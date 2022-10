Hola.

Venga, agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Partos con bisturí

El periodismo también es tratar de darle relevancia a asuntos que no suelen tenerla, colocar en el debate público aspectos de la vida que no son la gran crisis política de turno pero sí son importantes, muy importantes. Esta semana vamos a intentar hacerlo con las cesáreas, una práctica que desde luego que ha salvado muchas vidas y ha permitido que caigan las tasas de mortalidad en el parto, pero que se han convertido también en una intervención quirúrgica de la que se abusa por razones que no siempre son médicas.

Según las estadísticas sanitarias internacionales, España abusa de las cesáreas. Tenemos varios artículos para explicar todas las claves. Te traemos por ejemplo este mapa del parto con bisturí en nuestro país: 28 hospitales triplican la tasa de cesáreas que se considera recomendable.



La tasa de ces√°reas en cada hospital de Espa√Īa Cada cuadrado representa a un hospital seg√ļn el porcentaje de ces√°reas entre los partos realizados entre 2010 y 2020 Todos P√ļblicos Privados -15% ces√°r. +30% ces√°r.

Aquí tienes un buscador para que veas los datos de tu hospital de referencia y compares con otro.

Hay algunos puntos especialmente preocupantes. Alicante y Ciudad Real tienen los hospitales con las tasas más elevadas de España, de hasta el 60%. Y, del otro lado, Euskadi consigue contener mucho el número de cesáreas. ¿Por qué? Parece que tiene que ver con las maniobras que pueden hacerse para mejorar la posición del feto antes de apostar por una cesárea.

Este informe especial sobre cesáreas es un trabajo que mis compañeros Ana Requena y Raúl Sánchez llevan meses preparando, con muchos datos que hasta ahora no se habían recopilado. Es no solo un esfuerzo editorial sino también de recursos. Te necesitamos para hacer este tipo de periodismo.

Esperanza Aguirre lo consigue de nuevo

Esperanza Aguirre se vuelve a librar. El juez García Castellón archiva el caso que investigaba a la expresidenta por la financiación ilegal de su campaña electoral, con dinero público malversado y dinero negro de empresarios. Pues nada, que ella no sabía nada, dice el juez. Sus más estrechos colaboradores, como Ignacio González o Francisco Granados, han acabado en la cárcel y sin embargo ella está a un paso de zafarse definitivamente de la última de las causas judiciales pendientes.

Mira esta viñeta:

Es de nuestro dibujante Manel Fontdevila pero, aunque lo parezca, no es de esta semana. Es de 2009. Esperanza Aguirre lleva evitando el fango judicial más de una década.

Vivir solo

Dentro de 15 años, en uno de cada tres hogares vivirá una persona sola. Tenemos una sociedad envejecida, pero también con familias diversas y opciones personales que hace unas décadas eran impensables. Así que hoy en el podcast nos asomamos un poco a cómo es la vida viviendo solo en un mundo que todavía está hecho para ser vivido en pareja.

Que no se te pase

Ricos y pobres . Con el tiempo vamos entendiendo la magnitud del golpe económico de la pandemia. La desigualdad entre las rentas de ricos y pobres aumentó en 2021 más que en los últimos 13 años. Los que menos renta tienen bajaron hasta un 7% y los más ricos incluso subieron un poco. Más datos .

. Con el tiempo vamos entendiendo la magnitud del golpe económico de la pandemia. La desigualdad entre las rentas de ricos y pobres aumentó en 2021 más que en los últimos 13 años. Los que menos renta tienen bajaron hasta un 7% y los más ricos incluso subieron un poco. . Ley trans . Solemos simplificar diciendo que la disputa dentro del Gobierno sobre la ley trans siempre es entre PSOE y Podemos. Pero no es tan sencillo. Dentro del propio PSOE hay también tensiones ideológicas que dividen al partido alrededor del concepto de la autodeterminación de género. Y eso puede trabar la aprobación final de la ley.

. Solemos simplificar diciendo que la disputa dentro del Gobierno sobre la ley trans siempre es entre PSOE y Podemos. Pero no es tan sencillo. Dentro del propio PSOE hay también alrededor del concepto de la autodeterminación de género. Y eso puede trabar la aprobación final de la ley. Al abrigo del conocimiento . La subida del coste de la energía golpea también a las universidades públicas, sus presupuestos ajustados y sus instalaciones no demasiado modernas. La factura de la calefacción puede duplicarse . Algunos tratan de hacer reformas para mejorar la eficiencia energética. Otros apagarán radiadores y habrá que abrigarse.

. La subida del coste de la energía golpea también a las universidades públicas, sus presupuestos ajustados y sus instalaciones no demasiado modernas. . Algunos tratan de hacer reformas para mejorar la eficiencia energética. Otros apagarán radiadores y habrá que abrigarse. El embudo se abre un poco. Deberíamos notar algo de mejora en los precios de la ropa, los juguetes, los coches o los electrodomésticos: el embudo de transporte que nos traía de cabeza antes de la guerra parece que mejora. Por cierto, hay nuevas marcas chinas de coches que han entrado en nuestro mercado aprovechando esa crisis de: Lynk & Co, Jac o Zhidou.

En elDiario.es hemos abierto un proceso participativo para dotarnos de un Estatuto que blinde nuestra independencia y ortorgue a nuestros socios y socias un papel inédito en un periódico de nuestro alcance. Puedes consultar el borrador en PDF aquí y revisar cómo será este proceso en el que, si eres socio, estás invitado participar.

Entre los artículos del borrador, se dicen cosas como esta:

Artículo 4 (...) Aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes como para pagar también tienen derecho a la información. En coherencia con este principio, elDiario.es dará acceso con tarifas reducidas o gratuitas a estudiantes y personas en paro o con ingresos muy bajos.

Cosas que no sabía

¡Hasta mañana!

Un abrazo,

Juanlu