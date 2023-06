📩 BOLETÍN | Preparados, listas, ya

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Preparados, listas, ya

El acuerdo para Sumar tendría que estar ya cerrado, según las previsiones que manejaban los partidos la semana pasada. Pero no está siendo fácil. El martes vimos una marejada importante en las negociaciones, con cruce de acusaciones y alguna amenaza velada. Ayer al menos el tono volvió a planos más constructivos. Entre hoy y mañana veremos el sprint final.

Las bases de Más Madrid han respaldado con más del 96% de los votos la confluencia con Sumar y dieron confianza a sus coordinadoras para negociar “el mejor acuerdo posible”. Es decir: haced lo que podáis. La Chunta también tiene permiso formal de su dirección para la confluencia en Aragón, igual que en Canarias con el partido de Alberto Rodríguez. Yolanda Díaz va cerrando acuerdos (aquí un perfil de Josep Vendrell, el hombre que negocia en su nombre) pero no puede dar forma definitiva al puzzle porque no sabe aún cuántas piezas tiene que encajar. Y las de Podemos son importantes. Un grupo de cargos y portavoces locales del partido en la Comunitat Valenciana han hecho un manifiesto en el que piden la integración en Sumar. En Extremadura, la líder de Podemos ha dicho que “aquellos que no quieran unidad, tienen que dar un paso al lado”. Pero aquí el problema hace tiempo que no es la unidad, sino la posición que ocupa cada uno en la lista electoral de esa unidad. Ione Belarra asegura que quieren “cerrar un acuerdo lo antes posible”. Quedan dos días, hoy y mañana.

“Una mala noticia”. En el momento más inoportuno, justo cuando hay debate sobre el peso que debe tener Irene Montero en la candidatura de Sumar, el Tribunal Supremo ha confirmado que la primera versión de la ley del ‘solo sí es sí’ permite la revisión a la baja de las condenas mínimas por violación o abuso. Lo ha hecho con el análisis de unos 30 casos. Rechaza los argumentos de la Fiscalía para blindar las condenas originales, que eran también los del Ministerio de Igualdad. “Es una mala noticia”, ha dicho Irene Montero. Pero ojo: el Supremo no dice que las rebajas puedan ser generalizadas y de hecho reafirma las condenas cuando son de gravedad intermedia. Aquí todos los matices.

En el PSOE también andan haciendo listas, con menos problemas pero igualmente con tensiones internas y equilibrios para mantener la paz orgánica. ¿Te acuerdas de Ábalos, fulminado sin muchas explicaciones de la dirección del PSOE? Será número 2 por Valencia. Carmen Calvo no irá en la lista de Córdoba sino de Granada. En Aragón, ha habido pulso con el presidente caído Lambán para colocar a la ministra de Educación, Pilar Alegría. Marlaska, que tiene de andaluz lo que yo de bilbaíno, será número 1 por Cádiz. María Jesús Montero encabezará la lista por Sevilla. Meritxell Batet, en Barcelona.

Y Correa. Francisco Correa, principal condenado de la trama Gürtel, ha conseguido el tercer grado tras diez años en la cárcel. Al juez le ha ayudado a tomar la decisión que Correa cuenta con "una oferta laboral comprobada en un medio de comunicación". Se aceptan apuestas.

El príncipe y los tabloides

Hoy en el podcast, nos despejamos un poco de la política nacional y miramos a un caso que puede cambiar el futuro de la prensa sensacionalista. El príncipe Harry va con todo en los tribunales contra los imperios mediáticos que llevan décadas espiando, persiguiendo coches por una foto y hackeando teléfonos móviles para extraer cualquier detalle morboso de la vida de personas. Unas anónimas, otras, como Harry, príncipes con un trauma infantil y ya sin miedo a nada.

Que no se te pase

Llovió en mayo, pero eso no compensa todo lo que no ha llovido en lo que va de año. Los meteorólogos dicen que se avecina un verano raro, lluvioso pero con temperaturas aún más altas de lo normal.

Qué complicado . Se nos vienen tiempos de debates éticos importantes con la Inteligencia Artificial. Y no todos son bonitos. Por ejemplo: están empezando a proliferar imágenes de pornografía infantil muy realistas pero que en teoría no son de verdad sino generadas artificialmente. Aquí el detalle .

Más fácil debería ser la acción legal en el caso de los responsables del reputado colegio Jesuïtes de Casp de Barcelona, del que ahora van aflorando los abusos sexuales sufridos durante décadas: "Se ocultaba todo".

Cosas que no sabía

No conocía a Blek le Rat, un grafitero francés de nombre catalán (Xavier Prou) que en los 80 empezó a dejar por rincones de París dibujos que son increíblemente parecidos a los del artista callejero más desconocido y popular del mundo, Banksy. En este hilo resumen el paralelismo, desde las ratas a la cultura pop y el mensaje social.

No sabía que las orcas que vi hace unos meses en el Estrecho, compitiendo con los pescadores marroquíes por los pocos atunes que van quedando en la zona, son una banda y tienen nombre: 'Las Gladys'. En este artículo de Gonzalo Wancha se intenta descriminalizar a las orcas, que son cada vez más atrevidas con los barcos pero no necesariamente malas para la pesca.

No conocía muchas de las historias curiosas que cuenta este artículo sobre cómo se les pone nombre a los coches. Por ejemplo que abundan los nombres de lugares geográficos o ciudades, como Ibiza, Toledo o Passat (es un tipo de viento) porque nadie puede reclamar propiedad intelectual comercial sobre esa marca. O que hubo un Nissan Moco que nunca se vendió en España con ese nombre. O que el Ford Fiesta, que ahora va a dejar de fabricarse, iba a llamarse Ford Bravo.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.