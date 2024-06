Pocas veces nos encontramos con innovaciones tan destacadas, sobre todo, en lo que a material duro se refiere. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, introducir pequeños conceptos, aunque sean simples, pueden provocar un gran salto de calidad en el producto. Este ha sido el caso con el mosquetón Revolver de DMM. La marca galesa ha desarrollado un producto muy útil y polivalente que, creo, se va a convertir en un elemento imprescindible que debería ir en el arnés de cualquier escalador o alpinista que se precie.

En esta ocasión hemos podido además analizar las diferentes versiones de este fantástico mosquetón, desde la de cierre simple de “alambre”, denominado Wiregate, pasando por la de cierre de seguridad de rosca, denominado por la marca Screwgate, hasta el modelo automático, bautizado como Kwiklock, que necesita dos acciones para abrirlo.

Características

En primer lugar, os facilitamos los datos oficiales suministrados por DMM para las distintas versiones probadas.

Automático

Dimensiones: 60 x 109mm.

Peso: 69 gramos.

R. eje mayor: 24kN.

R. eje menor: 8kN.

Abierto: 8Kn.

Apertura: 15mm Kwiklock.

Certificaciones: EN362:2004 B, EN12275:2013 B y UIAA121:2009.

Rosca

Dimensiones: 60 x 109mm.

Peso: 63 gramos.

R. eje mayor: 24kN.

R. eje menor: 8kN.

Abierto: 8Kn.

Apertura: 16 mm Screwgate.

Certificaciones: EN362:2004 B, EN12275:2013 B y UIAA121:2009.

Alambre

Dimensiones: 59 x 103mm.

Peso: 51 gramos.

R. eje mayor: 24kN.

R. eje menor: 7kN.

Abierto: 9Kn.

Apertura: Wiregate.

Certificaciones: EN12275:2013 B y UIAA121:2009 Class B.

Las pruebas

Para las pruebas, en esta ocasión hemos utilizado las diferentes versiones realizando distintos tipos de polipastos, izado de material, instalación de seguros precarios o seguros en los que sabíamos que la cuerda iba a correr de forma dudosa y queríamos o necesitábamos fluidez en ella.

Como podemos ver, los mosquetones Revolver de DMM cuentan con una polea de aluminio 7075 que certifica su resistencia hasta los 11kN, por la que la cuerda se desliza con total suavidad y fluidez ayudando excepcionalmente en la realización de las maniobras para las que está diseñado. Es un mosquetón que cuenta con el sistema Keylock que, al no tener “nariz”, evita los molestos enganchones con la cuerda o el material, lo que dificulta el trabajo del mismo.

Por otra parte, su construcción en forjado en caliente típico de la marca que lo denomina I Beam hace que el mosquetón tenga una relación excepcional entre el peso y la resistencia.

He de reconocer que yo, personalmente, soy un fan absoluto de la marca y sus mosquetones ya que los considero unos productos con una calidad brutal que se puede palpar a lo largo de los años.

Para probarlos bien los hemos sometido a múltiples polipastos, lo que nos ha permitido comprobar el gran funcionamiento del mosquetón, ya que permite que estas maniobras se hagan de forma muy suave y fluida, encajando la cuerda a la perfección en la pequeña rodala de su borde y así facilitando notablemente las distintas acciones que ayudan a subir y mover cargas de forma fácil y efectiva.

Con distintos tipos de polipastos, incluso en los complicados con varios reenvíos, la utilización del Revolver de DMM mejora todo el conjunto de forma radical y, si llevamos un par, la cosa va como un cohete. No nos costará en absoluto izar un petate pesado o a tu compañero en una maniobra de autorrescate, ganando así tiempo y efectividad.

Probándolos en otras situaciones, más habituales, como por ejemplo la colocación de un seguro situado en un lugar estratégico donde sabemos que la cuerda va a correr mal, con la versión Wiregate de cierre de “alambre”, por ejemplo, en la típica zeta que a veces ocurre en algún largo, hemos visto que ayuda de forma excepcional a mejorar el roce y la fluidez de paso de la cuerda. Además, en largos muy “largos” en los que queramos bajar el rozamiento y el “peso” en esos lugares tensos e incómodos, también funciona muy bien.

No obstante, hay que tener en cuanta que la marca advierte de que debe ser retirado de su uso en el momento en que tengamos una caída, así que hay que usarlo con cuidado y en situaciones muy concretas ya que no es un pieza barata. Eso sí, os aseguro que cada euro lo vale.

Otra de las opciones para lo cual lo vemos óptimo en para su utilización en seguros muy precarios en los que una posible caída pueda hacer que éstos salten. En ese caso el Revolver es una buena opción para colaborar en la disminución de la fuerza de choque transmitida.

Nos gustaría aclarar que no es un mosquetón diseñado para situarlo en top rope, colgarnos en una tirolina, etc., situaciones en las que lo que la marca no lo recomienda en absoluto.

En definitiva, el revolver de DMM es una solución espectacular para situaciones excepcionales, o no tanto, en las que necesitemos fluidez en el paso de cuerda. Sustituye de forma muy efectiva al clásico binomio de polea y mosquetón y, os aseguro, que no debe de faltar en el arnés de cualquier escalador de pared, alpinista o esquiador de travesía. Sencillamente abre un mundo nuevo a la hora de realizar un polipasto en una maniobra de autorrescate o tener que mover una carga. Lo tenemos claro, un 10 para la marca galesa.