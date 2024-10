📩 BOLETÍN | El pulso

Hola.

El pulso

Había forzado el PP un debate en el Congreso sobre inmigración para castigar a la izquierda con lo que (se supone) que es una de las preocupaciones de los españoles. Pero ha sido empezar el debate y han dicho: bah, no hablemos de inmigración, hablemos mejor de ETA.

Ha sido casi literalmente así. Estaba Pedro Sánchez anunciando medidas sobre fronteras y peticiones de asilo cuando de repente su discurso ha sido interrumpido por unos inesperados aplausos desde la bancada del PP. Porque en ese momento, una senadora irrumpía por sorpresa en el hemiciclo y se sentaba junto a Alberto Núñez Feijóo. Era Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, que se ha prestado a un show no muy edificante. El PP tenía preparado hasta un fotomontaje porque el diseño gráfico es la pasión de Miguel Tellado: el portavoz del PP ha sacado un cartel con las fotos de doce políticos del PSOE asesinados por ETA para echárselos en cara al Gobierno. Sin muchos escrúpulos.

Todo esto, acuérdate, es por la modificación de una ley para que los presos de ETA tengan el mismo límite de tiempo máximo en la cárcel que cualquier otro asesino o terrorista. El PP (y Vox) votó a favor de esa reforma, inspirada en una directiva europea, y ahora dicen que fue por error, que no se dieron cuenta, y mira que tienen 125 asesores en el Congreso para estas cosas. El pánico a ser llamados (de nuevo) traidores por las víctimas del terrorismo se ha desatado en Génova.

Pero en lugar de pasar página de este bochorno cuanto antes, Feijóo ha decidido aguantar el pulso, pedir disculpas todas las veces que haga falta, ya veremos si cesar a alguien, y apretar el populismo para intentar revertir la polémica hasta que se hable de ETA y el PSOE, que es lo que habría pasado desde el principio si hubieran leído lo que votan, y no del PP y su traición o incapacidad. Tengo la sensación de que, con ayuda como siempre de muchos altavoces mediáticos, están a punto de conseguirlo. “No es el mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar esta ley a sabiendas”, dice Feijóo.

Yo de hecho llevo unos días preguntándome si realmente el PSOE sabía lo que estaba aprobando. Preguntándome por qué Sumar había impulsado justo ahora una reforma que iba a derivar en titulares de que decenas de etarras se van a beneficiar de una reducción de condenas, aunque no sea técnicamente cierto, aunque haya una directiva europea y sea ilógico que los asesinos de ETA no puedan convalidar sus penas en el extranjero y otros sí. Pero aun así: cómo se meten en esto si saben la que puede montar la derecha a partir de ahí. Mi compañero José Enrique Monrosi me trae la respuesta: la modificación forma parte de un acuerdo pactado hace seis años, para la primera investidura de Sánchez, entre el PSOE y EH Bildu, para acabar una discriminación jurídica muy discutible sobre todo ahora que la banda ha desaparecido.

Hirviendo. Si el PP consigue arrastrar al PSOE al centro de la polémica, este será otro ingrediente para la disputa interna en un partido que, tras muchos años de paz orgánica, vuelve a bullir. En al menos siete territorios, el liderazgo del PSOE está en duda. Detalles.

Onda expansiva

Hoy en el podcast, hablamos de unos barrios que seguro que se parecen mucho a otros que conoces. Son barrios humildes, que se construyeron para la clase obrera y luego albergaron a los inmigrantes, a varios kilómetros del centro. Son barrios donde la onda expansiva de la crisis de la vivienda también está llegando. Son el nuevo objeto de deseo de la especulación.

Que no se te pase

Neurona en nada . Tres años estuvieron imputados varios cargos de Podemos por un caso de financiación irregular que ha terminado absolutamente en nada. Vox intentó resucitarlo, pero la Justicia lo acaba de enterrar definitivamente . Se acabó la farsa.

. Tres años estuvieron imputados varios cargos de Podemos por un caso de financiación irregular que ha terminado absolutamente en nada. Vox intentó resucitarlo, pero la Justicia . Se acabó la farsa. Nuestro hijo de puta . Joe Biden y Kamala Harris han estado hablando por teléfono con Netanyahu durante 50 minutos sobre su inminente ataque a Irán. Justo unas horas antes había trascendido un comentario de Biden llamando “hijo de puta” y “mal tipo” al primer ministro israelí. Pero ya saben lo que dijo Roosevelt sobre aquel dictador nicaragüense: “Es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta”. Cuelga tú.

. Joe Biden y Kamala Harris han estado hablando por teléfono con Netanyahu durante 50 minutos sobre su inminente ataque a Irán. Justo unas horas antes había trascendido llamando “hijo de puta” y “mal tipo” al primer ministro israelí. Pero ya saben lo que dijo Roosevelt sobre aquel dictador nicaragüense: “Es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta”. Cuelga tú. Monasterio, de clausura. Santiago Abascal ha destituido a Rocío Monasterio como líder de Vox en Madrid. Era una de las pocas fundadoras que todavía ostentaba poder orgánico en el partido. Su marido, Iván Espinosa de los Monteros, ya se marchó hace tiempo, desencantado.

Cosas que no sabía

No sabía , y seguro que es la típica cosa que todo el mundo sabía menos yo, que la mantis religiosa se llama así porque parece que está rezando. Me he caído del guindo al ver cómo se le llama en inglés, ‘prying mantis’ (la mantis que reza). El nombre se lo puso en 1758 el naturalista sueco Carlos Linneo, autor de otros muchos términos como ‘Homo sapiens’. Lo curioso es que “mantis” viene del griego “profeta” o “vidente”, así que la metáfora es doble: la mantis religiosa es “el profeta que reza”. Hay otras mantis que no rezan.

, y seguro que es la típica cosa que todo el mundo sabía menos yo, que la mantis religiosa se llama así porque parece que está rezando. Me he caído del guindo al ver cómo se le llama en inglés, ‘prying mantis’ (la mantis que reza). El nombre se lo puso en 1758 el naturalista sueco Carlos Linneo, autor de otros muchos términos como ‘Homo sapiens’. Lo curioso es que “mantis” viene del griego “profeta” o “vidente”, así que la metáfora es doble: la mantis religiosa es “el profeta que reza”. Hay otras mantis que no rezan. No sabía que el consumo de fruta del dragón (pitahaya) se está disparando en todo el mundo y en grandes países productores como Vietnam están desarrollando grandes plantaciones con sistemas de luces artificiales para forzar los tiempos de polinización y forzar una producción de 1,4 millones de toneladas al año. Esto genera ciertos debates medioambientales por el consumo de energía y porque afecta al resto del ecosistema (murciélagos, abejas, etc.). Aquí un vídeo acrítico pero muy ilustrativo.

que el consumo de fruta del dragón (pitahaya) se está disparando en todo el mundo y en grandes países productores como Vietnam están desarrollando grandes plantaciones con sistemas de luces artificiales para forzar los tiempos de polinización y forzar una producción de 1,4 millones de toneladas al año. Esto genera ciertos debates medioambientales por el consumo de energía y porque afecta al resto del ecosistema (murciélagos, abejas, etc.). Aquí un vídeo acrítico pero muy ilustrativo. No sabía que las señales horarias de la radio, esos seis pitidos que marcan cada hora en punto, se usaron por primera vez hace justo 100 años en la BBC, sincronizados con el reloj de un observatorio naval (la señal servía para coordinar el tiempo entre barcos), como ocurriría luego también en España desde el Observatorio de San Fernando. La BBC acabó acortando el proceso a tres pitos, dos cortos y uno largo para marcar la hora en punto. En España nos quedamos con los seis. En los tiempos de la radio digital, el streaming y los tiempos de carga, toda esa precisión es ya un poco ficticia.

