Maradona en 15 frases inolvidables

-“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. No le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero... la pelota, la pelota no mancha". Esa frase, pronunciada durante su partido de despedida en 2001, fue calificada por el entrenador César Luis Menotti como la más linda que se haya dicho alguna vez sobre el fútbol.

-“Fue la mano de Dios”. La explicación acerca de su famoso gol con la mano a Inglaterra en el Mundial de 1986 se convirtió en una marca registrada. El bar de la Embajada Británica en Argentina se llama, con ironía, The Hand of God.

- “Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, feliz Día de la Lealtad peronista”, escribió en su cuenta de Instagram el último 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

- “Me cortaron las piernas". Se lo dijo al periodista Adrián Paenza luego de ser descalificado del Mundial 1994 por un doping positivo.

- “Se le escapó la tortuga”. Esa frase surgió luego de que el embajador estadounidense en Argentina, James Cheek, mandara a buscar la mascota de su hijo, que se perdió en un predio de tres mil hectáreas. "No se te puede escapar una tortuga, hermano -se rió- Si hace 100 metros en 15 días. ¡Dale!", es la frase completa, acompañada de un movimiento de hombros.

- “Nos dijeron que las puertas estaban abiertas, pero nunca nos dieron las llaves”, dijo en 2005 al hablar sobre el sueño de dirigir la selección argentina, que finalmente pudo cumplir en 2009.

- “A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando”. Esa frase, pronunciada en 2010 cuando era director técnico de la selección argentina, se transformó en un sinónimo popular de “A palabras necias, oídos sordos”.

- “Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”. El recuerdo de sus orígenes en uno de los lugares más humildes de Argentina fue permanente a lo largo de su vida.

- "Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua”. Al hablar del vínculo con su entonces representante, Guillermo Coppola, en el año 2000 Maradona empleó esa imagen para referirse a su astucia que en Argentina se denomina “viveza criolla”.

- "Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el Cartonero Báez". La frase, de 1996, llegó como un dardo contra el entonces presidente de Boca Juniors Mauricio Macri. La relación con el dirigente también fue tensa durante su presidencia (2015-1019).

- "Escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!". Sus comentarios tras la visita al Vaticano del año 2000 dieron la vuelta al mundo

- "Pelé debutó con un pibe… Y le pegó a la jermu". Esas dos sentencias contra su rival más famoso se volvieron latiguillos repetidos una y otra vez en cada uno de sus enfrentamientos mediáticos.

- “Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo”, les dijo a unos cronistas que lo abordaron a la salida de un restaurante en 2013.

- “Un Boca-River es distinto a todo. Es como dormir con Julia Roberts”. Su pasión por el superclásico argentino explicada a partir de una metáfora que puede entender cualquiera.

- “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. Esta frase, pronunciada en 1992, cobra otro peso hoy.

- "¿Qué te gustaría que te diga Claudia en tu despedida?", se preguntó Maradona a sí mismo en La Noche del 10. "Aunque estés muerto te sigo amando", respondió.