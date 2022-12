Pantalones vaqueros de escalada

DY.EN.A DE EDELRID

Probador: Adriano Martín Cófredes

Para el presente artículo hemos probado uno de los nuevos modelos de pantalón vaquero para escalada y búlder de la marca Edelrid, el DY.EN.A.

Edelrid ha diseñado un pantalón con un patrón clásico, con un corte recto y sin pliegues ni costuras que lo diferencian claramente de un pantalón vaquero de calle.

No obstante, y a diferencia de otros modelos de escalada sin cremallera ni botón, este modelo sigue las líneas clásicas usando botón y cremallera para su cierre en la cintura, aunque incluye un elástico en ésta para mejorar su ajuste. Además de este detalle se le han colocado ojales para un posible uso con cinturón.

Tenemos que destacar que dispone de cinco bolsillos en total. De los tres delanteros, dos son muy profundos y de gran capacidad, lo que nos permite guardar cosas y que no se nos caigan, mientras que el otro bolsillo es ya un clásico en los vaqueros. Situado encima del bolsillo derecho vemos un bolsillo más pequeño para las monedas.

En cuanto a los bolsillos posteriores, éstos son también muy profundos y con buen ajuste ya que llevan en el borde superior una zona elástica.

Por todo esto que hemos comentado pasaría por ser un vaquero de calle clásico, pero si nos fijamos en algunos detalles vemos que va claramente dirigido a su uso en la escalada y el bloque.

En primer lugar tenemos que decir que está construido con un material de alta resistencia a la abrasión como es el Dyneema, lo que lo hace más resistente frente a una posible rotura ante los roces con la roca o tras sufrir un vuelo o una caída.

Además del Dyneema, este pantalón está construido con fibras elásticas en todo su conjunto, lo que le proporciona gran comodidad, movilidad y elasticidad en todos los movimientos que realicemos durante las aproximaciones, la propia escalada, o en el día a día en ciudad.

Para resumir podríamos decir que estamos ante un modelo que cumple con todos los requisitos de un pantalón de escalada, ya que usa materiales que le proporcionan durabilidad, resistencia y comodidad pero, al mismo tiempo, conserva la formas y el diseño de un pantalón vaquero clásico. Por lo tanto, el DY.EN.A de Edelrid es un pantalón que nos permitirá disfrutar de un día de escalada tanto como de una tranquila tarde de paseo urbano.

Puntuaciones de 1 al 5

Comodidad: 5

Resistencia: 5

Ajuste: 4

Detalles: 4

Polivalencia: 5

Peso: 663 gramos

Precio: 130 euros

Fabricación: China

MÁNIA DE OCÚN

Probador: Anxo Rial

El lema más repetido dentro de Ocún como empresa es su preocupación por los amantes de la montaña y la fabricación de productos inspirados en la naturaleza, las rocas y el aire libre. Y eso se nota cuando nos ponemos el Mánia Jeans, un modelo de pantalón pensado para la escalada y el búlder.

La prenda está confeccionada en un tejido muy resistente a la abrasión, cosa que se agradece cuando, en un complicado paso de bloque, hincamos la rodilla mientras observamos como la prenda mantiene intacta su fisonomía.

Además, el pantalón mantiene una serie de detalles que nos van a ayudar no solo en la montaña, sino también en el día a día, pues este vaquero es perfecto para hacer incursiones en la gran ciudad, ya que no desentona en absoluto.

En cuanto a los detalles, cuatro amplios bolsillos nos permitirán guardar las cosas habituales, al que se añade uno más estrecho en la pernera derecha que nos servirá para guardar un cepillo, indispensable para limpiar el magnesio de los cantos de nuestro proyecto.

La cintura está ceñida por una resistente banda elástica que aprieta lo justo y nunca resulta agobiante, y para garantizar la máxima movilidad y libertad de movimiento, el Mánia Jeans está confeccionado con un 65% algodón, 24% poliéster y 1% elastano. Esta mezcla de complementos consigue que el pantalón sea muy cómodo y en ningún momento notemos que se nos escapa un gesto o un movimiento clave porque el pantalón nos frene.

Tampoco tendremos problema si mojamos la prenda, pues los tiempos de secado son muy rápidos y su acabado permite una notable transpirabilidad que ayuda a mantener la temperatura corporal confortable durante toda la jornada de escalada.

Para finalizar, resaltar los elásticos de final de pernera, que nos permiten el estrechamiento de la misma y con ello la longitud.

Como resumen, el modelo Mánia de Ocún me parece un excelente pantalón para escalar y practicar bloque, pero además mantiene el corte moderno y cómodo de un vaquero de diseño que nos permitirá usarlo incluso en nuestras escapadas a la ciudad.

Puntuaciones de 1 al 5

Comodidad: 5

Resistencia: 5

Ajuste: 5

Detalles: 5

Polivalencia: 5

Peso: 410 gramos

Precio: 79,99 euros

Fabricación: República Checa

CRIMP DE RAFIKI

Probador: Adriano Martín Cófredes

Rafiki presenta un pantalón diferente, poco convencional, con formas modernas, bastante elástico y muy urbanita. El modelo Crimp es un pantalón con una apariencia muy actual y vistosa, bastante estrecho en los tobillos, pero sin llegar a ser demasiado estrecho ni agobiante y, sin duda, cuando te vean escalando con ellos te mirarán aunque no quieras…

La composición de la prenda es bastante diferente a la mayoría de pantalones de escalada del mercado, 65% algodón, 29% de poliéster, 3,5% de viscosa y 2,5% de elastano, dando los resultados esperados que buscan los ingenieros de Rafiki, es decir, un secado excepcionalmente rápido, una transpiración brutal y una elasticidad sorprendente.

En cuanto a los detalles, presenta un cordón ajustable en la cinturilla, presillas para cinturón, cintura elástica, refuerzo en la entrepierna y rodilleras reforzadas.

La cintura, elástica es muy ancha y con “fuelle”, por lo que no aprieta en absoluto pese a ser ajustada. Muy lograda. Para evitar que se caiga, si somos muy delgados, tiene un cordón extra de ajuste. Además cuenta con un cierre por botón metálico de clip y bragueta.

La zona de las rodillas, algo preformadas, ayudan a poder forzar los movimientos de las mismas. Además suma detalles interesantes como los refuerzos en entrepierna y rodillas, zonas que tienden a romperse antes de tiempo.

El Crimp tiene dos bolsillos frontales amplios que nos permiten llevar cosas de valor como el teléfono al escalar sin peligro de que se caiga. Nos ofrece otros dos bolsillos traseros amplísimos y muy profundos, de los que es muy improbable que se caiga algo.

Un bolsillo para el cepillo limpiapresas completa los detalles.

En resumen, el Rafiki Crimp nos ha parecido un pantalón muy “molón”, que puede ser que pase a ser uno de nuestros preferidos para escalar incluso en vías largas de monte, ya que el resultado ante el sudor y secado ha sido maravilloso, lo que junto a su extrema elasticidad, nos ha convencido con evidencias.

Puntuaciones de 1 al 5

Comodidad: 5

Resistencia: 4

Ajuste: 5

Detalles: 5

Polivalencia: 4

Peso: 405 gramos

Precio: 79,95 euros

Fabricación: China

STRECH V2 VERTIKA DE SIMOND

Probador: Ismael Ordóñez (Iogrea)

Simond nos presenta un pantalón de escalada cómodo y resistente con una apariencia que, a primera vista, parece un tejano azul oscuro. Nos permitirá ir a dar un paseo urbano sin problemas o vestido “casual” para temas informales, aunque si prestamos un poco más de atención tiene numerosos detalles.

Al igual que unos tejanos dispone de cinco bolsillos, tres delanteros con el pequeño en la izquierda y dos traseros pero, salvo el pequeño, todos son amplios y profundos, permitiendo llevar objetos que no molesten con el arnés puesto.

La cremallera frontal, así como el botón y las trabillas de la cintura, son comunes a unos tejanos normales y, bajo mi punto de vista, muy acertados ya que le dan polivalencia sin restarle eficacia para escalar. Además tienen banda elástica para poder prescindir del cinturón y la banda azul interior no molesta con el arnés puesto.

A partir de este punto ya las diferencias son más notables. Encontramos en el lateral izquierdo una pequeña tira amarilla para llevar el cepillo de limpiar las presas, y en la entrepierna un muy bien pensado refuerzo nos posibilitará una buena apertura sin impedimentos ni costuras molestas. Algo que no solo se agradece enormemente escalando ya que si somos ciclistas urbanos y se utilizan en el día a día marcan una clara diferencia con el tejano habitual que muere rápidamente de la costura de la entrepierna.

Las rodillas preformadas contribuirán a aportar el volumen necesario para una gran amplitud de movimientos y, gracias a su composición de multifibras elásticas, el tejido deforma en todas las direcciones, siendo especialmente elástico en la zona de los bolsillos.

Para rematar los detalles cuenta con ajuste elástico mediante un cordón en los bajos para ajustarse a los tobillos mientras escalamos y que queda totalmente oculto cuando está suelto.

De talla algo particular, tiende a tener el tiro alto y la pierna larga, al menos a mi me pide una talla más de lo habitual para no ir muy ceñido.

Eso sí, son supercómodos, de corte muy actual, resistentes y duraderos y con un precio muy competitivo estamos ante una excelente elección para darles caña escalando nuestras vías preferidas con la polivalencia de poder utilizarlos en el día a día.

Puntuaciones de 1 al 5

Comodidad: 5

Resistencia: 4

Ajuste: 3

Detalles: 5

Polivalencia: 5

Peso 470 gramos

Precio: 49,95 euros

Fabricación: China