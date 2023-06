📩 BOLETÍN | La unidad no era una fiesta

Hola.

La unidad no era una fiesta

Vaya fin de semana. La noticia que llevábamos meses esperando se cerró el viernes: sí, habrá candidatura conjunta, habrá confluencia, habrá unidad electoral el 23 de julio. Podemos, Más Madrid, los comuns, Equo, IU, Compromís y ocho partidos más estarán juntos en una papeleta, hito histórico en la izquierda y cosa que parecía imposible desde que empezaran los problemas internos en esa nueva generación de políticos hace ya como siete años. Aquí tienes cómo se fraguó esa negociación en 12 días. Mirado con perspectiva, esa es la noticia más importante si el objetivo es competir en unas elecciones y revalidar un gobierno de coalición que pueda frenar a PP y Vox.

En este gráfico puedes ver qué puesto ocupa cada partido en las listas de cada provincia y qué opciones tiene de obtener escaño según los resultados anteriores. Puedes ver el nombre que hay detrás de cada número. Algunos no se conocen aún, lo iremos actualizando.



En su último boletín semanal para socios, Ignacio Escolar desgrana las claves del acuerdo final. Por ejemplo, la que tiene que ver con el dinero, que de eso se habla menos pero condiciona decisiones. Podemos recibirá el 23% de los recursos económicos de la coalición, un porcentaje similar al que IU obtuvo de Unidas Podemos a partir de 2016. Ahora IU pasa al 18%, los comuns al 12% y Más Madrid se queda con el 6,5%.

Pero. Hay unidad, pero la unidad no era una fiesta. No hubo tras el pacto ni brindis ni actos conjuntos para sonreír en familia. La tensión sobre el encaje de Podemos lo ha enrarecido todo y ha dejado abierta una herida importante que lleva soltando sangre durante todo el fin de semana: el veto a Irene Montero, que no será candidata. En Sumar no la quieren. La mayoría de los análisis dicen que es porque está muy quemada por su gestión, que tiene niveles de popularidad bajos incluso entre potenciales votantes de Sumar, que es víctima de sus errores y sobre todo de un ataque furibundo desde la derecha, que si fuera candidata se centraría la campaña electoral en los efectos de la ley del 'solo sí es sí' . Yo añado otro factor sobre la mesa, que cualquier periodista conoce y muchos han publicado: la relación política y personal que arrastran Irene Montero y no solo Yolanda Díaz sino otras personas muy importantes del resto de partidos en la confluencia es muy, muy mala (y no solo estamos hablando de Errejón). No hay confianza. No se fían. Para entenderlo, hay que recordar de dónde viene cada uno. Los que ahora son llamados traidores, se sintieron traicionados en su momento. Esto más que una confluencia es como pedirle a unos padres divorciados a las malas que monten un negocio juntos porque es lo mejor para la familia. Sí, pero.

Mientras en Sumar intentan pasar página rápido, en Podemos no están dispuestos. Han firmado el acuerdo electoral, pero inmediatamente después han pedido que Sumar recapacite y que Montero sea incluida. Técnicamente, una vez firmada la coalición, tienen hasta el 19 de junio para formalizar las listas. El ambiente se ha ido calentando con el paso de las horas y muchos diputados, caras visibles y figuras claves del entorno de Podemos, a pesar del pacto, han cargado duramente contra Yolanda Díaz y Sumar, en redes sociales y artículos de opinión, por el sacrificio de la ministra de Igualdad.

Lo llamarán audacia, pero es todo muy extraño: los unos quieren a Podemos pero sin la líder con más peso de Podemos. Los otros firman una coalición pero la denostan desde el primer momento. Si la clave del 23J es la movilización de la izquierda, no sé si esto la estimula.

Campaña sucia. En los muchos grupos de gamberreo digital que tiene la ultraderecha ya aprovechan este ruido. Ojo con esta campaña que simula un mensaje de un militante de Podemos en el que pide que los votantes de Sumar escriban a boli “Irene Montero” en la papeleta. Ese voto sería nulo, claro.

En fin, a lo mejor todo esto es cosa de periodistas y militantes, y a ti lo que te interesa es que la izquierda tenga los mejores resultados posibles para parar a la derecha. Entonces la pregunta con cabeza fría sería: ¿qué lastra más el futuro a Sumar: la presencia de Irene Montero en las listas y órganos de decisión o la ola crítica que puedan generar los que consideren injusto ese veto? En Sumar ya han decidido que lo primero. Veremos qué ocurre.

Cuecen habas. Ha sido un fin de semana también complicadísimo en el PSOE. Varios barones del partido, que ya venían calentitos porque culpan a Pedro Sánchez de los resultados del 28M municipal y autonómico, se le han rebelado por las listas electorales del 23 de julio. Acusan a Sánchez de no respetar sus candidaturas y de colocar a “los suyos” para que si hay derrota electoral, que al menos sean diputados. Eso supone desplazar a otra gente elegida por la dirección local del partido. Ha habido plantones y críticas inéditas, pero en este caso parece que por ahora las aguas volverán a su cauce, al menos hasta que pasen las elecciones. Aquí los detalles.

Cuando salgan de sus respectivos infiernos, los partidos del Gobierno de coalición podrán presumir de datos económicos durante la campaña electoral: la inflación podría caer por debajo del 3% en junio y se espera otro récord de empleo antes del inicio del verano y del 'boom' del turismo.

Fórmula 1 en tu ciudad

Por no perder el foco de lo que nos jugamos el 23J, hoy en el podcast no hablamos de políticos sino de políticas, de modelos de futuro. ¿Te acuerdas de cuando Francisco Camps y Rita Barberá conducían un Ferrari descapotable con Fernando Alonso saludando desde la parte de atrás? El legado de la Fórmula 1 en Valencia dejó deudas y zonas abandonadas. Ahora Ayuso y Almeida les quieren imitar en Madrid.

Que no se te pase

Cuelgamuros . Después de décadas de espera y lucha, hoy por fin van a comenzar los trabajos de exhumación de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista que están enterradas en el Valle de los Caídos. Primer paso: identificar a las 128 personas reclamadas por sus familiares.

. Después de décadas de espera y lucha, hoy por fin de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista que están enterradas en el Valle de los Caídos. Primer paso: identificar a las 128 personas reclamadas por sus familiares. Poder Judicial . Otra consecuencia indeseada para el Gobierno del adelanto electoral es que las tensiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial desaparecen. Ahora habrá que esperar a la nueva composición del Congreso, que si tiene mayoría conservadora con cuota Vox, ya te puedes imaginar lo que va a pasar con los jueces. Los detalles .

. Otra consecuencia indeseada para el Gobierno del adelanto electoral es que las tensiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial desaparecen. Ahora habrá que esperar a la nueva composición del Congreso, que si tiene mayoría conservadora con cuota Vox, ya te puedes imaginar lo que va a pasar con los jueces. . Tretas inmobiliarias . La nueva ley dice que los nuevos inquilinos de un piso de alquiler ya no pagarán el famoso “mes de agencia”, la comisión para la inmobiliaria, como si trabajara para nosotros. La legislación dice que eso ahora lo paga el propietario. Y las inmobiliarias se están buscando todo tipo de trampas para saltarse la norma .

. La nueva ley dice que los nuevos inquilinos de un piso de alquiler ya no pagarán el famoso “mes de agencia”, la comisión para la inmobiliaria, como si trabajara para nosotros. La legislación dice que eso ahora lo paga el propietario. Y las inmobiliarias se están buscando todo tipo de . Bienvenido, Enric González. El escritor y periodista Enric González se suma a elDiario.es. Escribirá un artículo cada domingo y estamos encantados de tenerle.

Cosas que no sabía

No sabía que los gorros negros típicos de la guardia real británica se llaman “bearskin” y están hechos con piel de oso negro canadiense. Los originales datan del siglo XVII, pertenecían al ejército de Napoleón derrotado en Waterloo y se guardaron como trofeos de batalla. En un desfile en plena ola de calor, este sábado, tres guardias se desmayaron ante la pasividad del resto. Resulta que están entrenados para desmayarse de una determinada forma y para no asistir si su compañero colapsa. Más aquí.

que los gorros negros típicos de la guardia real británica se llaman “bearskin” y están hechos con piel de oso negro canadiense. Los originales datan del siglo XVII, pertenecían al ejército de Napoleón derrotado en Waterloo y se guardaron como trofeos de batalla. En un desfile en plena ola de calor, este sábado, tres guardias se desmayaron ante la pasividad del resto. Resulta que están entrenados para desmayarse de una determinada forma y para no asistir si su compañero colapsa. Más aquí. No sabía que los elefantes tienen bigotes que son muy importantes para agarrar cosas con la trompa. He visto de cerca sus trompas y he pensado siempre que todo eso eran pelos, sin más, pero resulta que aunque no los puedan mover, sí son muy sensibles y los usan para detectar objetos, reconocerlos o prevenir que se les caigan. Otra cosa: hay elefantes diestros y zurdos. Aquí se explica.

que los elefantes tienen bigotes que son muy importantes para agarrar cosas con la trompa. He visto de cerca sus trompas y he pensado siempre que todo eso eran pelos, sin más, pero resulta que aunque no los puedan mover, sí son muy sensibles y los usan para detectar objetos, reconocerlos o prevenir que se les caigan. Otra cosa: hay elefantes diestros y zurdos. Aquí se explica. No conocía el concepto “Verfremdungseffekt”, acuñado por el escritor Bertolt Brecht, para referirse a ciertas técnicas que usaba en sus obras de teatro para que el público no se dejara llevar por las emociones de la ficción y tuviera siempre claro que estaba ante una obra que intentaba transmitir un mensaje más allá de lo explícito. Lo he aprendido gracias al primer artículo de Enric González.

