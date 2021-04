Llega Janssen

Buenos días y enhorabuena a los que hoy tienen un poco dolorido el brazo o unas décimas de fiebre porque ayer se vacunaron. Nos dais envidia, pero de la buena. Vamos al lío.

Con todo el ruido de AstraZeneca, no estamos dando la bienvenida como se merece a su alteza la vacuna de una sola dosis. La primera remesa de 300.000 viales de Janssen llega hoy a España. La vacuna está validada para ponerse en cualquier adulto y los primeros afortunados en poner el brazo serán personas entre 70 y 79 años.

En teoría van a llegar 5,5 millones de dosis de Janssen antes de verano y unos 15 millones más antes de que termine el año, según los cálculos europeos.

Con esta, ya hay cuatro vacunas circulando por España. Si empiezas a perderte con el cuál, el cómo y el a quién, aquí tienes un repaso con todo lo que necesitas saber de cada una.

En estudio. Sanidad investiga si el fallecimiento por trombos de un profesor en Toledo tiene que ver con la vacuna de AstraZeneca que recibió.

Un alivio. Dos nuevos estudios sugieren que la variante británica del virus, que ya predomina en España, es más contagiosa pero no es más grave ni más letal.

El 9M después del 4M

Pedro Sánchez dice que el 9 de mayo termina el estado de alarma y que, por ahora, no tiene intención de renovarlo.

No está muy claro si el Gobierno hace este anuncio porque realmente cree que el estado de alarma no es necesario o más bien porque sabe que el PP le haría la vida imposible en la negociación parlamentaria que es necesaria para la prórroga. Casado no va a votar a favor de un estado de alarma promovido por Sánchez en plena campaña de la libérrima Isabel Díaz Ayuso. Y eso que parte del PP sí está a favor de mantenerlo: los más explícitos han sido los presidentes populares de Andalucía y Murcia.

Pero no des nada por hecho. Si reservas hoteles o billetes porque crees que la restricción de movilidad se acaba el 10 de mayo, que sea con cancelación gratuita. La frase exacta de Pedro Sánchez fue: “El objetivo es que no sea necesario prorrogar el estado de alarma”. Una cosa es el objetivo y otra cosa es cómo estemos de incidencia el 5 de mayo, cuando ya no haya campaña electoral y se pueda debatir más libremente.

Por ahora, seguimos poco a poco dibujando la curva ascendente, con casi 200 casos de media en la tasa de incidencia a 14 días.

Contrarrevolución

Hubo un tiempo en que las redes sociales protagonizaban las portadas de todos los periódicos y revistas del mundo con frases como aquella de El País Semanal en 2011, “Twitterrevolución”.

Ha pasado una década y los mismos que fueron impulsores y fuimos entusiastas de aquel intensivo uso político y social de las redes ahora empiezan (empezamos) a notar el desgaste. ¿Nos hacemos viejos o es que las redes, especialmente Twitter, se han intoxicado tanto que no hay quien respire? ¿Es una sensación compartida por gente de diferentes ideologías o lo sufre más la izquierda por el auge de una nueva generación de derechas más enérgica en Internet? ¿Vivimos una contrarrevolución digital?

Hoy publicamos este interesante reportaje sobre qué dicen los expertos internacionales sobre la toxicidad del debate online.

Y esta exclusiva de The Guardian arroja más datos sobre las manipulaciones políticas en otra red social, Facebook, por parte de políticos y líderes mundiales.

Helena Maleno

Me detengo un momento en una persona que es útil para millones. Helena Maleno. Es activista y la conozco desde hace 12 años. Lleva incluso más siendo testigo, casi el único que le quedaba a Europa en Marruecos, del flujo de inmigrantes hacia las costas españolas. Un testigo muy incómodo e imprescindible para los medios de comunicación, para las ONG, para los políticos interesados en el asunto, y sobre todo para los migrantes que buscan ayuda o consuelo.

Helena Maleno acaba de ser expulsada de Marruecos. La medida llega después de años de agresiones, amenazas y hostigamiento, con colaboración española: la Policía Nacional, durante el gobierno de Rajoy, envió un dossier incriminatorio a la justicia marroquí, que intentaba encarcelarla por avisar a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en camino. Ante la presión internacional, fue absuelta pero se la tienen jurada. Esta vez, le han cerrado la puerta.

Si quieres saber más, hoy entrevistamos a Helena Maleno.

Que no se te pase

Teletrabajo. Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana siempre que se puedan garantizar los servicios presenciales al público.

Pensiones. Tenemos propuesta del Gobierno para reformar las pensiones: revalorización según el IPC, premios de hasta 12.000 euros a quien retrase su jubilación y más detalles aquí.

Universidad. Hoy contamos la historia del máster de la Autónoma de Barcelona que dejó sin cobrar a profesores y empresas.

Medio ambiente. Francia impulsa la prohibición de los vuelos en avión de trayectos nacionales cuando se pueda ir en tren en un tiempo razonable. Más detalles.

Sofagate. Si no conoces esta historia, dedícale unos minutos porque a simple vista parece una frivolidad protocolaria pero es todo lo contrario. El presidente de Turquía humilló hace unos días las nociones más básicas de la igualdad sentando a la jefa del gobierno de la UE en un sofá para asesores durante una reunión. No hizo lo mismo con otro representante, hombre, al que sentó en un pomposo sillón a su lado. El escándalo sigue teniendo consecuencias.

Otra vez. Un joven negro ha muerto tiroteado por la policía en Mineápolis, la misma ciudad en la que un agente asfixió a George Floyd. Vuelven las manifestaciones a las calles.

En el capítulo de hoy

Jonathan Valle y los otros. Si eras aficionado al fútbol en los 90 te acordarás del campeonato de fútbol infantil televisado de Brunete, donde se hicieron famosos niños que hoy son estrellas. Iniesta, Xavi, Piqué, Fernando Torres, Canales. En Movistar+ han hecho un reportaje sobre qué pasó con los niños que fueron los mejores entonces pero que no triunfaron después, y por qué. Recomendable.

Cronopios. “Cuando uno subraya un libro, se subraya a sí mismo”. Es (más o menos) una frase de Julio Cortázar que me ayuda a escribir mejor esta newsletter. Cuando los periodistas elegimos qué contar, tomamos una decisión que también nos define. Hay un documental en Filmin para apasionados del escritor argentino y un podcast de RNE lleno de grabaciones del propio autor.

Malotru. Te dije que había empezado a ver ‘Oficina de Infiltrados’, una serie francesa basada en los servicios de inteligencia. Me queda poco pero no me hace falta terminarla para recomendártela. Superada una primera temporada algo más plana, luego es una buena mezcla de thriller, política internacional y técnicas de espionaje realistas.

Y mañana es 14 de abril.





