Feijóo mantiene dos puntos de ventaja con una leve recuperación de la izquierda

La polémica en el seno del Gobierno por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' no ha tenido impacto, al menos por el momento, en las expectativas electorales de PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas logran recuperarse hasta volver a rondar por los datos de los últimos meses, cerca del 28% de los votos; Unidas Podemos, por su parte, encadena su segundo mes al alza. A la cabeza de las encuestas, eso sí, se mantiene el PP con una ventaja de dos puntos.

La encuesta de Simple Lógica para elDiario.es refleja que en febrero se han movido muy poco las posiciones en la carrera electoral. Lo más relevante es la capacidad de PSOE y Unidas Podemos de aguantar en medio del choque entre ambos partidos, con las ministras de Justicia, Pilar Llop, e Igualdad, Irene Montero, enfrentadas públicamente por la reforma de la ley que se aprobó hace solo unos meses, y que deja un reguero de rebajas de condenas en medio de un caos de datos.

Si acaso, el único indicador del desgaste es la nota que obtienen Pedro Sánchez e Ione Belarra. El presidente del Gobierno ha caído más de punto y medio y la secretaria general de Unidas Podemos se deja dos puntos.

La foto general experimenta pocos cambios en este último mes. El PP pierde dos décimas para colocarse con un 29,7% de los votos. Los de Alberto Núñez Feijóo se mantienen en los mismos números desde hace cuatros meses, estancados por el momento e incapaces de volver a superar la barrera del 30%, que solo rebasaron el pasado mes de octubre.







El PSOE remonta, pero como el PP, vive desde hace meses encajado en una misma horquilla. No baja del 27%, pero no logra salir de ahí en cuatro meses de vaivenes. Los socialistas no consiguen por el momento volver al 28% que consiguieron en 2019, pero la buena noticia para los de Pedro Sánchez es que desde octubre se mantienen alejados de la franja del 25% por la que deambularon durante varios meses de 2022.

Vox se mantiene en la tercera posición, con una subida de tres décimas respecto a enero. El partido de extrema derecha venía de sufrir un fuerte revés en el último sondeo de Simple Lógica que había impulsado al PP, y en febrero logra al menos volver al 15% de los votos. Es una cifra casi calcada a la que obtuvo en las elecciones generales, aunque está lejos de los mejores datos de la serie, que en algunos meses llevaron a la formación a rozar el 20% de los votos.

Unidas Podemos encadena en enero su tercer mes al alza. El partido terminó el año con unas expectativas electorales que no pasaban del 9,4%, subió en enero al 10,5% y ahora logra rebasar el 11%. Eso sí, se mantienen aún dos puntos por debajo de sus resultados electorales de 2019.

Al final de la tabla se sitúan Más País, que pierde casi un punto, y Ciudadanos, que se deja una décima y sigue muy lejos de unos resultados que le permitan tener representación en el Congreso.

En cuanto a las transferencias de voto, el PP repite como el partido que mejor retiene a sus votantes, con un 67,8% dispuestos a repetir la papeleta en las próximas elecciones generales. El PSOE, por su parte, está en el 60%, con fugas principalmente a la abstención y con casi un 15% de indecisos. Vox presenta datos similares de fidelidad en sus votantes, aunque los que se marchan lo hacen mayoritariamente al PP (16,2%). Unidas Podemos retiene al 56,8% con uno de cada diez decantándose ahora por el PSOE. Ciudadanos, por último, solo retiene al 11,5% de sus votantes, con una fuga del 36,7% hacia el PP.







Con esos datos, la pelea entre bloques ideológicos apenas cambia. La derecha se mantiene en un 46,6% de los votos, mientras que los partidos de izquierdas suman cinco décimas para aunar el 41,2% de los votos.







Díaz toma ventaja

El apartado de la valoración de los líderes es el que más cambios experimenta en el sondeo de febrero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sube un punto para sumar una valoración positiva total del 41,5%. En su particular pelea con Pedro Sánchez, este mes Díaz logra hacerse con un colchón de casi cinco puntos de ventaja: el presidente del Gobierno pierde uno y medio respecto a enero.







Tras ellos se sitúa el líder de Más País, Íñigo Errejón, que tiene una nota positiva del 32,6%. Para encontrar al líder del PP, que llegó a ser el mejor valorado, hay que descender hasta la cuarta posición. El lento descenso de Alberto Núñez Feijóo le lleva este mes a quedarse con un 23,6% de valoración positiva, a un abismo del 42,6% que llegó a tener en marzo de 2022.

Por detrás de él se sitúan Alberto Garzón (24,8%), Inés Arrimadas (18,4%), Santiago Abascal (13,5%) y Ione Belarra (13,1%), que repite como la peor valorada y se deja dos puntos respecto a enero.