal. Como regalar dinero o fomentar tatuajes.

Sequía y pintura negra

Dos activistas de Futuro Vegetal, una organización ecologista de nueva generación, arrojaron anoche pintura negra sobre las fachadas de las sedes nacionales de PP y PSOE. También sobre sedes de bancos y en el Ministerio de Justicia.

Justo hoy recordamos unas protestas diferentes, las que ya hace 60 años se vieron en defensa de Doñana. Pero no en España, no. En Noruega. Los gansos que permutan entre Huelva y el país nórdico ahora están bajo una amenaza con mal pronóstico. Mientras, Bruselas vuelve a decirle a Andalucía, esta vez a la cara de su consejero, que su ley para legalizar regadíos agrícolas irregulares es exactamente lo contrario de lo que marcan la ley y las sentencias judiciales.

Y obviamente, Doñana es un símbolo de muchos otros lugares, de las tensiones que producen la sequía y la falta de previsión política, como el campo de Lleida, donde la cosecha ya está para tirar.

Dato. Barcelona ha reducido un 17% el tráfico en el centro de la ciudad en los últimos cinco años.

Que no se te pase

Lo que está costando . La cruz: el rescate bancario de hace 15 años sigue generando un agujero de 74.000 millones de euros en las cuentas públicas. La cara: la desigualdad económica está hoy al nivel más bajo desde que estalló aquella crisis financiera.

. La cruz: el rescate bancario de hace 15 años sigue generando un agujero de 74.000 millones de euros en las cuentas públicas. La cara: la desigualdad económica está hoy al nivel más bajo desde que estalló aquella crisis financiera. Un profesional . En los registros en la casa y en la empresa de Alberto Luceño, uno de los comisionistas que cobró mascarillas a precio de estafa en el Ayuntamiento de Madrid, han aparecido carnés falsos del CNI, documentación para hacerse pasar por capitán del Ejército, fotos con todo tipo de aspectos.

. En los registros en la casa y en la empresa de Alberto Luceño, uno de los comisionistas que cobró mascarillas a precio de estafa en el Ayuntamiento de Madrid, han aparecido carnés falsos del CNI, documentación para hacerse pasar por capitán del Ejército, fotos con todo tipo de aspectos. Okupas. Dicen la derecha y sus medios que la ley de vivienda es un chollo para los okupas. Nosotros aclaramos lo que sí dice realmente la ley y en qué casos se activa una mediación para desalojos de familias vulnerables en caso de grandes propietarios.

Todo es política

Hombres juntos . Dos coleccionistas de Texas han recopilado en un libro fotografías antiguas tomadas entre 1850 y 1951 donde hombres se demuestran un afecto que estaba totalmente prohibido en casi todo el mundo. Hay imágenes tomadas en Australia, Bulgaria, Canadá, Croacia, Alemania, Japón o EEUU. Son preciosas y muy pertinentes al calor de la nueva ley que vetaría estas imágenes en Florida.

. Dos coleccionistas de Texas han recopilado en un libro fotografías antiguas tomadas entre 1850 y 1951 donde hombres se demuestran un afecto que estaba totalmente prohibido en casi todo el mundo. Hay imágenes tomadas en Australia, Bulgaria, Canadá, Croacia, Alemania, Japón o EEUU. Son preciosas y muy pertinentes al calor de la nueva ley que vetaría estas imágenes en Florida. Canción Artificial . La batalla legal con la inteligencia artificial ya está aquí. Una gran discográfica ha puesto a funcionar a todos sus abogados para que no quede rastro (algo queda) de una canción totalmente producida por un usuario anónimo con inteligencia artificial y que consigue imitar bastante bien a Drake, estrella internacional de rap. Aquí todo el meollo.

. La batalla legal con la inteligencia artificial ya está aquí. Una gran discográfica ha puesto a funcionar a todos sus abogados para que no quede rastro (algo queda) de una canción totalmente producida por un usuario anónimo con inteligencia artificial y que consigue imitar bastante bien a Drake, estrella internacional de rap. Aquí todo el meollo. Humanos en museos. El Museo Nacional de Antropología ha decidido retirar de sus exposiciones los restos humanos, o sea, cuerpos de personas fallecidas que se han conservado ante el público durante décadas. La mayoría de esos cuerpos eran de personas africanas sin identificar, donados por el fundador del museo y otro médico explorador de África. Ahora se entiende que esos restos no pueden ser objetos de coleccionismo o mirada acrítica y se replanteará el uso de los más de 4.000 que almacena en el sótano. Más detalle.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.