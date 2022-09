Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Cuatro reyes y un funeral

Tenía que pasar. Sabíamos que acabaríamos sacando punta a cualquier imagen que nos ofreciera la BBC sobre los reyes, los eméritos y los de ahora, durante el funeral de Isabel II. Y ha pasado.

Primer detalle: se han sentado juntos. O les han sentado juntos. Debe haber pensado el protocolo británico que no tenía sentido sentar a cuatro reyes del mismo país en sitios separados, encima que venían con el lío de que son cuatro y no dos como en todas partes.

Segundo detalle, ya más anecdótico, pero que también ha dado para mucho: la risa. Al sentarse, el rey emérito le ha susurrado algo a la reina Sofía y luego se ha reído. No se puede contener el hombre. Sofía le ha contestado con gesto amable. La reina Letizia, sentada junto a Juan Carlos, les miraba con cara de pensar “de qué parker bowles os estáis riendo”.

¿No hay republicanos en Reino Unido?

Ahora que la pompa fúnebre ha terminado, podemos hablar de algunas cosas. Hoy en el podcast, nos preguntamos: ¿cómo puede ser que en un país en declive, que ha estado 70 años con la misma reina y ahora con un rey impopular, no haya republicanos? ¿O sí los hay?

Suena bien, hace mal

El PP se ha entregado a medidas fiscales que vende como beneficiosas para las clases medias pero que son, ni más ni menos, que un regalo para los ricos. En Andalucía van a hacer lo mismo que antes hicieron Madrid o Galicia: suprimir el Impuesto de Patrimonio, el que recauda en función por ejemplo del valor de tu casa. Estupendo, dirás. Pues no tanto, porque la inmensa mayoría de españoles no paga ese impuesto, que solo se aplicaba a quienes tengan patrimonios superiores a 700.000 euros y eso sin contar siquiera los primeros 300.000 euros de una casa. Es decir, que un matrimonio con una casa en bienes gananciales valorada en 600.000 euros no pagaba impuesto de Patrimonio. Lo que hace el PP ahora es ahorrarle el impuesto a los pocos (ricos) que sí pagaban: eran solo 20.000 personas, pero dejaban un buen pico en las arcas públicas.

¿Bajar el IVA de los alimentos? Hoy te contamos las dudas de los expertos sobre la efectividad real que tendría bajar del 10% al 4% el IVA de algunos productos del supermercado .

. Encuesta de elDiario.es. El 70% de los españoles está de acuerdo con que se limite el consumo energético y el uso del coche para combatir el cambio climático. Ojo porque no es solo un consenso en la izquierda; hay una amplia sensibilidad al problema también en la derecha. Todos los datos aquí.

Que no se te pase

Todo es política

Lorenzo Brown . Disfruté mucho viendo a la selección española de baloncesto ganar el Eurobasket, pero una victoria deportiva no puede justificar una injusticia. Uno de los inesperados héroes del torneo es Lorenzo Brown, nacido en EEUU y sin ninguna relación con España, que fue nacionalizado “por carta de naturaleza” el 5 de julio. Es decir, por dedazo del Gobierno. Por muchos puntos que metiera en la final, es un criterio utilitarista de la inmigración; hay personas que viven en España y llevan años esperando nacionalizarse.

. Disfruté mucho viendo a la selección española de baloncesto ganar el Eurobasket, pero una victoria deportiva no puede justificar una injusticia. Uno de los inesperados héroes del torneo es Lorenzo Brown, nacido en EEUU y sin ninguna relación con España, que fue nacionalizado “por carta de naturaleza” el 5 de julio. Es decir, por dedazo del Gobierno. Por muchos puntos que metiera en la final, es un criterio utilitarista de la inmigración; hay personas que viven en España y llevan años esperando nacionalizarse. Vinicius . La otra cara de la moneda es la de Vinicius Jr., que ha sufrido insultos racistas antes del último partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. La Liga dice que denunciará estos insultos, como ha hecho otras veces. Si no hay consecuencias para los equipos y los aficionados, los seguiremos escuchando.

. La otra cara de la moneda es la de Vinicius Jr., que ha sufrido insultos racistas antes del último partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. La Liga dice que denunciará estos insultos, como ha hecho otras veces. Si no hay consecuencias para los equipos y los aficionados, los seguiremos escuchando. Bad Bunny es un fijo en esta sección. El artista portorriqueño encuentra maneras diferentes de tener impacto político sin que parezca postureo. Esta vez ha subido a su canal de YouTube un videoclip suyo mezclado con un reportaje periodístico que desglosa el expolio, la desigualdad y los abusos empresariales en Puerto Rico. Al estar en su canal, el impacto del mensaje es masivo.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.