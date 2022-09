Hola.

Por dónde va el día

Italia, un experimento peligroso

Empobrecida, harta, cansada, herida en el orgullo, sin referentes, Italia se ha entregado a un experimento peligroso que les saque del bucle de gobiernos cocinados en los despachos y de tecnocracias liberales. Un experimento de ultraderecha.

Todo el mundo habla de Giorgia Meloni, que será si ningún milagro lo impide primera ministra de un país fundador de la Unión Europea que se pasa ahora al eje de Hungría o Polonia. El candidato socialdemócrata ha dimitido como líder de su partido tras cosechar menos del 20% de los votos.

El PP europeo asume que sus representantes en Italia, con apenas un 8% del voto, apoyarán a una primera ministra posfascista. En España, cada facción popular utiliza la noticia a su estilo. “Es un buen día para sacar conclusiones”, ha dicho Ayuso. “A mí no me gusta”, ha dicho Moreno Bonilla. Y Feijóo no ha dicho absolutamente nada.

Hoy en el podcast, nos preguntamos cómo afectará a España el triunfo de la ultraderecha en Italia, que no es ni un país latinoamericano ni postsoviético, sino un primo hermano que tantas cosas comparte con nosotros.

España roja, verde o azul

Mis compañeros de Datos hacen magia con la estadística pública. Hoy te traemos un reportaje donde puedes consultar casi calle a calle cuáles son las fuentes de ingresos de los habitantes de cada municipio. Si tus vecinos viven de su sueldo, o de una pensión, o de inversiones financieras, o del subsidio de desempleo. Y salen mapas como este:

El azul intenso significa que la mayoría del dinero viene de los salarios. El azul claro y el blanco significan que mucha parte de los ingresos viene de las pensiones o el paro.

También puedes ver dónde viven los más ricos de tu zona y de dónde sacan el dinero. Una conclusión: la gente con dinero de verdad no lo saca fundamentalmente de un sueldo, sino de rentabilizar inversiones o patrimonio.

Jugar a los dardos en el espacio

Esta madrugada, la humanidad ha lanzado un misil espacial teledirigido contra un asteroide para intentar desviar su trayectoria. Y ha funcionado. Técnicamente no es un misil sino una nave diseñada por la NASA para su primer experimento de ‘defensa espacial’: se trata de comprobar si seríamos capaces de evitar una futura colisión de algún gran asteroide lanzando contra él algo que lo desvíe. En este caso no había peligro, porque la roca en cuestión, DImorphos, en realidad no viene hacia la Tierra. Ha sido un simulacro.

Que no se te pase

Todo es política

La espiral del clima . Aquí se representan las diferentes mediciones de temperatura que cada año registra la NASA y cómo se van dando anomalías cada vez más frecuentes que hacen que el aumento de la temperatura media de la Tierra se esté acelerando. Más datos.

. Aquí se representan las diferentes mediciones de temperatura que cada año registra la NASA y cómo se van dando anomalías cada vez más frecuentes que hacen que el aumento de la temperatura media de la Tierra se esté acelerando. Más datos. Una barriada sin nombres . Hay un barrio en Sevilla que llevaba medio siglo con calles que no tenían nombre sino número. Construidas para trabajadores pobres en el franquismo, uno podía vivir en la Casa L, número 188, fase 3. Como para pedir una pizza. A partir de ahora, esas 41 calles llevarán nombres de mujeres.

. Hay un barrio en Sevilla que llevaba medio siglo con calles que no tenían nombre sino número. Construidas para trabajadores pobres en el franquismo, uno podía vivir en la Casa L, número 188, fase 3. Como para pedir una pizza. A partir de ahora, esas 41 calles llevarán nombres de mujeres. El play-back ya no es (necesariamente) el mal. Usar grabaciones para instrumentos o la voz en un concierto en directo ha sido considerado un fraude al público. La gente joven empieza a ser mucho más tolerante y le da más importancia a otros aspectos del espectáculo. Este reportaje repasa la historia del play-back y cuenta muchísimas cosas interesantes de la industria musical.

