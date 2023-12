🎙 PODCAST | Vidal-Quadras: ¿quién disparó al fundador de Vox?

El pasado 9 de noviembre un hombre, a plena luz del día en el centro de Madrid, se acerca a Vidal Quadras, ex líder del PP en Catalunya y fundador de Vox, de 78 años, mientras pasea por la calle. Le dispara en la cara. No le matan, pero queda herido de gravedad. ¿Por qué escribe Alejo Vidal Quadras, en un momento en el que no sabe si va a morir: “El régimen iraní”?

Reconstruimos con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda lo que pasa antes del momento del disparo, lo que sucede en los días anteriores a que alguien dispare a plena luz del día en Madrid a un político ya jubilado y los detalles que sabemos del atentado del pasado 9 de noviembre.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia