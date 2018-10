Edurne Pasaban regresa a Nepal

Edurne Pasaban, la primera mujer en el mundo en alcanzar los 14 ochomiles, vuelve al Himalaya con un nuevo reto, deportivo y social.

Durante estos últimos años Edurne no ha estado del todo desconectada de las altas montañas, y mucho menos del Himalaya. Estos años ha habido otras grandes cumbres, una de las más importantes fue el nacimiento de su hijo Max, en abril del 2017, pero el próximo 13 de octubre vuelve a Nepal con el objetivo de escalar una montaña de siete mil metros, el Monte Saipal (7.031 metros), la segunda montaña más alta del noroeste de Nepal en el distrito de Bajhang. Esta aventura tiene una parte deportiva, claro está, por lo que ha formado un equipo internacional en el cual las grandes protagonistas serán cuatro mujeres nepalís, pero también un gran compromiso social. Con esta expedición, y a través de un documental que se filmará, quiere dar a conocer la situación social de las mujeres de esta región.

Durante siglos, la religión, las tradiciones y “normas” sociales han discriminado a las mujeres de la zona. Las mujeres son tratadas como impuras cuando les llega la menstruación. Son apartadas de su hogar, son sometidas al Chaupadi; esta tradición consiste en enviar a la mujer cuando tiene la menstruación a una chabola perdida fuera del pueblo en condiciones deplorables y muchas veces poniendo su vida en riesgo.

Se casan antes de llegar a la pubertad. No se les permite escalar montañas, las montañas son el hogar de los dioses, y debido a las creencias ellas al ser impuras no podrán pisar lugares sagrados ni escalarlos.

Por lo tanto, el objetivo más importante de esta expedición no es solo dar a conocer la situación de desigualdad de esta región, sino que despertar la conciencia de aquellas mujeres de la zona que creen que ellas por el simple hecho de tener la menstruación y de no estar casadas no puedan desarrollar las mismas tareas que los hombres.