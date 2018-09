España acaba en lo más alto del podio por países del Campeonato del Mundo

La segunda jornada de los Campeonatos del Mundo de Skyrunning celebrados en Escocia se ha resuelto con la disputa de la Salomon Ben Nevis Ultra, una prueba que finalmente se vio fuertemente recortada a causa de las condiciones meteorológicas. La organización tuvo que recurrir al recorrido de emergencia que dejaba la prueba con 47 kilómetros en vez de 52 y tan solo 1.600 en lugar de los 4.000 metros previstos. Un sesgo que dejó un sabor agridulce a un buen número de corredores que esperaban un recorrido más técnico y menos corredero.

En mujeres, Gemma Arenas se proclamaba subcampeona del mundo de Ultras tras su buena actuación en la Salomon Ben Nevis. “ He ido poco a poco, recortado a las chicas que llevaba delante. A falta de 7 km he cogido a las que iban en segunda, tercera y cuarta posición. Me ha costado mucho agarrarlas, pero al final, he cruzado la línea de meta al sprint con Mercedes Pila”. Arenas definía la carrera como dura y corredera, en definitiva, un circuito que no corría en su contra y que le permitía parar el crono en 4h 50’35”, a más de 10 minutos de Ragna Debats, la vencedora de la prueba, pero a tan solo a un segundo de Mercedes Pila, la tercera clasificada.

En hombres, Luis Alberto Hernando se hacía con el bronce del Campeonato del Mundo de Ultra con un tiempo de 04:01:21 por detrás del inglés Jonathan Albon, quien completaba el recorrido en 3:48:02, y el suizo Andre Johanson. Luis Alberto Hernando hacía una carrera mantenida: “Estoy contento, esta es una carrera para mi bastante difícil por el terreno y las condiciones en la que venía, es un tercer puesto que me sabe muy bien. Una buena forma de terminar la temporada. He perdido tiempo en la bajada y me he distanciado de los 3 primeros. Me sacaban casi 15 minutos en total de los que he recuperado algo más de 2′ así que estoy satisfecho para no estar al 100%.”

Por su parte, Pere Aurell salía fuerte manteniéndose en cuarta posición hasta pasado el km 26 y muy cerca de su compañero de equipo Luis Alberto Hernando. “No he disfrutado. Venía preparado para un circuito diferente y he luchado hasta donde he podido”. Aurell paraba el crono con un tiempo de 04:10: 37, cruzando la línea de meta en séptima posición. Por su parte Andreu Simón hacía una carrera de menos a más. Durante la primera mitad de la carrera se mantenía dentro del Top 10 en séptima posición, pero pasado el ecuador Simón recortaba distancias hasta cruzar la meta en quinta posición con un tiempo 4:04:42. Miguel Caballero llegaba sobre el 15º puesto al ecuador de carrera, pero las piernas no le acompañaban y las opciones para retirarse no existían hasta cruzar la línea de meta.

Campeonato del Mundo de SKY–Salomon Ring Of Steall

La Salomon Ring of Steall ha cerrado los Campeonatos del Mundo de Skyrunning 2018 con 880 participantes. La carrera de 29 kilómetros y 2.500 metros de desnivel cruzaba puntos tan emblemáticos de Mamores como la Devil’s Ridge y cuatro cimas de Munro.

La mejor posición para la selección se la llevaba Sheila Avilés quien, finalmente, cruzaba la línea de meta en cuarat posición con un tiempo de 4:01:20. Mejorando notablemente su marca del año pasado – 4:05:56 minutos – en casi 5 minutos. “Estoy muy contenta con el resultado de hoy me he sentido fuerte. Ha sido una carrera muy luchada y muy sufrida. En la primera subida he visto que me he encontrado bien, que tenía piernas. Llegando al km 12 en el avituallamiento iba segunda a pocos minutos de Tove Alexandersson, pero unos kilómetros más allá me he caído cruzando el río y ha sido entonces cuando me ha pasado Victoria Wilkinson”.

Sandra Sevillano firmaba una séptima posición parando el crono en 4:07:31. Sevillano se mantenía dentro del Top 10 prácticamente de principio a fin de la prueba. “ Las sensaciones han sido muy buenas, se ha salido muy rápido así que he intentado ir ligera y aunque me pasaban en las subidas he podido recuperar en las bajadas. Estoy contenta porque he podido darlo todo”

Por su parte, Clàudia Sabata y Gisela Carrión cruzaban la línea de meta en 16ª y 17ª posición. Sabata se quitaba así la espinita del KV en el que se tuvo que retirar, y acababa la carrera en 4:24:33, mientras que Gisela Carrión iba de menos a más: “Era la primera vez que me enfrentaba a tanta distancia así que he salido a intentar acabar la carrera y encontrar las buenas sensaciones. También era la primera vez que competía con tanto nivel y la verdad es que la primera mitad de la carrera muy mal, tenía ganas de abandonar, pero he continuado, le he puesto muchas ganas en la segunda bajada y al final he podido disfrutar”.

En hombres, la victoria sería para Kilian Jornet con un tiempo de 03:04:34, por de lante del italiano Nadir Maguet, con quien compartió gran aprte de la carrera y que hizo al final un tiempo de 03:06:05. Tercero sería el noruego Stian Angermund-Vik (3:09:05).

Oriol Cardona tenía buenas sensaciones sobre el km 12 y se mantenía en un segundo grupo en la cabeza de la carrera, pero conforme pasaban los kilómetros las malas sensaciones llegaban. Cardona tuvo problemas en las rampas, y ya en la segunda subida se veía obligado a reducir la marcha. Dani Osanz tampoco encontraría esas buenas sensaciones y se vio obligado a retirarse en la segunda subida.

Clasificación combinada

La clasificación combinada nace de la sumatoria de las carreras Sky y vertical de los Campeonatos del Mundo. La vencedora ha sido Laura Orgué tras vencer en el KV y conseguir cerrar el Top 5 en la prueba SKY. La componente de la Selección Gisela Carrión se hace con la cuarta posición de la combinada con 112 puntos. Sandra Sevillano también puntúa y cierra el Top 5 de la combinada en los Campeonatos del Mundo. Finalmente, Dani Osanz y Oriol Cardona no han puntuado en la combinada. Osanz por su retirada en la prueba sky y Oriol por no tomar la salida en la prueba vertical.