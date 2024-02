El forajido ruso que iba por el campo tras una zorra

No compete a este modesto Catavenenos investigar las causas del conflicto del campo europeo y las consiguientes tractoradas. Pero seguro que a ustedes, siempre tan curiosos, les apetece conocer qué opina de esta cuestión la prensa de nuestros amigos del más allá. Dudan entre Moncloa y Bruselas y optan por lo de siempre: palos contra todos, que aquí no se salva nadie.

Empezamos.

Antonio R. Naranjo, en El Debate: “Los agricultores representan el 'Basta ya' de todos los humillados y esquilmados por Sánchez”. En el mismo medio, su director, Bietio Rubido: “España tiene sed. El sanchismo, tras abandonar los ideales de la izquierda clásica, ha comprado la práctica populista de enlodarlo todo”. A Naranjo, por cierto, le molestó mucho la intervención de la diputada francesa Ségolène Royal a raíz del tomate español: “Se ducha poco. Ségolène Royal es muy francesa, lo que de entrada ya indica que es más guarra que cualquier española”. Y ya en el país vecino, Luis Ventoso: “Europa va de cráneo si su fuente de inspiración va a ser Francia, un país anquilosado y cada vez más perezoso, estatista y analógico”. Metidos en Europa, seguimos con Bruselas. Juan Manuel de Prada en Abc: “La Unión del Pudridero Europeo es una organización al servicio de la plutocracia, encargada de desmantelar las economías nacionales, convirtiendo a la población de las colonias sometidas en una patulea que se refocila en sus derechos de bragueta”. Chapu Apaolaza, en Abc: “Jinetes del pueblo. El campo que irrumpe en la ciudad imparte una justicia dolorosa pero encantadora pues remite a lo importante. La izquierda, tan clasista y tan pija, anda buscándoles el fachaleco a los manifestantes para desacreditarlos”. Que no falte The Objective. Diego Medrano: “Grita el sector primario, agricultores y campesinos de la España reventada, y todo será sordera. Es una lucha digna, una revolución hermosa, basta ya de supermercados españoles repletos hasta la bandera de productos extranjeros”. Pero pocos con el desparpajo y la desvergüenza de Juan Carlos Girauta, en El Debate: “Ha tenido que regresar la escasez de agua para que el público se pregunte por qué España se ha dedicado en los últimos años a demoler presas como si no hubiera un mañana”. ¿Demoler presas? ¿Compra tan afamado intelectual esa basura?

Pero centrémonos en Vozpópuli y Okdiario. Dura competencia entre ellos. Del primero. Irene González: “España se ha convertido en una sociedad acobardada y destruida por la burocracia. Han declarado la guerra al campo y a todo el pueblo español. La prueba de la tiranía bolivariana en España es que quienes debieran protegernos obedecen a quienes nos atacan. Policía y Guardia Civil actúan como si tuviesen más miedo a sus jefes políticos que a los españoles pacíficos a los que debieran servir”. O Miquel Giménez: “Los modernos caballeros andantes ya no van a lomos de caballo; los paladines, los que se rebelan ante la injusticia, no van montados en briosos alazanes. Van en tractor. Porque nuestros héroes, en columnas cargadas de razones y ansia de justicia, son nuestros agricultores y ganaderos”. De Okdiario, en columna militar: “Marlaska trata a los agricultores peor que a la ‘kale borroka’”; “El campo se rebela ante Sánchez: La Agenda 2030 es la soga verde con la que nos quiere asfixiar”; “Las tractoradas son el retrato de la España real frente a los cuentos sanchistas”; “Nervios en Interior: no logra infiltrarse en los agricultores y desconoce el plan para tomar Ferraz”; “La última infamia de la izquierda: comparar a los agricultores con Tsunami [Democràtic])”. Y una firma. De su director, Eduardo Inda: “¡Basta ya de llamar fachas a nuestros agricultores, que se desloman para que comamos rico y sano!”.

Algún añadido. La Gaceta: “El Gobierno ordena reprimir a los agricultores: 19 detenidos, 2.700 identificados y casi 5.000 denuncias en tres días de protestas”. Tres destacados de Periodista Digital, la cosa de Alfonso Rojo. Eurico Campano: “Sánchez y Marlaskón se morrean con los golpistas y tratan como terroristas a los agricultores”; “¡Mazazo de Europa al felón Sánchez y victoria nacional del campo!”. Y fin del apartado: “Sánchez y sus secuaces comunistas criminalizan a los agricultores”.

¿Seguimos con los rusos y Cataluña? Pues allá vamos.

Javier Somalo, Libertad Digital: “Por otra parte, se va documentando que Cataluña iba camino de ser una república soviética. Como las antiguas Estonia, Lituania, Letonia… y Catalonia. ‘Puigdemov’ iba a reconocer Crimea como rusa y después toda Ucrania, claro. A cambio desembarcarían en el Puerto de Barcelona, o directamente en el Prat, los Diez Mil Hijos de Putin, soldados del Kremlin para defender la causa indepe”. En El Debate: “Puigdemont transmitió su disposición a hablar con Putin al agente ruso que le propuso ponerles en contacto”; “Moscú y Caracas trabajaron en coordinación para apoyar la campaña de agitación separatista en Cataluña en 2017”. Y del mismo medio, una firma. Florentino Portero: “La Cataluña independiente a la que aspiran algunos estaría abocada a ser una nueva Transnistria, un enclave ruso dedicado al crimen organizado”. Más en Abc: “La Inteligencia de EE.UU. advirtió de la conexión entre la mafia rusa y políticos del partido de Puigdemont”. La rúbrica de este medio, Ángel Expósito: “Putin, Puigdemont... y Sánchez. ¿Qué puede salir mal cuando el 'procés' depende de un lunático supremacista, de otro lunático imperialista y de un presidente humillado?”.

Tranquilos, que hay más. De Vozpópuli: “Hackers prorrusos atacan a proveedores del Ejército en plena investigación del nexo entre Puigdemont y Putin”. Su director, Francisco Rosell: “Sáncheztein se atornilla a La Moncloa granjeándole impunidad de intocable a Putindemong”. Popurrí de medios. En Libertad Digital, Carlos Cuesta: “El juez investiga un primer nivel de financiación rusa al separatismo de hasta 300 millones de euros en criptomonedas”. El Confidencial: “Informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona”. Salió antes Venezuela, pues ahora Siria. El Español: “La espía de Putin aliada de Puigdemont también se vio con Al Asad cuando Rusia entró en la guerra de Siria. La reunión tuvo lugar en 2016, cuando ya llevaba años colaborando con el Kremlin, y sólo meses antes de volcarse con el 'procés' catalán”.

Tenía el antojo el Catavenenos de ofrecerles hoy una escogida muestra de las cosas que la alegre muchachada escribe sobre Pedro Sánchez. Hay montones de páginas, pero sirva este ramillete de escogidas florecillas:

En El Debate, Eduardo Coca Vita: “El caudillo socialista, muy pendejo y algo pijo, se reserva asimismo el manejo de las vías de comunicación, casas de postas y ventorrillos en las rutas sin asfaltar por donde merodea. No hay más jefe que él (…) El Gobierno asemeja una guarida de salteadores. El presidente hace de principal forajido, teniendo ya casi todas las bazas jugadas para ser el asalta-diligencias más célebre de la historia (…) Dejando a un lado sádicos, crueles en extremo, sanguinarios y otros facinerosos de ajustes de cuentas o traficantes, es difícil tropezar en los últimos tiempos de nuestra extensa nación con sujeto más aciago y falso que Pedro Sánchez (…) Está al mando de una mara latinizada de corrompidos y adulones”. Gabriel Albiac, también en El Debate: “Un discípulo de Mussolini”. Abc, Jon Juaristi: “Existe el riesgo de que el Gobierno de Sánchez aplique el 155 a las autonomías díscolas del PP y Vox”. Libertad Digital. Federico Jiménez Losantos: “Sánchez se proclama presidente del Tribunal Supremo y del Constitucional e Intérprete infalible del Código Penal y Gestor del Civil, o sea, Dictador”. Igual que Antonio Caño en The Objective: “Tenemos un Gobierno al que le estorba la ley (…) el Gobierno está decidido a dirigir el país por encima de las leyes, convirtiendo en mera fachada el orden constitucional”. Antonio Robles, en Libertad Digital: “¡Ay de ti, Pedro! Medía España te odia, y avergüenzas a la otra media. Cada día con una nueva mentira y una traición más. Siempre servidas con palabras envilecidas y comportamientos tóxicos”. Y fin con María Durán de La Gaceta: “Pedro Sánchez es un macarra. Si hubiera nacido en Italia pertenecería a la camorra. Si hubiera nacido en Rusia, a la bratvá. Si fuera japonés sería un líder de la yakuza. Como tenemos la mala suerte de que ha nacido en España, pertenece al PSOE”.

¿Suficiente? Pues un poco de alegría que nos vamos a la farándula. La canción Zorra ha desatado pasiones.

Por ejemplo, Jiménez Losantos en El Mundo: “Para el Juez de Jueces (Pedro Sánchez) , todos fachas y zorras. ¿Cantarán Sánchez y el PSOE 'Zorra' en vez de 'La Internacional'?”. En El Debate, Antonio R. Naranjo: “Ya tenemos canción para Eurovisión, inspirada por Irene Montero, Pam Rodríguez y las jinetas del apocalipsis igualitario”. En El Debate, Luis Ventoso: “La canción elegida para Eurovisión representa bien la ingeniería social del mal llamado progresismo: chabacana y obsesionada con la homosexualidad (…) Nos quieren frívolos, relativistas, hedonistas hasta el descerebre. Nos quieren zorrones empoderados. Nos quieren como una recua de horteras sin estilo ni criterio. Nos quieren manipulables. Hasta el ministro rezador y espía, Jorge Fernández Díaz, en La Razón, tiene algo que decir: ”Es patético que una canción de título Zorra y con ese argumento, sea elegida para representar a España en Eurovisión (…) Y por si la canción con su letra no fuera suficiente, el dúo que la interpreta no se queda atrás, con una coreografía de bailarines (que aparentan ser varones), con gestos y exhibición de su cuerpo y traseros dignos de mejor causa“. María Durán, de La Gaceta. Ya la hemos citado antes, pero es que nos suliveya, bello americanismo: ”No tengo nada en contra de que una señora con aspecto de setentona y sobada por un par de boys en tanga con el trasero depilado quiera desafinar proclamándose una zorra, en Eurovisión o donde sea (…) Así que si él (Pedro Sánchez) lo encuentra tan divertido, que llame ‘zorra’ a su mujer, a sus hijas, a su madre o a sus ministras. Que viva en esa Pedrosfera de prostitución, drogas, decadencia, violaciones del Estado de Derecho y corrupción que son el Ejecutivo y el PSOE. Pero que sepa que las españolas decentes no le toleramos a él ni a ningún otro macarra que nos llame zorras“. Ea.

Y permitan un final con una pizca de mundo.

Gonzalo Cabello de los Cobos Narváez, en El Debate. Título: “Bukele, Milei y después… Díaz-Ayuso”. Texto: “Yo, como madrileño, podría ser egoísta y decirles que Isabel Díaz-Ayuso pertenece a Madrid. Pero, lo cierto, es que antes que madrileño soy español. Por eso, quiero que mi país tenga lo mejor. Y esa excelencia hoy solo la representa ella. La única con el carisma suficiente para derrotar a Pedro Sánchez y la única a la que él verdaderamente teme”.

Gonzalo Cabello de los Cobos es Caballero de la Orden Militar de Montesa. Pueden conocer su árbol genealógico completo en Geneanet.