El fiasco de las pensiones privadas

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Nosotros estamos consternados con lo que está ocurriendo, una vez más, en Gaza. Es la enésima crisis entre Palestina e Israel que volverá a pagar, sobre todo, la ya castigada población palestina. Cuando era muy joven, me encantaban los cómics de Joe Kubert, creador de personajes como Sgto. Rock y director de la línea bélica de la editorial DC. Kubert mostraba la guerra tal y como es: cruda, injusta y terrible. Cada uno de sus cómics terminaba con la frase: “No hagáis la guerra nunca más”. Lamentablemente, parece que no hay forma de arreglar (o no se quiere) un conflicto que se viene arrastrando desde hace años.

Ante el horror que estamos presenciando, siempre queda la sensación de que tratar otros temas fuera de esta crisis humanitaria puede ser insustancial, pero el equipo de Internacional de elDiario.es está haciendo un trabajo espectacular y, ya sabéis, el dinero ni duerme ni descansa. Vamos a ello.

En el anterior boletín ya hicimos un balance de cómo quedaban las pensiones públicas, tanto las contributivas en 2024 como las mínimas y no contributivas hasta 2027. Uno de los elementos más importantes es que, a pesar de estas subidas y las que vendrán en el futuro, el Gobierno calcula que el gasto en pensiones se situará en el 12,4% del PIB entre 2022 y 2050, lo que no activaría el mecanismo corrector de la AIReF, que se pondría en marcha si superase el 15%. Esto es importante porque así la Seguridad Social descarta más ajustes en las pensiones de cara a la jubilación del 'baby boom'.

Sin embargo, los mensajes que nos llegan desde la órbita de las pensiones privadas son muy diferentes. El presidente de Inverco, la patronal de los fondos de pensiones privados y otros vehículos de inversión colectiva, Ángel Martínez-Aldama, ha alertado del “riesgo sistémico” que implica el rescate sin límites de las aportaciones a los planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad a partir de 2025, según permite la última reforma que aprobó el Gobierno. Es decir, el propio sector admite que si las personas que han decidido ahorrar un dinero durante unos años deciden sacarlo “podría ocasionar serios problemas” tanto en riesgo sistémico, como en los mercados y en la liquidez de los planes de pensiones privados. Para que luego vayan hablando de que el sistema público de pensiones tiene un problema de sostenibilidad.

Esto nos lleva también al problema de los abogados que confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada, la Mutualidad de la Abogacía. Los abogados aseguran que han sido “engañados” tras constatar que sus prestaciones apenas llegan a 300 o 400 euros al mes, por debajo incluso de las pensiones no contributivas. La Mutualidad defiende que ha hecho una gestión transparente de esos activos y de las rentas en las que derivarían y afirma que estos abogados tienen pensiones más bajas porque, históricamente, sus aportaciones han sido bajas. El conflicto está servido y la solución no es fácil. Al final, estas jubilaciones “indignas” de los abogados mutualistas ponen al descubierto los riesgos de las pensiones privadas.

El Gráfico







Es un goteo imparable. No paran las noticias sobre las negativas consecuencias de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación. En su intento de ahogar a la economía, se suceden los avisos de que esta política monetaria nos puede estar dirigiendo a una hecatombe económica.

Por un lado, se ha frenado el descenso del porcentaje de préstamos dudosos de impago en el 3,5% del total del crédito concedido a los hogares. Al mismo tiempo, aumentan los que entran en “vigilancia especial [un paso previo a ser considerados dudosos]”, hasta cerca del 7%, según los datos del Banco de España. En conjunto superan ya el 10%, un máximo no visto desde 2020. Las alarmas sobre el riesgo de morosidad de las familias han saltado.

Entre otras cosas porque el Banco de España constata que en el caso de los hipotecados el esfuerzo medio roza el 40% (el 38,9%) de los ingresos familiares dedicados a pagar la vivienda. El gasto dedicado a un inmueble, ya sea en alquiler o en propiedad vía hipoteca, no debe suponer más del 30% de los ingresos de un hogar si se quiere mantener cierta salud financiera, un porcentaje recogido en la nueva Ley de Vivienda. Aquí te explicamos por qué las familias resisten el esfuerzo de pagar la vivienda que roza ya el 40% de sus ingresos, el máximo desde 2008.

El tema de la vivienda no es baladí ya que se convierte en un marcador definitivo de la precariedad. La red de ONG contra la pobreza EAPN destacan el bucle sin salida al que están sometidos los ciudadanos con menor renta: sin capacidad para poder comprar, más pobres por alquilar.

A nivel empresarial tampoco hay buenas noticias. La concesión de hipotecas se hundió un 20% en julio y los préstamos a empresas retrocedieron un 4,1%, tras 8 meses consecutivos de descensos. La situación se está tornando complicada. El vicepresidente del BCE afirma que las perspectivas de estabilidad financiera de la eurozona son “frágiles”.

La inflación de la zona euro cayó al 4,3% en septiembre, la tasa más baja desde 2021. En España, la inflación subió casi un punto en septiembre, al 3,5%, por la energía y sin tregua en los alimentos, aunque sigue siendo una de las más bajas de la UE. Con estos datos, lo normal es que el BCE rebajara su agresividad y no hubiera más subidas de tipos. Lo dice hasta el gobernador del Banco de España, para el que “mantener el nivel actual de los tipos de interés durante un período suficientemente largo será ampliamente consistente” con alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Esperemos que no haya más subidas.

El Dato

46% de las empresas

Estas señalaron que no habían realizado una evaluación de riesgos psicosociales en una encuesta realizada por la compañía Adecco. Atención, que estamos hablando de que la mitad de las empresas desconoce cuáles son los riesgos a los que se enfrenta su plantilla que pueden provocar problemas de salud mental. Estos son los riesgos “menos evaluados en las empresas”, ha denunciado UGT en un informe, que advierte de que “no hay un cumplimiento real sino más bien formal para cubrir el expediente y eso no es prevención”. La salud mental no es un juego. Estrés, ansiedad o depresión son patologías cada vez más comunes en las empresas. Aquí tienes un reportaje donde te contamos qué debería revisar tu empresa para evitar riesgos para la salud mental.

Entrepreneur

Hay gente que tiene suerte y le toca la lotería. Hay gente que tiene más suerte aun y cuenta con un dinero para comprar unas acciones que se revalorizan en poco tiempo y consiguen venderlas para sacar una buena tajada. Son cosas que pasan. El protagonista de nuestra sección 'Entrepreneur' de la semana es Joan Amigó, consejero delegado de Applus, aunque realmente la emprendedora parece que fue su esposa. El 26 de septiembre de 2022, Elisabeth Viñuales compró 16.000 acciones de Applus, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasado 14 de septiembre -coincidiendo con la presentación de una oferta por la compañía por el fondo de inversión Amber- la esposa de Amigó vendió los 16.000 títulos. Las plusvalías fueron del 69%. En ese año había habido otras ofertas de fondos por Applus. Hay gente a la que le toca la lotería, a otra gente, también. Aquí tienes más información sobre la visión bursátil de la señora de Amigó.

Cada vez que habla sube el pan

No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación Francisco de Borja García — Representante legal de Iberdrola

Esto es como aquellas palabras de Mariano Rajoy de “todo es falso, salvo alguna cosa que es cierta”, cuando le preguntaron sobre la contabilidad B del Partido Popular. En este caso, Francisco de Borja es el abogado de Iberdrola en el juicio donde se acusa a la compañía eléctrica de manipular los precios de la electricidad en 2013. La Fiscalía solicita una multa de casi 85 millones para la compañía y reclama penas de prisión para cuatro directivos por idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” y “perjudicar a los consumidores”.

Claro, alguna cosa hay, además de la acusación del fiscal. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la eléctrica una multa de 25 millones de euros por estos hechos. De ahí, que en la primera tanda de declaración de los directivos de Iberdrola se cuestionara la metodología del organismo regulador para sancionar por manipulación de mercado a la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.

Entonces, ¿de dónde salieron esos precios? ¿Quién ordenó la estrategia de elevar costes? Según los directivos de la compañía el modelo matemático de creación de precios, es decir, nadie. A preguntas del fiscal anticorrupción Antonio Romeral, los directivos aseguraron que estas decisiones no llegaban al Consejo de Administración, ni al consejero delegado, ni a la cúpula de la empresa, de la que no recibieron instrucciones. Vamos, que lo que salía del modelo matemático es lo que supuestamente iba a Misa. ¿Os imagináis que dicho modelo redujera los precios de la electricidad? Va a ser que no. ¿Se consultaría a la cúpula de Iberdrola qué hacer? Al momento. Aquí tienes más información del modelo matemático en el que se escuda Iberdrola para justificar sus precios desorbitados.

Bien público

Lord, magnate y filántropo afincado en Mónaco, el mayor donante de los conservadores del Reino Unido durante años e inversor inmobiliario en España a través de una cadena de sociedades controladas desde la Isla de Nevis, uno de los territorios offshore más opacos del mundo. Así es Irvine Laidlaw, el protagonista de esta investigación periodística. Laidlaw ha comprado numerosas bolsas de suelo en la periferia de Madrid para su explotación inmobiliaria. Las compañías que gestionan estos desarrollos son una docena de empresas radicadas en Madrid que pertenecen a una firma de Luxemburgo que es propiedad de una sociedad radicada en Nevis. En 2018, The Guardian calificaba a este territorio como el territorio offshore más opaco del planeta, “implicado en algunos de los más sórdidos escándalos financieros recientes” y muestra de “las dificultades que el mundo afronta para poner fin a la evasión, el fraude y la cleptocracia”. Aquí puedes leer este reportaje de investigación de Antonio M. Vélez.

Nos gusta la competencia

Ahora unos artículos de medios de la competencia que nos han parecido interesantes:

Aquí termina el boletín de esta semana. Ya sabes que si tienes una propuesta o una recomendación nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. “No hagáis la guerra nunca más”.

¡Buena semana!