La derecha vota

Queda un mes para las elecciones en la Comunidad de Madrid que ya protagonizan el debate político a nivel nacional. Hace poco me preguntaba un amigo: ¿cómo puede ser que Madrid sea tan de derechas, tan conservadora, como para que el PP lleve más de 25 años sumando mayorías? No es el perfil ideológico de otras capitales europeas como París, Londres, Berlín, Lisboa, Roma, Barcelona…

En busca de una respuesta, hoy publicamos este reportaje de datos sobre cómo se fundamenta realmente el dominio histórico de la derecha en Madrid. Nuestro compañero Raúl Sánchez destaca una clave: al bloque conservador le basta con ser el más votado en el 30% más rico de Madrid. Con eso, gobierna.

Echa un ojo a este gráfico:

El voto rico en Madrid es tan abrumador en participación y tan de derechas que es capaz de compensar que el 70% de personas con menos renta de la Comunidad de Madrid vote mayoritariamente a opciones de izquierda.

Lo tienes todo aquí.

***

Hay que acelerar

Hoy empieza la temida resaca de Semana Santa que puede fomentar el repunte de la Covid-19 que ya se veía en el horizonte. La incidencia media está por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes aunque durante la semana pasada vimos variaciones leves de esa cifra.

Lo que toca ahora también es un acelerón en el ritmo de vacunación tras la ralentización registrada durante los días festivos en varias comunidades autónomas, como Aragón o Madrid, a pesar de tener vacunas disponibles.

Los vacunódromos empiezan a verse ya no solo en grandes capitales sino en polideportivos municipales, plazas de pueblo, patios de colegio. La llegada de dos millones de dosis en los últimos días volverá a poner a prueba la capacidad sanitaria de los sistemas públicos para reaccionar rápido y con recursos. A la meta volante de abril, cuando se había calculado que estarían vacunados ocho de cada diez mayores de 80 años, no hemos llegado con el objetivo cumplido. Pero sí con un dato positivo: las vacunas funcionan muy bien.

***

Los reyes magos

¿Cuántos empleados dirías que tiene contratados la Casa Real? Venga, di un número en voz alta, el que sea.

La Casa Real tiene directamente en nómina a trece personas. Sí, trece, 13. No es una errata. Dos empleados y once altos cargos. ¿Quiere decir eso que solo trabajan trece personas en la Casa Real? No, claro. La Casa Real solo incluye 92.000 euros en nóminas en su presupuesto y al resto de trabajadores, más de 100, los pagan los ministerios. Así es fácil presumir de austeridad. Irene Castro tiene todos los detalles.

La Casa Real presume de austeridad y transparencia, pero ya vemos que hay truco de magia presupuestaria. También presume de haber marcado distancias con Juan Carlos I y su forma de entender la monarquía, pero lo cierto es que, como ya te contamos, de esos once altos cargos que marcan la política de Felipe VI, hasta ocho son los mismos que rodeaban a su padre.

***

Que no se te pase

Ley trans. Veremos reacciones a la propuesta del PSOE para que las personas trans aporten documentación que "acredite" su cambio de sexo. Es su oferta a Unidas Podemos para desbloquear la ley trans.

Maternar. Buen reportaje con cosas que no debemos perder de vista sobre la crianza en familias donde la madre tira del carro sin pareja y un regalo: el verbo maternar.

Guerra total en el Vaticano. Aquí te contamos cómo las intrigas palaciegas en la Santa Sede no han descansado ni durante la Semana Santa.

Impuestos. Hacienda reclamará 800.000 de los tres millones de euros de indemnización de los huérfanos españoles del accidente del avión de Germanwings, que un piloto estrelló con 150 personas a bordo cuando hacía el trayecto desde Barcelona a Düseldorf en 2015. Hay polémica.

***

Todo es política

Se hablará de esto hoy. Un partido de La Liga de fútbol se ha visto interrumpido durante casi media hora después de que un jugador denunciara que había recibido un insulto racista. Ha sido en el Cádiz - Valencia CF. Mouctar Diakhaby asegura que Juan Cala le ha llamado “negro de mierda”. Sus compañeros han abandonado el campo. Al rato, como no había “pruebas”, los valencianistas han decidido volver para evitar que les dieran el partido por perdido. Versiones contradictorias. Traerá cola.

Hay ejemplos recientes en otros países: en diciembre, el PSG de París y el Basksehir turco se retiraron del campo en un partido al máximo nivel de competición europea por el comentario de un árbitro. “El negro”, parece que dijo el cuarto árbitro al juez principal para referirse a uno de los entrenadores del equipo turco. El árbitro fue sancionado.

La hemeroteca española está llena de comentarios que reducen la identidad de un jugador a su color de piel. Un ejemplo: desde el banquillo de la Selección Española, Luis Aragonés se refirió a la estrella francesa Thierry Henry como “negro de mierda” cuando trataba de motivar a uno de sus jugadores. Era 2004 y aquello se saldó con 3.000 euros de multa. Es 2021 y Henry acaba de anunciar que cierra sus redes sociales porque no soporta más insultos racistas.

