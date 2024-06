📩 BOLETÍN | Presión fiscal

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Presión fiscal

La operación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para acabar con la carrera del fiscal general del Estado que ordenó desmentirle un bulo está en el centro de los focos editoriales de elDiario.es en el arranque de esta semana. Quizá no sea la noticia más fácil de entender, porque no conocemos mucho al protagonista principal, y desde luego no es la que mejor funciona para tertulias y debates de brocha gorda. Pero es importante. En su último boletín del director, Ignacio Escolar explicaba este jaque mate al fiscal general del Estado. Recuerda que estamos hablando de que la Fiscalía aclaró que era mentira que hubiera ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso para zanjar su caso de fraude fiscal, tal y como dijo M.A.R.. Y eso lo ha aprovechado el entorno de Ayuso para demandar a Álvaro García Ortiz por revelar datos fiscales privados de un ciudadano. Si esta semana le imputa el Supremo, y tiene pinta, la presión sobre el fiscal para que dimita por publicar una nota de prensa será apabullante. Hoy contamos que, en principio, el fiscal general se plantea resistir. No dimitirá. Considera que no reveló datos porque ya eran públicos y que esto es una cacería política.

Y por esto no dimite nadie. El Gobierno de Ayuso reclama 400.000 euros a familiares de ancianos fallecidos en residencias por lo que dejaron a deber durante la pandemia. En serio.

¿Efecto Mbappé?

Siempre decimos que los futbolistas son referentes sociales que deberían hacerse cargo de que hay millones de niños, adolescentes y adultos que los idolatran, y ejercer con responsabilidad ese poder. Ayer el futbolista internacional de moda decidió hacerlo: en la víspera de su debut en la Eurocopa y ante el triunfo del partido de Marine Le Pen en las elecciones europeas y el adelanto electoral convocado por Macron, el delantero francés Kylian Mbappé ha llamado a votar contra la extrema derecha en las elecciones del 30 de junio. Ha dicho que cuando pasen las elecciones a dos vueltas que se celebran el 30 y el 7 de julio “espero que todavía estemos orgullosos de vestir esta camiseta”, la de la selección francesa. Kylian Mbappé nació en París, hijo de una argelina y un camerunés.

En España, entramos en una fase sin elecciones convocadas a la vista. Por fin. Eso debería poner en marcha la legislatura y que veamos leyes y debates y se discuta sobre textos y presupuestos. La popularidad de las medidas del Gobierno la medirán las encuestas y no plebiscitos en las urnas cada dos meses, que vaya racha llevamos. Así que para ese nuevo contexto, encuesta va:

El PSOE encara la aplicación de la ley de amnistía con un apoyo parecido al del 23J del año pasado, antes de todo el lío. El PP le había comido terreno en sondeos anteriores publicados por elDiario.es, pero ha perdido fuelle. En los resultados de la izquierda hay algo importante: la encuesta está hecha antes de la renuncia de Yolanda Díaz a comandar Sumar. Así que previsiblemente todo volverá a cambiar.

Ahora es cuando vengo con la letra pequeña. Te decía que no tenemos elecciones convocadas a la vista, pero hay que remarcar bien lo de ‘convocadas’. Porque lo mismo en otoño nos comemos una repetición electoral en Catalunya. Las negociaciones para que Salvador Illa sea president están enredadas en los mil nudos de ERC. Es probable que haya un amago de investidura a partir del 25 de junio, pero que luego nos vayamos a otro intento a finales de agosto. Y si no, elecciones otra vez. Todos los detalles.

La primera comunión, gran contradicción

Hoy en el podcast nos asomamos a otra de esas realidades cotidianas de nuestra sociedad a la que lo mismo hay que darle una vuelta. Hablamos de las comuniones, una tradición católica en un país que ya no es practicante, que os hace creer en la ficción de que tiene sentido que los niños sean más creyentes que sus padres. Un fenómeno a la baja, pero que resiste favorecido por la privatización de la escuela pública. Te lo explicamos.

Que no se te pase

La opinión de los palestinos . La ofensiva de Israel en Gaza está derivando en un aumento del apoyo popular a Hamás entre los ciudadanos palestinos. Son los resultados de una encuesta de un centro de estudios localizado en Cisjordania, donde el apoyo a Hamás sube más que en Gaza. Hay más datos interesantes aquí .

. La ofensiva de Israel en Gaza está derivando en un aumento del apoyo popular a Hamás entre los ciudadanos palestinos. Son los resultados de una encuesta de un centro de estudios localizado en Cisjordania, donde el apoyo a Hamás sube más que en Gaza. . Everest . Una campaña de científicos y escaladores ha recopilado fotos históricas del monte Everest para compararlas con la situación actual de la montaña más alta del mundo. El calentamiento y el impacto humano han cambiado el paisaje. Compruébalo .

. Una campaña de científicos y escaladores ha recopilado fotos históricas del monte Everest para compararlas con la situación actual de la montaña más alta del mundo. El calentamiento y el impacto humano han cambiado el paisaje. . Otras cumbres . La cumbre del G7 celebrada en Italia fue un enorme acto de blanqueo y refuerzo para Georgia Meloni, primera ministra ultra italiana. Le ganó un pulso a Macron entre bambalinas sobre el aborto, recibió el trato amable del resto de líderes como anfitriona y en las fotos quedó como una mujer sensible a las dificultades de los mayores . Otra cumbre en Suiza reveló que muchos países de África y Asia no quieren más sacrificios por Ucrania .

. La cumbre del G7 celebrada en Italia fue un enorme acto de blanqueo y refuerzo para Georgia Meloni, primera ministra ultra italiana. Le sobre el aborto, recibió el trato amable del resto de líderes como anfitriona y en las fotos quedó como una mujer . Otra cumbre en Suiza reveló que muchos países de África y Asia . Republicanos. El movimiento republicano se manifestó este domingo en Madrid, diez años después de la coronación de Felipe VI. Aquí una crónica.

Cosas que no sabía

No sabía que las tandas de penaltis para resolver empates en los torneos de fútbol no se inventaron hasta los años 60. Hasta entonces, se decidía el vencedor a cara o cruz, mirando quién había tirado más saques de esquina o repitiendo el partido. Dicen que el inventor fue un periodista de Cádiz, parte de la organización del clásico Trofeo Carranza, que en la final Barcelona-Zaragoza de 1962 propuso ese método. El primer título oficial decidido por penaltis fue la Eurocopa de 1976 con el penalti más famoso de la historia.

que las tandas de penaltis para resolver empates en los torneos de fútbol no se inventaron hasta los años 60. Hasta entonces, se decidía el vencedor a cara o cruz, mirando quién había tirado más saques de esquina o repitiendo el partido. Dicen que el inventor fue un periodista de Cádiz, parte de la organización del clásico Trofeo Carranza, que en la final Barcelona-Zaragoza de 1962 propuso ese método. El primer título oficial decidido por penaltis fue la Eurocopa de 1976 con el penalti más famoso de la historia. No sabía que el hombre más rico del mundo en 2024 es Bernard Arnault y no sabía tampoco quién es Bernard Arnault. Es el dueño de todas estas marcas: Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Ruinart, Céline, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Guerlain, TAG Heuer o Loewe. Tiene 75 años. Se viene Succession.

que el hombre más rico del mundo en 2024 es Bernard Arnault y no sabía tampoco quién es Bernard Arnault. Es el dueño de todas estas marcas: Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Ruinart, Céline, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Guerlain, TAG Heuer o Loewe. Tiene 75 años. Se viene Succession. No sabía qué era un chultún en la civilización maya: era un sistema de captación de agua de lluvia en una cámara subterránea construida en forma de botella. También se usaron para almacenar maíz y otros alimentos, o para fermentar bebidas. Con el tiempo se descubrieron chultunes usados como fosas humanas para entierros y sacrificios de todo tipo.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.