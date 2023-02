La ciudad prohibida de la dinastía Borbón

El palacio imperial de la dinastía Ming, en China, fue bautizado como la Ciudad Prohibida porque durante siglos las personas corrientes no podían entrar. Solo la realeza y sus sirvientes. ¿Suena exótico? ¿Anacrónico? Pues las 72 hectáreas de este enorme complejo palaciego vedado a los mortales son una ridiculez, si se compara con lo que ocurre aún hoy en España.

Pocos madrileños son conscientes de ello. Yo llevo viviendo en esta ciudad desde hace cuatro décadas y no me sabía al detalle esta historia, al menos no en su enorme dimensión. Una cuarta parte del territorio municipal de Madrid –casi 16.000 hectáreas– es un coto de caza vedado a los madrileños, que tienen prohibido entrar. Hablo del Monte del Pardo, la zona verde más grande de la capital de España, que solo es accesible en apenas un 5% de su extensión. La mayor parte del terreno está cercado por una valla de 66 kilómetros de largo, y es de uso exclusivo de la familia real.

Que los reyes de España tuvieran parques y jardines para su disfrute personal no es una novedad. Fue así con el parque del Retiro, que solo usaron los Borbones hasta bien entrado el siglo XIX. Pasaba lo mismo con la Casa de Campo, que fue también terreno exclusivo de los reyes hasta que llegó la II República. Y sigue siendo así, en el siglo XXI, con el Monte del Pardo. Insisto: este coto de caza mide 160 kilómetros cuadrados, un 26% del terreno total de la capital. Y hablo de un enorme bosque de propiedad pública: es de Patrimonio Nacional.

No busques una equivalencia similar en cualquier otro país de nuestro entorno. No encontrarás nada igual. ¿Es normal que una capital europea tenga vedado el acceso a sus propios ciudadanos de una cuarta parte de su territorio? ¿Tiene sentido que en pleno siglo XXI se mantenga un privilegio así? Y la pregunta más importante, en mi opinión: ¿cómo es posible que este tema no haya generado siquiera un debate público en España, aunque la conclusión final sea que hay que limitar el acceso a esa zona para proteger ese entorno natural? ¿Por qué la mayoría de mis vecinos no es probablemente consciente de que la mayor zona verde de Madrid es solo para los reyes y sus amigos? Un espacio de recreo para que puedan cazar corzos, o esconder en otro palacete de tres millones de euros a su amante, como ocurrió con Corinna Larssen, que vivió varios años allí.

Te recomiendo que leas este reportaje que publicamos sobre El Pardo. Y que preguntes a tus amigos si conocían esta historia. ¿Nos parecería normal que hoy la Casa de Campo o el Retiro fuesen solo para reyes? Pues El Pardo es cuatro veces más grande que estos dos parques juntos. Y sigue siendo, en el año 2023, la Ciudad Prohibida de la dinastía Borbón.

Froilán, heredero legítimo

Cada vez que leo algunas de las andanzas de Felipe Juan Froilán de todos los Santos no dejo de pensar en tres cuestiones que dan para reflexionar.

La primera, que este joven de vida desordenada es hoy el cuarto en la línea de sucesión.

La segunda, que si nuestra Constitución no mantuviera ese sesgo machista que da preferencia en la Corona al varón, Elena de Borbón sería reina y Froilán su legítimo sucesor: el príncipe de Asturias.

La tercera, y es que no lo puedo evitar: cada vez que veo una foto suya me acuerdo de Fernando VII, al que tanto se parece. Al rey felón, de infausto recuerdo. Lo cual lleva a la cuestión fundamental. ¿Puede algo tan importante como la jefatura de un Estado depender de que haya buena suerte y el heredero salga más o menos presentable?

Ya imaginas lo que pienso. Perdóname el desahogo republicano. Lo dejaré estar por hoy.

Feijóo se enreda con el aborto

Primero Alberto Núñez Feijóo dijo que el aborto era un derecho.

Más tarde su portavoz, Borja Sémper, explicó que no lo era.

Por último Feijóo zanjó que era un “derecho sanitario”, no un “derecho fundamental”.

Si supiera levantar una sola ceja, haría ese elegante gesto de sorpresa ante estos malabares del líder del PP.

Las idas y vueltas de Feijóo con el derecho al aborto son fáciles de entender. Con dos datos:

La inmensa mayoría de los españoles, también los votantes del PP (incluso los de Vox), creen que el aborto es un derecho, como refleja esta encuesta de Simple Lógica para elDiario.es. Solo un tercio de los votantes del PP están en contra del derecho al aborto. Pero entre ellos figuran muchos de los dirigentes de la derecha. Ese sector ultra que, cada tanto, le marca el rumbo al atribulado líder del PP. Ahora con el derecho al aborto. Antes con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Ayuso y la sanidad

“A ti te preocupa la falta de médicos pero a Ayuso lo que le pone de los nervios son los carteles”, escribe nuestro compañero Iñigo Sáenz de Ugarte en esta estupenda crónica, tan ácida como solo lo sabe hacer él. Te confieso que soy fan: no me pierdo un solo artículo de Iñigo y creo que es uno de los periodistas con más talento de los que escriben en elDiario.es. Casi diría que ha inventado un género propio: unas crónicas que mezclan un especial sentido del humor, un análisis aún más fino y un enorme rigor.

Faltan médicos

Algunas mentiras tienen las patas tan cortas que basta un simple gráfico para desmontarlas. Dice el PP que la culpa de la Sanidad es del Gobierno de coalición, por convocar pocas plazas para médicos en formación, los famosos MIR. Es un obvio intento de desviar la atención de los errores de Isabel Díaz Ayuso (y también los de Juanma Moreno, que ha planteado externalizar la atención primaria al día siguiente de la manifestación multitudinaria por la sanidad). ¿La realidad de los datos de por qué no hay médicos? Los explicamos con mucho detalle aquí.







No son admirables, son víctimas

“Madres y abuelas han sacrificado sus vidas por cuidar a otros, pero no las convierte en admirables, sino en víctimas”, dice la escritora Sara Mesa en esta entrevista, con un titular que da para pensar. Uno de nuestros socios plantea una pregunta interesante en los comentarios: ¿Pueden esas mujeres ser víctimas y admirables a la vez?

También me gusta lo que he leído de la obra de Sara Mesa, especialmente la novela ‘Un amor’, que te recomiendo. Pronto habrá también película. La está rodando Isabel Coixet.

Una comunidad que se defiende sola

Además de contarte las noticias, en la redacción de elDiario.es seguimos trabajando en nuestro Estatuto y hay avances importantes. Hace unos días, reunimos al Comité Rector para terminar la redacción de esta especie de constitución de elDiario.es que estamos construyendo, con los derechos y deberes de nuestros periodistas y también de la comunidad que nos apoya. Pronto presentaremos el texto definitivo, que tendréis que aprobar en votación todos los socios y socias como tú.

En estas reuniones del Comité Rector, los debates con Javier Pérez Royo, Olga Rodríguez, Pilar del Río, Isaac Rosa o Juanlu Sánchez sobre cada punto del Estatuto han sido interesantísimos. Y uno de los temas que más hemos hablado es si era necesario un defensor o defensora del lector: si esa vieja figura de la prensa tenía sentido en el tipo de diario que queremos construir. En este artículo que este sábado publica Isaac Rosa se explica bien el porqué de nuestra decisión.

Lo dejo aquí por hoy. Recuerda que recibes esta carta, solo para socios y socias, porque eres una de las personas que hace posible nuestro periodismo.

Un abrazo, y gracias otra vez por tu apoyo.

Ignacio Escolar