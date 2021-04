Correos ha interceptado nuevas cartas de amenaza con balas, dirigidas esta vez a Isabel Díaz Ayuso y a la dirección de la Guardia Civil, ocupada por María Gámez, que ya recibió otro sobre la semana pasada. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Fuentes de la Policía hablan de un 'efecto imitación', una espiral de amenazas que vuelve a sacudir la campaña a menos de una semana de votar.

Al trascender la amenaza a Ayuso, las posiciones dialécticas de las últimas horas tendrán que recolocarse. El PP dirá que esta noticia desactiva la teoría de que solo la izquierda sufre amenazas porque viene la ultraderecha. La izquierda, cuyos líderes han reaccionado inmediatamente para expresar su condena “más absoluta” (Pablo Iglesias) y “sin paliativos” (Pedro Sánchez), dirá que ellos han condenado sin peros, no como otros.

Si ambos discursos se neutralizan entre sí quizá baje la tensión y a partir de mañana vuelvan a la campaña esos asuntos de los que hemos dejado de hablar. Veremos.

Mientras tanto, las encuestas publicadas hoy por ABC, El Mundo o La Razón siguen dando la mayoría a una suma de PP y Vox. El PSOE bajaría respecto a 2019 pero sin que la subida de Más Madrid llegue al sorpasso en la izquierda. También sube Podemos. Ciudadanos desaparece.

La conspiración

Ya veremos a partir de hoy, pero hasta anoche la extrema derecha más activa en la difusión de bulos estaba entregada a la teoría de la conspiración alimentada por Vox de que las amenazas con balas eran un montaje del Gobierno.

Uno de los rastros de esa operación de intoxicación en redes nos lleva hasta un miembro de la organización internacional ultraderechista El Yunque, con la inestimable amplificación del programa de Carlos Herrera. Más detalles.

Pablo Iglesias advierte en una entrevista en elDiario.es: “Auguro que si les ganamos las elecciones, el día 4 van a anunciar fraude electoral. Van a hacer exactamente lo mismo que hizo Trump”.

También hemos acompañado a Mónica García durante un día de campaña. Más Madrid encara un sprint final aupado por las encuestas.

El PSOE descarta que vaya a facilitar una investidura de Ayuso para impedir que Vox entre en el Gobierno: “No queremos ni a Vox ni a las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso”, ha dicho Gabilondo.

Sin complejos. Mientras tanto, Ayuso ha presentado su programa de Educación para Madrid. En una escuela concertada. No es raro. Según Save the Children, solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid en toda la OCDE.

Cuarta ola de contagios, no de muertes

Podemos empezar a decir que la cuarta ola del coronavirus en España es una cuarta ola de contagios, pero no tanto de muertes. El número de fallecimientos diarios provocados por la Covid-19 lleva bajando desde febrero, cuando empezamos a recuperarnos de la fatídica Navidad, con un breve repunte al final de marzo. Desde antes y también después de Semana Santa han subido los contagios, pero los fallecimientos han seguido bajando.

Mira este gráfico y repasa aquí todos los datos y las razones.



Evolución de la curva de nuevos casos, ingresos, UCI y fallecidos en España Evolución del número de nuevos casos, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y fallecimientos diarios en España. Los casos se muestran por fecha de diagnóstico, ingresos y UCI por fecha de ingreso y para los fallecidos por fecha de defunción. Haz clic para ver el detalle Los datos solo incluyen casos confirmados con una prueba analítica y las cifras de las últimas semanas están infraestimadas por retrasos Casos Ingresos UCI Muertes Fuente: Ministerio de Sanidad



Los datos de este lunes son esperanzadores de nuevo: la incidencia media en España baja levemente, el problema es que en varias comunidades sigue subiendo. Aquí tienes el mapa por municipios.

¿Te acuerdas de aquel concierto-experimento de Love of Lesbian en el que pudieron entrar con mascarilla y test negativo de antígenos 5.000 personas? Ya hay resultados: no fue un foco significativo de contagios.

***

Dos periodistas asesinados

Y este martes hemos lamentado el asesinato en Burkina Faso de dos periodistas españoles, el reportero David Beriain y el cámara Roberto Fraile.

Si has estado en redes sociales, habrás visto a muchísimos periodistas dedicar palabras de afecto por Roberto Fraile y por David Beriain. Beriain no era un periodista famoso, no era un reportero estrella (porque no quiso), pero sí era una figura admirada y respetada y exitosa a ojos de toda la profesión. No hacía falta compartir mucho tiempo con él para percibir su mezcla de firmeza, exigencia e innovación, que te hacían sentir muy pequeño. Porque era grande.

Si quieres conocer algo más, puede leer este obituario o escuchar las palabras que le dedicó en 2009 otro querido reportero desaparecido, Enrique Meneses. Descansen en paz.

***

Que no se te pase

Negociaciones en la cárcel. ERC y Junts se han reunido en la cárcel de Lledoners para contar con la presencia de líderes independentistas encarcelados. Se comprometen a evitar la repetición electoral pero continúan sin cerrar la coalición de gobierno para Catalunya.

Ciudades de alquiler. elDiario.es participa con un grupo de periódicos europeos en una investigación sobre cómo los fondos de inversión y grandes inmobiliarias han multiplicado el problema de acceder a una vivienda.

Ni el teletrabajo, ni los ERTE ni los confinamientos. Las muertes por razones laborales aumentaron de nuevo en 2020: 708 personas murieron trabajando.

Antirracismo. Entrevista con nuestro querido Moha Gerehou, que ha trabajado hasta hace unas semanas en elDiario.es, y que acaba de sacar libro: ‘Qué hace un negro como tú en un sitio como este’. Necesario.

***

Todo es política

Ibai Llanos y Max Weber . Este artículo trata de explicarte desde la sociología teórica por qué cuando vemos a Ibai Llanos o a Roberto Leal nos parece como si les conociéramos de toda la vida y nos quedamos enganchados a su carisma.

. Este artículo trata de explicarte desde la sociología teórica por qué cuando vemos a Ibai Llanos o a Roberto Leal nos parece como si les conociéramos de toda la vida y nos quedamos enganchados a su carisma.

Realidad con filtros . En el otro lado de la misma moneda, está la dictadura de mostrarse perfecto y carismático en redes como Instagram. En este reportaje se habla extensamente de los filtros de Instagram como forma de maquillar, realzar, difuminar no solo nuestra imagen sino nuestra personalidad.

. En el otro lado de la misma moneda, está la dictadura de mostrarse perfecto y carismático en redes como Instagram. En este reportaje se habla extensamente de los filtros de Instagram como forma de maquillar, realzar, difuminar no solo nuestra imagen sino nuestra personalidad.

Siempre disponible. La trampa de estar siempre disponible por culpa de Internet no es algo que se dé solo en términos laborales. Quienes compartimos nuestra rutina y nuestro trabajo en las redes, muchas veces sentimos que no llegamos a corresponder la atención recibida y que hacerlo es una obligación. Más sobre esto, aquí.

Acuérdate de que mañana hemos quedado a las 18h aquí para charlar sobre el boletín y lo que surja.

Que pases buen día,

un abrazo

Juanlu.

-------

Si te gusta el boletín, apúntate para recibirlo.