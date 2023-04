📩 BOLETÍN | La primera

Hola.

La primera encuesta

Llevo ya unos cuantos meses comentándote que no tiene sentido sacar muchas conclusiones de las encuestas que se van publicando. Por las razones de siempre y por una más: no aparecía Sumar y sabíamos que una candidatura liderada por la política más valorada en todas las encuestas al menos agitaría un poco los números. Sumar ya existe, Yolanda Díaz ya es oficialmente candidata y por tanto aquí va nuestra primera encuesta en la que sí aparece Sumar:

Sumar entra directo al 9,7%. No solo supera a Podemos sino que parece que lo deja en la mitad de lo que tenía: del 12% del anterior sondeo y de las elecciones de 2019, pasa al 6%. Se contabilizan por separado porque aún no está precisamente encarrilada la gran confluencia pendiente, pero si sumáramos las cifras de Sumar y Podemos, el resultante sería un 18% que adelantaría a Vox como tercera fuerza y mejoraría los resultados morados. Pero ya sabemos que esas cábalas no siempre son acertadas.

Cádiz . Por lo pronto, después de lo visto en Rivas, ya se pagan platos rotos de la desunión también en Cádiz. Podemos se ha descolgado de una coalición que había puesto milagrosamente de acuerdo a Izquierda Unida y Adelante Andalucía para amortiguar la salida del Kichi.

. Por lo pronto, después de lo visto en Rivas, ya se pagan platos rotos de la desunión también en Cádiz. Podemos se ha descolgado de una coalición que había puesto milagrosamente de acuerdo a Izquierda Unida y Adelante Andalucía para amortiguar la salida del Kichi. Mientras, el PSOE intenta aprovechar los líos a su izquierda para rascarle protagonismo sobre vivienda. Pedro Sánchez anuncia que se destinarán 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres asequibles.

Sobre vivienda, y ya con el pacto cerrado para tramitar la nueva ley, hemos hecho una radiografía completa. La subida de los tipos de interés ha forzado una caída en los precios de venta. Los alquileres son un infierno y medio millón de personas destinan más del 40% de sus ingresos a pagarlo.







Un cuaderno marrón

Hay episodios de ‘Un tema Al día’ que son especiales. A veces, nos sale algo diferente al formato habitual. No siempre estamos seguros de si lo querrá escuchar mucha gente o de si caerá en el olvido. En el nuestro desde luego no, porque no todos los días puede uno trabajar con este material: el diario personal y clandestino de una adolescente que vive en una ciudad ocupada por la guerra. Te presento a Verónika.

Que no se te pase

Beneficios fiscales . Bruselas le encargó después de la pandemia a España que revisara bien cómo estaban funcionando los beneficios fiscales, es decir, toda esa letra pequeña que permite por ejemplo una deducción en el IRPF a alguien que ha tenido un hijo. Este es el resultado.

Beneficios fiscales . Bruselas le encargó después de la pandemia a España que revisara bien cómo estaban funcionando los beneficios fiscales, es decir, toda esa letra pequeña que permite por ejemplo una deducción en el IRPF a alguien que ha tenido un hijo. Este es el resultado. Sudán . Hay decenas de muertos y cientos de heridos en Sudán por un enfrentamiento entre el Ejército y las fuerzas paramilitares que se ha desencadenado durante el fin de semana entre acusaciones cruzadas. El Palacio Presidencial o un aeropuerto están en disputa.

. Hay decenas de muertos y cientos de heridos en Sudán por un enfrentamiento entre el Ejército y las fuerzas paramilitares que se ha desencadenado durante el fin de semana entre acusaciones cruzadas. El Palacio Presidencial o un aeropuerto están en disputa. Trampas universitarias con pena de cárcel . Una alumna de Medicina en Madrid ha sido condenada a ocho meses de cárcel por modificar un examen ya entregado para falsificar las respuestas e intentar aprobarlo. Cárcel y multa. La alumna no se llamaba Cristina Cifuentes, claro.

Trampas universitarias con pena de cárcel . Una alumna de Medicina en Madrid ha sido condenada a ocho meses de cárcel por modificar un examen ya entregado para falsificar las respuestas e intentar aprobarlo. Cárcel y multa. La alumna no se llamaba Cristina Cifuentes, claro. Océanos sin ley. elDiario.es presenta junto a The Outlaw Ocean Project el primero de una serie de diez documentales de entrega semanal sobre distintos aspectos de las aguas internacionales: crímenes, esclavitud, residuos, pesca ilegal y microestados.

Cosas que no sabía

No sabía que hay “ventanas de un segundo” para el lanzamiento de las sondas espaciales como la que la Agencia Espacial Europea acaba de mandar a Júpiter. Solo durante un segundo al día la rotación de la Tierra está en el punto perfecto para que el cohete se impulse con su inercia en la dirección óptima y así ahorrar un combustible que será necesario cuando llegue a Júpiter dentro de ocho años. Si se falla en el momento justo, hay que esperar al día siguiente, aunque un segundo antes.

No sabía que hay "ventanas de un segundo" para el lanzamiento de las sondas espaciales como la que la Agencia Espacial Europea acaba de mandar a Júpiter. Solo durante un segundo al día la rotación de la Tierra está en el punto perfecto para que el cohete se impulse con su inercia en la dirección óptima y así ahorrar un combustible que será necesario cuando llegue a Júpiter dentro de ocho años. Si se falla en el momento justo, hay que esperar al día siguiente, aunque un segundo antes. No conocía el concepto de "estímulos supernormales", objetos artificiales que pueden provocar reacciones instintivas más fuertes que los de la versión original. Por ejemplo, si se fabrican huevos de yeso grandes y vistosos, hay pájaros que abandonarán los suyos para irse a cuidar de los artificiales. Aquí Jaime Altozano lo explica mejor y lo vincula con el arte y la música.

el concepto de “estímulos supernormales”, objetos artificiales que pueden provocar reacciones instintivas más fuertes que los de la versión original. Por ejemplo, si se fabrican huevos de yeso grandes y vistosos, hay pájaros que abandonarán los suyos para irse a cuidar de los artificiales. Aquí Jaime Altozano lo explica mejor y lo vincula con el arte y la música. No sabía que los derechos de autor de ‘Entre dos aguas’ y otras 37 piezas míticas de Paco de Lucía estaban en disputa. Un colaborador del guitarrista se había registrado como co-autor por haber sido el encargado de pasar a partitura las composiciones. Un juzgado sentencia que el arreglista no tenía derecho y devuelve a los descendientes de Paco de Lucía el 100% de la propiedad.

