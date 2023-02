Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Pañuelos blancos

A quién se le ocurre maltratar a la sanidad pública. A quién se le ocurre declararle la guerra a los médicos y enfermeros, a doctoras y celadores, justo después de una pandemia en la que nos lo han dado todo y tras la que no deberíamos pedirles que renuncien a absolutamente nada. A quién le ocurre jugar con la salud en una sociedad que envejece rápido. A quién le parece buena idea castigar a una profesión traumatizada y a unos pacientes más sensibles que nunca. La respuesta es sencilla y no es personal, es ideológica: se llama liberalismo, se llama gestión-público privada, se llama privatización. Y sí, esa fe tiene sus representantes en la Tierra: Ayuso, Juanma Moreno, Feijóo y muchos más.

Sigue el gota a gota y el vaso ya está al borde en muchas comunidades autónomas. Así rebosó ayer en Madrid y también en Santiago.

El PP dice que estas manifestaciones con cientos de miles de personas son “el griterío de la izquierda” y que seguirá “mejorando” la Sanidad. Nótese que a lo mejor lo que entiende el PP por “mejorar” no es lo mismo que entendemos tú y yo.

De todas las fotos de Olmo Calvo, me quedo con esta:

En varios momentos de la marcha, que ha confluido desde cuatro columnas diferentes desde los barrios hasta el centro de Madrid, los manifestantes han levantado sus pañuelos blancos al aire. Y me ha parecido que ese símbolo encierra la potencia de la pena y la rebeldía madura. Hasta Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez saben que más vale no jugar con madres, hijas y abuelas armadas con pañuelos.

Quedan solo tres meses para las elecciones autonómicas.

No perder derechos. Si en España estábamos orgullosos de nuestra sanidad pública y peleamos por que no nos la quiten, en Francia andan en algo parecido con la jubilación, que han conseguido mantener en 62 años. Hasta ahora. Esto nos lleva a una pregunta: ¿a qué edad está fijada la jubilación en el resto de Europa? Respuestas.

Encuesta

Lunes de encuesta de elDiario.es. Así están las cosas si se celebraran hoy elecciones generales.

Te traduzco: el PP sigue en cabeza, pero baja y el margen es solo de dos puntos respecto al PSOE. Pero lo más relevante es otra cosa: este sondeo está hecho justo en plena polémica por la ley del solo sí es sí, y no se percibe ninguna crisis de voto ni en PSOE ni en Unidas Podemos. De hecho, ambos suben levemente. A ver si con esa perspectiva se calman uno poco las aguas.

Otro gráfico en el que merece la pena pararse es el de la valoración de líderes. Yolanda Díaz obtiene la misma popularidad que Pedro Sánchez entre votantes del PSOE. Y obtiene un 80% de respaldo entre votantes de Unidas Podemos, dato que no tiene ningún otro líder ni siquiera entre los votantes de sus propios partidos. Pero es que los votantes de Unidas Podemos valoran a Pedro Sánchez mejor que los votantes del PSOE. Todo aquí.

Solidaridad: qué hacer y qué no

El fin de semana nos ha confirmado que el número de muertos por el terremoto de Turquía y Siria iba a superar los 30.000.

Conforme vayan dándose por terminadas las labores de rescate vendrá otra realidad: la de los supervivientes que no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen absolutamente nada. Quizá te haya llegado ya por redes sociales o Whatsapp alguna campaña de recogida de alimentos, mantas, botas, para esos supervivientes. Nos hemos preguntado si esa es la mejor manera de ayudar. Hoy en el podcast, respuestas para ser solidario pero sin ser contraproducentes.

Que no se te pase

Inteligencia Artificial para el mal . En todas las películas donde hay inteligencias articiciales acaban haciendo cosas extrañas. En la vida real acaban de empezar a demostrar su potencial y aquí demostramos que es posible hackearlas para que hagan el mal de nuestro tiempo: odiar y difundir conspiranoia.

Inteligencia Artificial para el mal . En todas las películas donde hay inteligencias articiciales acaban haciendo cosas extrañas. En la vida real acaban de empezar a demostrar su potencial y aquí demostramos que es posible hackearlas para que hagan el mal de nuestro tiempo: odiar y difundir conspiranoia.

No matricularse de una asignatura universitaria debería ser una decisión académica: no te ves capaz de sacar el curso entero y te lo dosificas. Pero a veces no es eso. Con la subida de las tasas, especialmente para una asignatura previamente suspendida, hay universitarios que se dejan materias porque no pueden pagarlas. Y eso se va haciendo bola. Más datos.

El riesgo de volar para un pájaro . Los humanos somos los responsables de la mayoría de las muertes por razones no naturales de las aves: los choques con edificios o el tendido eléctrico, el veneno o los atropellos son las principales causas. Se calcula que así mueren millones de aves cada año en España. Más datos.

Entregados, no repartidos. El sábado se entregaron los Goya. Y el verbo es ese, entregar, porque repartir no se repartieron mucho: As bestas arrasó y dejó a Alcarràs sin ninguna estatuilla. Es raro porque Alcarràs fue la candidata española a los Oscar, ganadora del Oso de Oro en Berlín. Como dice Javier Zurro hoy, ese resultado no refleja el gran año del cine español. Lo dice hasta el director de As bestas. Aquí el listado completo de premiados.

. Los humanos somos los responsables de la mayoría de las muertes por razones no naturales de las aves: los choques con edificios o el tendido eléctrico, el veneno o los atropellos son las principales causas. Se calcula que así mueren millones de aves cada año en España. Más datos. Entregados, no repartidos. El sábado se entregaron los Goya. Y el verbo es ese, entregar, porque repartir no se repartieron mucho: As bestas arrasó y dejó a Alcarràs sin ninguna estatuilla. Es raro porque Alcarràs fue la candidata española a los Oscar, ganadora del Oso de Oro en Berlín. Como dice Javier Zurro hoy, ese resultado no refleja el gran año del cine español. Lo dice hasta el director de As bestas. Aquí el listado completo de premiados.

Cosas que no sabía

No sabía nada de la historia del litio, al que llaman el oro blanco porque sin él no funcionarían nuestras baterías ni nuestros coches. En 2003, una tonelada de litio costaba 450 dólares, ahora cuesta más de 65.000. Parece que fue descubierto por un químico sueco en 1817, aunque se creó justo en el momento del Big Bang.

No sabía nada de la historia del litio, al que llaman el oro blanco porque sin él no funcionarían nuestras baterías ni nuestros coches. En 2003, una tonelada de litio costaba 450 dólares, ahora cuesta más de 65.000. Parece que fue descubierto por un químico sueco en 1817, aunque se creó justo en el momento del Big Bang.

No sabía que los seres humanos nacemos con una capacidad matemática que los neurólogos llaman "numerosidad", una especie de sentido, un instinto que nos hace sensibles a los números y al cálculo que vamos desarrollando ya con el aprendizaje formal. "Los bebés tienen intuición matemática mucho antes de aprender símbolos o leer", dice el neurólogo Stanislas Dehaene.

No sabía que hay cada vez más empresas probando a fabricar cápsulas para café, alimentos básicos, bebidas energéticas, pasta de dientes, que en vez de estar hechas de plástico son envolturas de algas marinas con textura de membrana gelatinosa. Eso significa que pueden ser masticadas sin generar deshechos. Aquí se cuenta.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.