Hola.

Hoy vengo con el contraste de la alegría en lo personal y la preocupación en lo general. Vamos primero con lo general, la actualidad, que para eso abres este correo cada mañana.

Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Ay Italia

Es duro de aceptar, pero una fan de Mussolini, amiga de Vox y promotora de ideas ultraconservadoras será primera ministra de Italia. La alianza de Georgia Meloni con otros dos piezas como Silvio Berlusconi y Mateo Salvini ha obtenido la victoria electoral. La paradoja histórica ha querido que la primera mujer que gana unas elecciones en la historia de Italia sea una líder antifeminista. Ha pasado del 4% del voto de 2018 a ser la fuerza más votada en 2022.

El resultado de la izquierda, que ha concurrido en cambio bastante dividida, ha sido muy deprimente. Los datos de participación han sido muy bajos y eso nos recuerda a las elecciones de Francia.

Un hecho que a mí me alucina y que quizá tenga algo que ver con la abstención y con el triunfo del discurso contra el sistema político: de los últimos siete primeros ministros que ha tenido Italia, ninguno fue candidato, ninguno fue votado directamente en las elecciones, todos llegaron por componendas a posteriori. El último fue, de hecho, Silvio Berlusconi. Georgia Meloni puede ser la siguiente.

Las trampas del sistema fiscal

Hoy te contamos en este extraordinario reportaje de datos por qué la declaración de la renta está mal diseñada. O, dicho de otra manera, por qué está perfectamente diseñada para que los trabajadores paguen muchos más impuestos que personas muy ricas que tienen inversiones y empresas.

Mujeres con miedo al volante

Hoy en el podcast, hablamos de otro de esos temas que raras veces aparecen en las noticias pero que sí están en las conversaciones entre amigos, a nuestro alrededor. Los datos oficiales dicen que la brecha entre mujeres y hombres con carnet de conducir se ha cerrado casi por completo. Sin embargo, muchas mujeres desarrollan un miedo, un bloqueo, que hace que acaben renunciando a conducir. Mi compañera Carmen Ibáñez nos ayuda a saber más.

Spam telefónico

Tienen tu teléfono y no sabes muy bien por qué. Les has pedido que no llamen, pero siempre vuelve a sonar. Y a veces no sabes muy bien ni quién está al otro lado… Hoy en el podcast, hablamos sobre cómo funciona el negocio de las llamadas publicitarias.

Y la alegría

Y ahora la parte buena de este boletín de lunes. Te decía que era alegría personal, pero en realidad es compartida con gente como tú. Ha sido un fin de semana realmente increíble en el Festival de elDiario.es por nuestro décimo aniversario. Muchos de los que leéis este boletín cada mañana habéis estado allí, y muchos os habéis acercado a saludar y a regalarnos vuestro cariño. Ha sido emocionante poneros cara. Como colofón al Festival, el sábado por la noche llenamos un teatro para escuchar nuestras batallitas y nuestra intrahistoria de estos diez años de vida. Para nosotros fue catártico, se nos nota en la cara.

Tienes aquí un resumen del Festival, que dio para muchísimo, con charlas interesantísimas y algunas sorpresas: el abrazo de Zapatero y Yolanda Díaz, la visita de Pedro Sánchez, el Gran Wyoming cantando con Kiko Veneno y Ariel Rot…

Y no solo fiesta, también números. Ignacio Escolar ha publicado la actualización de cada año sobre las cuentas financieras de elDiario.es.

Yo creo que si no eres socio aún, es el momento.

Que no se te pase

Morirán de forma indigna . Ojo a este texto que firma Alberto Reyero, que el nombre quizá ya no te suena pero era el consejero de Políticas Sociales de Ayuso durante la pandemia. Es un fragmento de su libro dedicado a la gestión de las residencias donde murieron miles de personas.

. que firma Alberto Reyero, que el nombre quizá ya no te suena pero era el consejero de Políticas Sociales de Ayuso durante la pandemia. Es un fragmento de su libro dedicado a la gestión de las residencias donde murieron miles de personas. Turquía, India y China están perdiendo la paciencia con Putin . Eso no significa necesariamente que Rusia vaya a rebajar sus amenazas. Lo que sí implica es que Putin está cada vez más solo, cada vez menos asesorado, cada vez con menos que perder. Tampoco Macron , que quiso en su momento pasar a la historia como el líder que disuadió a Putin, tiene ya muchas intenciones de seguir mediando.

. Eso no significa necesariamente que Rusia vaya a rebajar sus amenazas. Lo que sí implica es que Putin está cada vez más solo, cada vez menos asesorado, cada vez con menos que perder. , que quiso en su momento pasar a la historia como el líder que disuadió a Putin, tiene ya muchas intenciones de seguir mediando. Vaya cuadro. Está nuestro compañero Peio H. Riaño siguiendo el rastro de los cuadros robados por el franquismo. Y hoy cuenta una gran historia sobre dos pinturas, en poder del museo del Prado, que pertenecían a un alcalde republicano.

Cosas que no sabía

No sabía casi nada sobre el ciclo de ‘vida’ del Sol como estrella. Lleva funcionando 4.600 millones de años y la ciencia considera que ha agotado aproximadamente el 40% de su ‘batería’, antes de entrar en declive y quizá apagarse. Eso son 3.000 millones de años más. No hay que preocuparse mucho. Acabaremos nosotros mismos con la Tierra antes.

casi nada sobre el ciclo de ‘vida’ del Sol como estrella. Lleva funcionando 4.600 millones de años y la ciencia considera que ha agotado aproximadamente el 40% de su ‘batería’, antes de entrar en declive y quizá apagarse. Eso son 3.000 millones de años más. No hay que preocuparse mucho. Acabaremos nosotros mismos con la Tierra antes. No sabía , ya que estamos en el espacio, que la espuma viscolástica de colchones y almohadas se inventó para su uso en los asientos de los pilotos de los transbordadores espaciales, para reducir el impacto en los aterrizajes. Fue en los años 70. En 1991 se patentó el primer colchón doméstico de este material. Vía Forbes.

, ya que estamos en el espacio, que la espuma viscolástica de colchones y almohadas se inventó para su uso en los asientos de los pilotos de los transbordadores espaciales, para reducir el impacto en los aterrizajes. Fue en los años 70. En 1991 se patentó el primer colchón doméstico de este material. Vía Forbes. No sabía que se pueden teletransportar átomos. Eso nos cuenta este profesor de Física Teórica del CSIC. Se trata de replicar ciertas condiciones de las partículas en otro punto a cierta distancia, a través de la información cuántica. Yo ahí empiezo a perderme, pero el récord de distancia conseguida está en Canarias. Lo de hacerlo con humanos aún parece lejos.

Venga, vamos con la semana. Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu